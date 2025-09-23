https://sarabic.ae/20250923/الهند-تشيد-بالشراكة-الدفاعية-مع-المغرب-بعد-تدشين-منشأة-مدرعات-في-المملكة-1105180344.html
الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة مدرعات في المملكة
الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة مدرعات في المملكة
سبوتنيك عربي
دشن وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، اليوم الثلاثاء، منشأة التصنيع الجديدة لشركة "Tata Advanced Systems" الهندية لإنتاج المدرعة ذات العجلات "WhAP 8×8" في مدينة... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T17:17+0000
2025-09-23T17:17+0000
2025-09-23T17:17+0000
أخبار الهند اليوم
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/16/1039431640_0:79:3361:1969_1920x0_80_0_0_3234a5c9465cb2b96f30ce295f7e808f.jpg
وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزير الهندي قد وصف هذا التدشين بأنه "محطة مهمة تعكس الدور المتنامي للهند في التعاون الدفاعي العالمي".وأكد الوزير الهندي في كلمة له خلال حفل افتتاح هذه المنشأة الصناعية الجديدة، أن "جانب العمل على تعزيز علامة صنع في الهند يعمل أيضا على تعزيز الصناعة المشتركة مع الدول الصديقة من خلال التعاون مع شركاء لتطوير وإنتاج تقنيات متقدمة في إطار علامة صنع في العالم، من خلال مشاركة فوائد ابتكاراتنا مع العالم بأسره".وأضاف أن "منشأة برشيد الصناعية تعد مثالا ممتازا لهذه الرؤية. كما تُظهر هذه المنشأة أن الصناعات الهندية ليست فقط قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية، بل مستعدة أيضا لتعزيز القدرات الدفاعية للدول الصديقة من خلال شراكة تعتبر نموذجا يحترم السيادة، ويعزز القدرات المحلية، ويسهم أيضا في تعزيز السلام العالمي".واستعرض وزير الدفاع الهندي التقدم المحرز على مستوى العلاقات المغربية الهندية التي امتدت لتشمل مجالات واعدة، مشددا على أنه "في السنوات الأخيرة، اكتشفت البلدان العديد من المجالات التي أثمر فيها التعاون نتائج ممتازة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والأسمدة، وتقنية المعلومات والسياحة، والآن نتعاون في قطاع مهم جدا، هو الدفاع والتصنيع المتقدم".وأوضح سينغ أن المنشأة الهندية بالمغربة تمتد على مساحة 20 ألف قدم مربع، وستقوم بتصنيع مركبة قتالية مدرعة متقدمة، تجمع بين أحدث تقنيات الحركة والحماية والقوة النارية. وتم تطوير هذه المنصة المدرعة بالشراكة مع مركز البحث والتطوير الدفاعي الهندي "DRDO".
https://sarabic.ae/20230216/وفد-عسكري-مغربي-برئاسة-قائد-سلاح-المدفعية-يزور-إسرائيل-1073628675.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/16/1039431640_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_e787d71aef435bc4da5905252bf48e7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الهند اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة مدرعات في المملكة
دشن وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، اليوم الثلاثاء، منشأة التصنيع الجديدة لشركة "Tata Advanced Systems" الهندية لإنتاج المدرعة ذات العجلات "WhAP 8×8" في مدينة برشيد المغربية.
وذكرت صحيفة
"هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزير الهندي قد وصف هذا التدشين بأنه "محطة مهمة تعكس الدور المتنامي للهند في التعاون الدفاعي العالمي".
وأكد الوزير الهندي في كلمة له خلال حفل افتتاح هذه المنشأة الصناعية الجديدة، أن "جانب العمل على تعزيز علامة صنع في الهند يعمل أيضا على تعزيز الصناعة المشتركة مع الدول الصديقة من خلال التعاون مع شركاء لتطوير وإنتاج تقنيات متقدمة في إطار علامة صنع في العالم، من خلال مشاركة فوائد ابتكاراتنا مع العالم بأسره".
16 فبراير 2023, 20:06 GMT
وأضاف أن "منشأة برشيد الصناعية تعد مثالا ممتازا لهذه الرؤية. كما تُظهر هذه المنشأة أن الصناعات الهندية ليست فقط قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية، بل مستعدة أيضا لتعزيز القدرات الدفاعية للدول الصديقة من خلال شراكة تعتبر نموذجا يحترم السيادة، ويعزز القدرات المحلية، ويسهم أيضا في تعزيز السلام العالمي
".
واستعرض وزير الدفاع الهندي التقدم المحرز على مستوى العلاقات المغربية الهندية التي امتدت لتشمل مجالات واعدة، مشددا على أنه "في السنوات الأخيرة، اكتشفت البلدان العديد من المجالات التي أثمر فيها التعاون نتائج ممتازة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والأسمدة، وتقنية المعلومات والسياحة، والآن نتعاون في قطاع مهم جدا، هو الدفاع والتصنيع المتقدم".
وقال الوزير الهندي: "اليوم، ونحن نرحب بأكبر شركة دفاعية هندية من القطاع الخاص على الأراضي المغربية
، فإن هذا اليوم يعزز أيضا عزيمتنا المشتركة. إنشاء هذه المنشأة الدفاعية يُعد لحظة تاريخية حقيقية. إنها واحدة من أولى مصانع الدفاع الأجنبية التي أنشأتها شركة هندية. وهذا ليس مجرد خطوة مهمة لهذه الشركة، بل لصناعة الدفاع الهندية بأكملها".
وأوضح سينغ أن المنشأة الهندية بالمغربة تمتد على مساحة 20 ألف قدم مربع، وستقوم بتصنيع مركبة قتالية مدرعة متقدمة، تجمع بين أحدث تقنيات الحركة والحماية والقوة النارية. وتم تطوير هذه المنصة المدرعة بالشراكة مع مركز البحث والتطوير الدفاعي الهندي "DRDO".