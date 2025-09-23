الروبوت الصيني الجديد "يغيظك برقصه" ويستجيب لضرباتك أسرع منك... فيديو

عربي
بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250923/الروبوت-الصيني-الجديد-يغيظك-برقصه-ويستجيب-لضرباتك-أسرع-منك-فيديو----1105167028.html
الروبوت الصيني الجديد "يغيظك برقصه" ويستجيب لضرباتك أسرع منك... فيديو
الروبوت الصيني الجديد "يغيظك برقصه" ويستجيب لضرباتك أسرع منك... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوت صيني خارق، يتحمل الضربات واللكمات ويعود للنهوض بعد سقوطه على الأرض. 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T14:21+0000
2025-09-23T14:21+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093883480_0:25:606:366_1920x0_80_0_0_07012ea34bc47c3d20b4fc5b1c80d89d.png
ويظهر الفيديو الروبوت "جي 1" من شركة "يونيتري" الصينية، وهو يتعرض لضربات وركلات قاسية ويسقط على الأرض وبعد ذلك ينهض كالأبطال بفضل "وضع مقاومة الجاذبية"، الذي يعتمد على الـ"جيروسكوبات" وخوارزميات فائقة السرعة.وكالعادة، لم تخلو التعليقات على وسائل التواصل من الطرافة على سبيل المثال: "هل سيتذكّر الروبوت كل هذه الركلات عندما يصبح أذكى؟".حفرة مفاجئة "تبتلع" عددا من السيارات في مدينة تشوكو الصينية.. فيديوعاصفة مغناطيسية تحول السماء إلى لوحة من "الأحجار الكريمة"... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093883480_0:0:606:455_1920x0_80_0_0_e8f7eebef7b2e9a1af66c7db15bb94a6.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

الروبوت الصيني الجديد "يغيظك برقصه" ويستجيب لضرباتك أسرع منك... فيديو

14:21 GMT 23.09.2025
© Photo / x.comشركة "روبوت إيرا" الصينية تستعرض القدرات الحركية لروبوتها البشري " إكس-بوت إل"
شركة روبوت إيرا الصينية تستعرض القدرات الحركية لروبوتها البشري إكس-بوت إل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوت صيني خارق، يتحمل الضربات واللكمات ويعود للنهوض بعد سقوطه على الأرض.
ويظهر الفيديو الروبوت "جي 1" من شركة "يونيتري" الصينية، وهو يتعرض لضربات وركلات قاسية ويسقط على الأرض وبعد ذلك ينهض كالأبطال بفضل "وضع مقاومة الجاذبية"، الذي يعتمد على الـ"جيروسكوبات" وخوارزميات فائقة السرعة.
وكالعادة، لم تخلو التعليقات على وسائل التواصل من الطرافة على سبيل المثال: "هل سيتذكّر الروبوت كل هذه الركلات عندما يصبح أذكى؟".
حفرة مفاجئة "تبتلع" عددا من السيارات في مدينة تشوكو الصينية.. فيديو
عاصفة مغناطيسية تحول السماء إلى لوحة من "الأحجار الكريمة"... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала