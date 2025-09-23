https://sarabic.ae/20250923/التعاون-الدفاعي-بين-المغرب-والهند-ما-الأبعاد-العسكرية-والأمنية؟-1105179485.html

التعاون الدفاعي بين المغرب والهند… ما الأبعاد العسكرية والأمنية؟

ووقع الاتفاقية أمس الاثنين، وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي، ونظيره الهندي راجناث سينغ الذي حل بالرباط برفقة وفد رفيع الأحد، في زيارة غير معلنة المدة، بحسب بيان لوزارة الدفاع المغربية.وفق البيان "تهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال الصحة العسكرية، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإحداث آلية مشتركة لتتبع وتنسيق أنشطة التعاون المتفق عليها".تعاون متقدممن ناحيه أكد الدكتور الشرقاوي الروداني، الخبير الأمني المغربي، أن التعاون الدفاعي بين المغرب والهند قد "تجاوز مستوى التبادل البروتوكولي ليأخذ بعدا عملياتيا وصناعيا واضحا".وقال الدكتور الروداني في تصريح صحفي، إن "هذا التعاون يشمل تنظيم مناورات بحرية مشتركة مثل PASSEX/Maritime Partnership Exercise، وزيارات دورية لوفود من الكلية الهندية للدفاع الوطني إلى مؤسسات عسكرية مغربية ككلية الدفاع العليا (CREMS)".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الانخراط يعزز مبدأ الجاهزية العملياتية وقابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية والقوات الهندية، وهو ما يرفع من قدرة الطرفين على مواجهة التحديات التقليدية وغير التقليدية، مثل الإرهاب والقرصنة البحرية والهجمات السيبرانية.وأشار الروداني إلى الأبعاد الأخرى لتعزيز التعاون بين البلدين، منها صناعية وتكنولوجية وجيوسياسية، لافتا إلى أن دخول شركات هندية كبرى مثل "Tata" و"MKU" إلى السوق المغربي لإنتاج المدرعات وتجهيزات الرؤية الليلية، يعكس رغبة مشتركة في بناء صناعة دفاعية محلية وتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية في الأدوات العسكرية الدفاعية.أبعاد التعاونواستطرد قائلا: "أما البعد التكنولوجي، فيشمل مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي العسكري، الرادارات متعددة المهام، والطائرات المسيّرة، وهي أدوات حاسمة في الحروب الحديثة خاصة إذا ربطنا عقيدة C2 بالتهديدات السيبرانية، وهو ما يجعل من المغرب دولة قادرة على الصمود والردع في هذا المجال".ويرى أن اختيار الهند لتكون شريكا رئيسيا في هذا المسار ليس صدفة؛ خاصة أن الهند قوة صاعدة في الصناعات الدفاعية، وتمتلك خبرة في إنتاج الطائرات المقاتلة، الأنظمة الصاروخية والمدرعات.وفق الخبير الأمني فإن المغرب يسعى للاستفادة من هذه الخبرة لتقليص التبعية للخارج وتحقيق حد أدنى من الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية الخفيفة والمتوسطة.فوائد مشتركةوذكر أن هذه المبادرة تندرج ضمن سوق عالمي للتسلح تُقدّر قيمته بأكثر من 600 مليار دولار في 2024، وفي إطار سوق إفريقي يشهد نمواً متزايدا تتجاوز فيه النفقات العسكرية 20 مليار دولار سنويا، مما يجعل استراتيجية المغرب في هذا المجال "جد واعدة".وتابع بقوله "بالنسبة للهند، يفتح هذا الاتفاق منفذا استراتيجيا إلى إفريقيا، حيث تسعى إلى التموقع الاستراتيجي، وإلى تثبيت حضورها كسوق مزوّد بالسلاح في القارة".وأضاف الروداني "الشراكة المغربية-الهندية تعكس انتقال الجنوب العالمي من موقع المتلقي إلى موقع الصانع للتاريخ؛ والمغرب في هذا المسار يرسخ نفسه كعقدة استراتيجية تربط القارات وتنتج قوة توازن جديدة".سياسة تعدد الشركاءفيما قال الخبير المغربي، علي السرحاني، إن التعاون العسكري بين الهند والمغرب يدخل في إطار سياسة تعدد الشركاء التي ينتهجها المغرب في جميع الميادين، وذلك رغم أن المغرب حليف للولايات المتحدة الأمريكية، ومعظم صناعاته ومقتنياته من السلاح تأتي منها ومن أوروبا.وأضاف السرحاني، في تصريح مع "سبوتنيك"، أن المغرب اتجه في السنوات الأخيرة إلى تعدد الشركاء، حيث اشترى الكثير من الدرونات من تركيا، وشرع في إنشاء مصنع للدرونات بالتعاون معها، واليوم نراه يتعاون مع الهند، ومن قبل ولا يزال مع أمريكا وفرنسا وإسبانيا.وأوضح أن هذه السياسة تهدف إلى تجنب الاعتماد على مورد واحد، وهو ما يمثل دبلوماسية ناعمة تجعل المغرب يقيم علاقات طيبة مع هذه الدول العظمى، ويضمن وقوفها معه في مواقفه الدولية.وتابع قائلا: "لا ننسى أن الهند والمغرب لديهما علاقات وطيدة، ورغم وجود بعض البرودة في الثمانينات، إلا أن العلاقات عادت إلى مجاريها بعد قطع العلاقات مع" البوليساريو".وحول البعد الصناعي للتعاون، أوضح السرحاني أنه عندما يتم بناء مصنع، فإن ذلك يخلق "إيكوسيستم" كاملاً، حيث تأتي العديد من الشركات والشركاء وتتوفر فرص عمل، وبالتالي فإن التعاون العسكري مع الهند يمكن أن يكون مفتاحاً لأبواب أخرى.

