https://sarabic.ae/20250923/المجلس-الوزاري-الإسباني-يصدق-قرارات-عاجلة-بشأن-وقف-الإبادة-الجماعية-في-غزة-1105161439.html

المجلس الوزاري الإسباني يصدق قرارات عاجلة بشأن وقف الإبادة الجماعية في غزة

المجلس الوزاري الإسباني يصدق قرارات عاجلة بشأن وقف الإبادة الجماعية في غزة

سبوتنيك عربي

صدّق المجلس الوزاري الإسباني، اليوم الثلاثاء، قرارات عاجلة بشأن وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. 23.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-23T11:37+0000

2025-09-23T11:37+0000

2025-09-23T11:37+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101757/40/1017574094_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_ed4c80e5a0043c1d038def5f22abd06e.jpg

وأعلن وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو كاباليرو، منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والأراضي المحتلة، مؤكدا أن القرارات تتضمن أيضا منع مرور الوقود المستخدم لأهداف عسكرية لإسرائيل من التراب الإسباني.وأضاف كاباليرو: "سنكثف الضغط سياسيا واقتصاديا كي تحترم إسرائيل حقوق الإنسان والقانون الدولي وتحقيق سلام"، مشيرا إلى أن "قرارات الحكومة تتضمن تعزيز الحظر الشامل لتصدير واستيراد الأسلحة من إسرائيل".وأعلنت النيابة العامة الإسبانية، في وقت سابق، أن مدريد ستطلق تحقيقًا في "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة"، بهدف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب.وأصدر المدعي العام الإسباني، ألفارو غارسيا أورتيز، مرسومًا يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في القطاع، وفقا لوسائل إعلام إسبانية.وأوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي، أن التحقيق يهدف إلى "جمع الأدلة وتسليمها إلى الجهات المختصة، امتثالًا لالتزامات إسبانيا في مجال التعاون الدولي وحماية حقوق الإنسان".ويشمل التحقيق جرائم محتملة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، التي تستهدف الأشخاص والممتلكات المحمية في سياق النزاع المسلح.وأمر أورتيز بتشكيل فريق تحقيق مشترك يضم المدعية العامة دولوريس ديلغادو ورئيس مكتب المدعي العام في المحكمة الوطنية، خيسوس ألونسو، لمتابعة هذه القضية.وستقدم نتائج التحقيق إلى الهيئات الدولية التي تتولى قضايا مفتوحة ضد إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات المزعومة في غزة.وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE) أعلنت، الثلاثاء الماضي، قرار مجلس إدارتها بالانسحاب من مسابقة "يوروفيجن 2026"، المقرر عقدها في مايو في فيينا، في حال مشاركة إسرائيل في الحدث.وبهذا القرار، تصبح إسبانيا الدولة الخامسة التي تعلن موقفا مماثلا بعد هولندا وسلوفينيا وآيسلندا وأيرلندا، وأول دولة من مجموعة "الخمس الكبرى"، التي تضم إلى جانبها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، والتي تتأهل تلقائيا إلى الجولة النهائية للمسابقة، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأوضحت الهيئة في بيان أن القرار، الذي قدمه رئيس "RTVE" خوسيه بابلو لوبيز، حظي بموافقة 10 أعضاء، ومعارضة 4، وامتناع عضو واحد من أصل 15 عضوا في مجلس الإدارة.يأتي هذا القرار وسط جدل مستمر حول مشاركة إسرائيل في "يوروفيجن"، على خلفية الحرب في غزة، حيث طالبت عدة دول الاتحاد الأوروبي للإذاعات (EBU)، المنظم للمسابقة، باستبعاد إسرائيل من نسخة 2025.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

https://sarabic.ae/20250916/إسبانيا-تهدد-بالانسحاب-من-يوروفيجن-2026-في-حال-مشاركة-إسرائيل-1104919184.html

https://sarabic.ae/20250914/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يصف-رئيس-وزراء-إسبانيا-وحكومته-بأنهم-عار-على-البلاد-1104849564.html

https://sarabic.ae/20250908/إسبانيا-تقرر-إغلاق-مجالها-الجوي-وموانئها-أمام-الطائرات-والبواخر-التي-تحمل-أسلحة-إلى-إسرائيل-1104611630.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم