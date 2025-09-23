أمستردام تعلن نادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي "غير مرحب به"

عربي
بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250923/أمستردام-تعلن-نادي-مكابي-تل-أبيب-الإسرائيلي-غير-مرحب-به-1105164932.html
أمستردام تعلن نادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي "غير مرحب به"
أمستردام تعلن نادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي "غير مرحب به"
سبوتنيك عربي
أصدر مجلس مدينة أمستردام، في خطوة غير مسبوقة، قرارا بإعلان نادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي "غير مرحب به" في العاصمة الهولندية. 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T13:36+0000
2025-09-23T13:36+0000
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105123634_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_975fc2a29630ba18c4629e1d8e2eb0c1.jpg
جاء القرار بعد نقاشات حادة حظيت خلالها المبادرة بتأييد أغلبية أعضاء المجلس، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. ويعود القرار إلى أحداث نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين تعرض مشجعو النادي الإسرائيلي لهجوم بعد مباراة في الدوري الأوروبي أمام نادي أياكس أمستردام. ويشار إلى أن اقتراح القرار قدمه شهر خان، زعيم حزب "دينك" اليساري.وقال خان في تصريحات للصحافة: "دعم مشجعي النادي المتشددين للإبادة الجماعية هو سبب كافٍ لهذا القرار". ويخطط المجلس لتوجيه خطاب رسمي إلى الاتحاد الهولندي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الهولندية، للمطالبة بحظر مشاركة هذه الأندية في الأحداث الرياضية في البلاد. وكانت نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، قد أبدت، الأحد قبل الماضي، تأييدها الصريح للمظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تسببت في إلغاء المرحلة النهائية لسباق دراجات "فويلتا إسبانيا" في مدريد، والتي كان من المقرر أن تشهد مشاركة فريق إسرائيل-بريميير تك. وأضافت: "نقدم كامل دعمنا للمظاهرات التي خرجت تضامنا مع الشعب الفلسطيني خلال سباق فويلتا، حيث يمثل مواطنونا نموذجًا للكرامة والموقف الأخلاقي".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 65 ألف فلسطيني ونحو 164 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على دول عدة في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
https://sarabic.ae/20250923/سكان-شمالي-غزة-بين-مطرقة-النزوح-جنوبا-وسندان-القصف-الإسرائيلي-1105126104.html
https://sarabic.ae/20250923/المجلس-الوزاري-الإسباني-يصدق-قرارات-عاجلة-بشأن-وقف-الإبادة-الجماعية-في-غزة-1105161439.html
https://sarabic.ae/20250923/دول-غربية-تطالب-إسرائيل-بإعادة-فتح-الممر-الطبي-للضفة-والقدس-لاستئناف-إجلاء-المرضى-من-غزة-1105148928.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105123634_200:0:1399:899_1920x0_80_0_0_175bf850e861e3d18bcea4195a57634e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار العالم الآن

أمستردام تعلن نادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي "غير مرحب به"

13:36 GMT 23.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatتكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أصدر مجلس مدينة أمستردام، في خطوة غير مسبوقة، قرارا بإعلان نادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي "غير مرحب به" في العاصمة الهولندية.
جاء القرار بعد نقاشات حادة حظيت خلالها المبادرة بتأييد أغلبية أعضاء المجلس، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
سكان شمالي غزة.. بين مطرقة النزوح جنوبا وسندان القصف الإسرائيلي
12:00 GMT
ويعود القرار إلى أحداث نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين تعرض مشجعو النادي الإسرائيلي لهجوم بعد مباراة في الدوري الأوروبي أمام نادي أياكس أمستردام.
وبرر المجلس قراره باتهام مشجعي النادي "المتشددين" بتبني سلوكيات عنصرية ودعم ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية" في إشارة إلى الحرب في غزة.
ويشار إلى أن اقتراح القرار قدمه شهر خان، زعيم حزب "دينك" اليساري.
بيدرو سانشيز - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
المجلس الوزاري الإسباني يصدق قرارات عاجلة بشأن وقف الإبادة الجماعية في غزة
11:37 GMT
وقال خان في تصريحات للصحافة: "دعم مشجعي النادي المتشددين للإبادة الجماعية هو سبب كافٍ لهذا القرار".

وأشار أعضاء آخرون في المجلس إلى أن مشجعي مكابي تل أبيب الذين زاروا أمستردام، العام الماضي، لم يكونوا "مشجعين عاديين"، بل شكلوا "تهديدًا محتملاً بسلوكيات خطيرة".

ويخطط المجلس لتوجيه خطاب رسمي إلى الاتحاد الهولندي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الهولندية، للمطالبة بحظر مشاركة هذه الأندية في الأحداث الرياضية في البلاد.
الاستيطان يلتهم التجمعات البدوية جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
دول غربية تطالب إسرائيل بإعادة فتح الممر الطبي للضفة والقدس لاستئناف إجلاء المرضى من غزة
05:45 GMT
وكانت نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، قد أبدت، الأحد قبل الماضي، تأييدها الصريح للمظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تسببت في إلغاء المرحلة النهائية لسباق دراجات "فويلتا إسبانيا" في مدريد، والتي كان من المقرر أن تشهد مشاركة فريق إسرائيل-بريميير تك.
وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شاركته مع لقطات فيديو للاحتجاجات، قالت دياز: "المجتمع الإسباني يرفض تطبيع الإبادة الجماعية في غزة ضمن الفعاليات الرياضية والثقافية، ولا ينبغي السماح لإسرائيل بالمشاركة في أي حدث".
وأضافت: "نقدم كامل دعمنا للمظاهرات التي خرجت تضامنا مع الشعب الفلسطيني خلال سباق فويلتا، حيث يمثل مواطنونا نموذجًا للكرامة والموقف الأخلاقي".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 65 ألف فلسطيني ونحو 164 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على دول عدة في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала