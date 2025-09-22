اعتراض 81 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الساعات الماضية - الدفاع الروسية

عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وإسقاط 81 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الساعات التسع الماضية فوق عدد من المناطق والمقاطعات.
موسكو –سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، "منذ الساعة 15:00 بتوقيت موسكو يوم 22 سبتمبر/ أيلول وحتى منتصف الليل، أسقطت قوات الدفاع الجوي 81 طائرة مسيّرة أوكرانية".
وأضافت أنه تم تدمير المسيرات، "فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك وروستوف وريازان وتولا، إضافة إلى منطقة موسكو وشبه جزيرة القرم وأجواء البحر الأسود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
