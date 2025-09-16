https://sarabic.ae/20250916/سباق-الأحزاب-المغربية-نحو-الانتخابات-من-يقود-الحكومة-المقبلة-1104920953.html

سباق الأحزاب المغربية نحو الانتخابات… من يقود الحكومة المقبلة؟

قال خبراء سياسيون إن العديد من الأحزاب المغربية تسعى لرئاسة الحكومة المرتقبة بعد الانتخابات المقبلة، عبر تحالفات جديدة. 16.09.2025, سبوتنيك عربي

وتتباين رؤى الخبراء حول إمكانية استمرار حزب "الأحرار" في المشهد وتشكيل الحكومة الجديدة بنفس التحالف الحالي، إذ تسعى أحزاب لم تشكل الحكومة من قبل لتصدر المشهد، حيث قدمت العديد من الأحزاب رؤيتها للانتخابات المقبلة إلى وزارة الداخلية المغربية. وفي مطلع العام الحالي 2025، وقّع زعماء 3 أحزاب مغربية بروتوكول تأسيس تحالف سياسي أطلق عليه "التكتل الشعبي"، ويسعى هذا التكتل الذي يضم "حزب الحركة الشعبية والحزب المغربي الحر وحزب الديمقراطية الوطنية" إلى تقديم بديل شعبي يلبي تطلعات المغاربة، وفق إعلانهم حينها.وتتكون الأغلبية الحكومية الحالية من 3 أحزاب هي التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، ولديها 269 مقعدًا في مجلس النواب من مجموع 395. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في 2026، غير أن وزارة الداخلية المغربية لم تحدد الموعد الدقيق حتى الآن، في ظل نشاط حزبي يأتي في إطار الاستعدادات للانتخابات.هل تبرز أحزاب جديدة؟وأضاف السرحاني، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بشأن إمكانية تصدر أحزاب أخرى للمشهد في المغرب من بين 40 حزبا، أن بروز أي حزب آخر لن يكون له أي تأثير، خاصة أن الشارع المغربي عجز عن الكثير من الأشياء، وبالنسبة له، كل الأحزاب تتشابه. فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة المقبلة، يعتقد السرحاني أنها ستتكون من نفس الأحزاب الحالية: التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، مرجحًا أن يتصدر حزب الاستقلال الانتخابات المقبلة، لكن التشكيلة ستبقى نفسها لأن الأحزاب الأخرى ليس لها ذلك النفوذ الترابي في المملكة، وفق قوله. ارتفاع الأسعارولفت السرحاني إلى أن الشارع المغربي يشتكي من غلاء المعيشة، لكنه في الوقت نفسه يفهم أن الضرر يأتي من الخارج، حيث إن المغرب، كسائر دول العالم، رهين بما يجري في الخارج؛ فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع كل شيء، وإذا انخفضت أسعار المواد الأولية ينخفض كل شيء.في الإطار، قال البرلماني المغربي السابق، نور الدين قربال، إنه في عام 2011، شهد المغرب دستورًا جديدًا، كان راقيًا ومهمًا جدًا وفاق الدساتير السابقة، حيث تميز بتوزيع الاختصاصات بطريقة مدروسة ومحترمة. وأوضح أن حزب العدالة والتنمية احتل المرتبة الأولى في انتخابات 2012 و2016، وهي سابقة في التاريخ السياسي المغربي، وقاد حكومة أنجزت إنجازات مهمة جدا على المستوى الترابي والجهوي والإقليمي، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات كانت نتاج عمل حكومة بأكملها وليس حزب العدالة والتنمية وحده. ويرى البرلماني السابق أن العديد من التساؤلات تُطرح حول مستوى الأسعار التي وصلت إليها المواد والسلع في ظل الحكومة الأخيرة.تحركات حزبية لرئاسة الحكومةويرى أن حزب الاستقلال يتحرك لرئاسة الحكومة المقبلة، كما هو حال حزب "الأصالة والمعاصرة"، وكذلك "العدالة والتنمية"، موضحًا أن معظم الأحزاب قدمت رؤيتها واستراتيجيتها للانتخابات المقبلة والحكومة المرتقبة في المغرب.كما يسعى حزب العدالة والتنمية المعارض، الذي أعاد انتخاب عبد الإله بنكيران أمينًا عامًا له لمدة 4 سنوات، للعودة إلى المشهد السياسي بتشكيل الحكومة، وسط تساؤلات حول قدرته على استعادة العافية التنظيمية والمبادرة السياسية والتعافي في انتخابات 2026 المرتقبة.

