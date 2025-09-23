https://sarabic.ae/20250923/أمستردام-تعلن-نادي-مكابي-تل-أبيب-الإسرائيلي-غير-مرحب-به-1105164932.html

أمستردام تعلن نادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي "غير مرحب به"

أصدر مجلس مدينة أمستردام، في خطوة غير مسبوقة، قرارا بإعلان نادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي "غير مرحب به" في العاصمة الهولندية. 23.09.2025, سبوتنيك عربي

جاء القرار بعد نقاشات حادة حظيت خلالها المبادرة بتأييد أغلبية أعضاء المجلس، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. ويعود القرار إلى أحداث نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين تعرض مشجعو النادي الإسرائيلي لهجوم بعد مباراة في الدوري الأوروبي أمام نادي أياكس أمستردام. ويشار إلى أن اقتراح القرار قدمه شهر خان، زعيم حزب "دينك" اليساري.وقال خان في تصريحات للصحافة: "دعم مشجعي النادي المتشددين للإبادة الجماعية هو سبب كافٍ لهذا القرار". ويخطط المجلس لتوجيه خطاب رسمي إلى الاتحاد الهولندي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الهولندية، للمطالبة بحظر مشاركة هذه الأندية في الأحداث الرياضية في البلاد. وكانت نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، قد أبدت، الأحد قبل الماضي، تأييدها الصريح للمظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تسببت في إلغاء المرحلة النهائية لسباق دراجات "فويلتا إسبانيا" في مدريد، والتي كان من المقرر أن تشهد مشاركة فريق إسرائيل-بريميير تك. وأضافت: "نقدم كامل دعمنا للمظاهرات التي خرجت تضامنا مع الشعب الفلسطيني خلال سباق فويلتا، حيث يمثل مواطنونا نموذجًا للكرامة والموقف الأخلاقي".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 65 ألف فلسطيني ونحو 164 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على دول عدة في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

