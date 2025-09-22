تحذير عاجل من 47 منظمة دولية: "خطر الجوع" يهدد الملايين في اليمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250922/تحذير-عاجل-من-47-منظمة-دولية-خطر-الجوع-يهدد-الملايين-في-اليمن-1105135602.html
تحذير عاجل من 47 منظمة دولية: "خطر الجوع" يهدد الملايين في اليمن
تحذير عاجل من 47 منظمة دولية: "خطر الجوع" يهدد الملايين في اليمن
سبوتنيك عربي
حذرت 47 منظمة دولية غير حكومية من "خطر الجوع الكارثي" الذي يهدد ملايين اليمنيين، في بيان مشترك أصدرته تزامناً مع انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T16:01+0000
2025-09-22T16:01+0000
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101459480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55e234fcae6ed3be7a84c5c9a5a1c2d1.jpg
ووصف البيان، الذي طالعته "العين الإخبارية"، الوضع بأنه "كارثة إنسانية حقيقية" قد تدفع الأسر إلى حافة الانهيار، مطالبًا بـ"نداء عاجل" للتحرك الدولي. وتتوقع المنظمات تفاقم الوضع خلال الأشهر المقبلة بسبب خفض المساعدات، وتفشي الأمراض، والتدهور الاقتصادي الذي يهدد قدرة الأسر على الصمود. وأبرز البيان معاناة يومية صادمة، حيث تقضي واحدة من كل خمس أسر يوماً وليلة كاملين دون طعام، وينام الأطفال جائعين بينما يحرم الآباء أنفسهم من الوجبات لإطعام أبنائهم، في ظل شعور بالعجز أمام تدهور صحة الأطفال.وأشار البيان إلى فجوة تمويلية حادة، إذ من أصل 19.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، لم تستهدف الخطة الإنسانية سوى 10.5 مليون، مما أجبر الجهات المعنية على "خيارات صعبة ومستحيلة" مثل "أخذ الطعام من الجائع لإطعام من يتضور جوعاً".ويعاني البلد العربي للعام منذ سنوات عديدة، من صراع مستمر على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم. وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة. وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20250920/السعودية-تعلن-عن-دعم-اقتصادي-جديد-لليمن-بقيمة-138-مليار-ريال-1105076345.html
https://sarabic.ae/20250917/الأمم-المتحدة-62-وفاة-و95-إصابة-وتضرر-354-ألف-شخص-جراء-الفيضانات-في-اليمن-منذ-مطلع-أغسطس-1104954503.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101459480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0fb2b5a68c535d2737d480292cb12dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي

تحذير عاجل من 47 منظمة دولية: "خطر الجوع" يهدد الملايين في اليمن

16:01 GMT 22.09.2025
© AP Photo / Hani Mohammedمسجد في صنعاء، اليمن
مسجد في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
حذرت 47 منظمة دولية غير حكومية من "خطر الجوع الكارثي" الذي يهدد ملايين اليمنيين، في بيان مشترك أصدرته تزامناً مع انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحت عنوان "يجب ألا تُنسى الأزمة الإنسانية في اليمن".
ووصف البيان، الذي طالعته "العين الإخبارية"، الوضع بأنه "كارثة إنسانية حقيقية" قد تدفع الأسر إلى حافة الانهيار، مطالبًا بـ"نداء عاجل" للتحرك الدولي.
وأفاد البيان بأن أكثر من 17 مليون شخص يواجهون خطر الجوع اليوم في اليمن، بينهم 41 ألفًا مهددون بمستويات كارثية، مع تأثير مدمر على الأطفال حيث يعاني 2.4 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم.
وتتوقع المنظمات تفاقم الوضع خلال الأشهر المقبلة بسبب خفض المساعدات، وتفشي الأمراض، والتدهور الاقتصادي الذي يهدد قدرة الأسر على الصمود.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
السعودية تعلن عن دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة 1.38 مليار ريال
20 سبتمبر, 19:01 GMT
وأبرز البيان معاناة يومية صادمة، حيث تقضي واحدة من كل خمس أسر يوماً وليلة كاملين دون طعام، وينام الأطفال جائعين بينما يحرم الآباء أنفسهم من الوجبات لإطعام أبنائهم، في ظل شعور بالعجز أمام تدهور صحة الأطفال.
وأكد أن "من دون تحرك عاجل في ما تبقى من عام 2025، قد تنزلق المناطق الأشد هشاشة إلى المجاعة".
وأشار البيان إلى فجوة تمويلية حادة، إذ من أصل 19.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، لم تستهدف الخطة الإنسانية سوى 10.5 مليون، مما أجبر الجهات المعنية على "خيارات صعبة ومستحيلة" مثل "أخذ الطعام من الجائع لإطعام من يتضور جوعاً".
فيضان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الأمم المتحدة: 62 وفاة و95 إصابة وتضرر 354 ألف شخص جراء الفيضانات في اليمن منذ مطلع أغسطس
17 سبتمبر, 16:48 GMT

ووصف الوضع بأنه "مرحلة حرجة"، داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل الإنساني فوراً، وضمان الحماية في صميم التدخلات، مع تخصيص موارد كافية لخدمات الحماية.

ويعاني البلد العربي للعام منذ سنوات عديدة، من صراع مستمر على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала