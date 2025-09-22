https://sarabic.ae/20250922/تحذير-عاجل-من-47-منظمة-دولية-خطر-الجوع-يهدد-الملايين-في-اليمن-1105135602.html

تحذير عاجل من 47 منظمة دولية: "خطر الجوع" يهدد الملايين في اليمن

تحذير عاجل من 47 منظمة دولية: "خطر الجوع" يهدد الملايين في اليمن

حذرت 47 منظمة دولية غير حكومية من "خطر الجوع الكارثي" الذي يهدد ملايين اليمنيين، في بيان مشترك أصدرته تزامناً مع انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم... 22.09.2025, سبوتنيك عربي

ووصف البيان، الذي طالعته "العين الإخبارية"، الوضع بأنه "كارثة إنسانية حقيقية" قد تدفع الأسر إلى حافة الانهيار، مطالبًا بـ"نداء عاجل" للتحرك الدولي. وتتوقع المنظمات تفاقم الوضع خلال الأشهر المقبلة بسبب خفض المساعدات، وتفشي الأمراض، والتدهور الاقتصادي الذي يهدد قدرة الأسر على الصمود. وأبرز البيان معاناة يومية صادمة، حيث تقضي واحدة من كل خمس أسر يوماً وليلة كاملين دون طعام، وينام الأطفال جائعين بينما يحرم الآباء أنفسهم من الوجبات لإطعام أبنائهم، في ظل شعور بالعجز أمام تدهور صحة الأطفال.وأشار البيان إلى فجوة تمويلية حادة، إذ من أصل 19.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، لم تستهدف الخطة الإنسانية سوى 10.5 مليون، مما أجبر الجهات المعنية على "خيارات صعبة ومستحيلة" مثل "أخذ الطعام من الجائع لإطعام من يتضور جوعاً".ويعاني البلد العربي للعام منذ سنوات عديدة، من صراع مستمر على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم. وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة. وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

