https://sarabic.ae/20250923/الروبوت-الصيني-الجديد-يغيظك-برقصه-ويستجيب-لضرباتك-أسرع-منك-فيديو----1105167028.html
الروبوت الصيني الجديد "يغيظك برقصه" ويستجيب لضرباتك أسرع منك... فيديو
الروبوت الصيني الجديد "يغيظك برقصه" ويستجيب لضرباتك أسرع منك... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوت صيني خارق، يتحمل الضربات واللكمات ويعود للنهوض بعد سقوطه على الأرض. 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T14:21+0000
2025-09-23T14:21+0000
2025-09-23T14:21+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093883480_0:25:606:366_1920x0_80_0_0_07012ea34bc47c3d20b4fc5b1c80d89d.png
ويظهر الفيديو الروبوت "جي 1" من شركة "يونيتري" الصينية، وهو يتعرض لضربات وركلات قاسية ويسقط على الأرض وبعد ذلك ينهض كالأبطال بفضل "وضع مقاومة الجاذبية"، الذي يعتمد على الـ"جيروسكوبات" وخوارزميات فائقة السرعة.وكالعادة، لم تخلو التعليقات على وسائل التواصل من الطرافة على سبيل المثال: "هل سيتذكّر الروبوت كل هذه الركلات عندما يصبح أذكى؟".حفرة مفاجئة "تبتلع" عددا من السيارات في مدينة تشوكو الصينية.. فيديوعاصفة مغناطيسية تحول السماء إلى لوحة من "الأحجار الكريمة"... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093883480_0:0:606:455_1920x0_80_0_0_e8f7eebef7b2e9a1af66c7db15bb94a6.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
الروبوت الصيني الجديد "يغيظك برقصه" ويستجيب لضرباتك أسرع منك... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوت صيني خارق، يتحمل الضربات واللكمات ويعود للنهوض بعد سقوطه على الأرض.
ويظهر الفيديو الروبوت "جي 1" من شركة "يونيتري" الصينية، وهو يتعرض لضربات وركلات قاسية ويسقط على الأرض وبعد ذلك ينهض كالأبطال بفضل "وضع مقاومة الجاذبية"، الذي يعتمد على الـ"جيروسكوبات" وخوارزميات فائقة السرعة.
وكالعادة، لم تخلو التعليقات على وسائل التواصل من الطرافة على سبيل المثال: "هل سيتذكّر الروبوت كل هذه الركلات عندما يصبح أذكى؟".