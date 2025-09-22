https://sarabic.ae/20250922/-اعتراض-81-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات-خلال-الساعات-الماضية---الدفاع-الروسية-1105146478.html
اعتراض 81 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الساعات الماضية - الدفاع الروسية
اعتراض 81 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الساعات الماضية - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وإسقاط 81 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الساعات التسع الماضية فوق عدد من المناطق والمقاطعات. 22.09.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
طائرة مسيرة
موسكو –سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، "منذ الساعة 15:00 بتوقيت موسكو يوم 22 سبتمبر/ أيلول وحتى منتصف الليل، أسقطت قوات الدفاع الجوي 81 طائرة مسيّرة أوكرانية".وأضافت أنه تم تدمير المسيرات، "فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك وروستوف وريازان وتولا، إضافة إلى منطقة موسكو وشبه جزيرة القرم وأجواء البحر الأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
