الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة مدرعات في المملكة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250923/الهند-تشيد-بالشراكة-الدفاعية-مع-المغرب-بعد-تدشين-منشأة-مدرعات-في-المملكة-1105180344.html
الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة مدرعات في المملكة
الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة مدرعات في المملكة
سبوتنيك عربي
دشن وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، اليوم الثلاثاء، منشأة التصنيع الجديدة لشركة "Tata Advanced Systems" الهندية لإنتاج المدرعة ذات العجلات "WhAP 8×8" في مدينة... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T17:17+0000
2025-09-23T17:17+0000
أخبار الهند اليوم
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/16/1039431640_0:79:3361:1969_1920x0_80_0_0_3234a5c9465cb2b96f30ce295f7e808f.jpg
وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزير الهندي قد وصف هذا التدشين بأنه "محطة مهمة تعكس الدور المتنامي للهند في التعاون الدفاعي العالمي".وأكد الوزير الهندي في كلمة له خلال حفل افتتاح هذه المنشأة الصناعية الجديدة، أن "جانب العمل على تعزيز علامة صنع في الهند يعمل أيضا على تعزيز الصناعة المشتركة مع الدول الصديقة من خلال التعاون مع شركاء لتطوير وإنتاج تقنيات متقدمة في إطار علامة صنع في العالم، من خلال مشاركة فوائد ابتكاراتنا مع العالم بأسره".وأضاف أن "منشأة برشيد الصناعية تعد مثالا ممتازا لهذه الرؤية. كما تُظهر هذه المنشأة أن الصناعات الهندية ليست فقط قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية، بل مستعدة أيضا لتعزيز القدرات الدفاعية للدول الصديقة من خلال شراكة تعتبر نموذجا يحترم السيادة، ويعزز القدرات المحلية، ويسهم أيضا في تعزيز السلام العالمي".واستعرض وزير الدفاع الهندي التقدم المحرز على مستوى العلاقات المغربية الهندية التي امتدت لتشمل مجالات واعدة، مشددا على أنه "في السنوات الأخيرة، اكتشفت البلدان العديد من المجالات التي أثمر فيها التعاون نتائج ممتازة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والأسمدة، وتقنية المعلومات والسياحة، والآن نتعاون في قطاع مهم جدا، هو الدفاع والتصنيع المتقدم".وأوضح سينغ أن المنشأة الهندية بالمغربة تمتد على مساحة 20 ألف قدم مربع، وستقوم بتصنيع مركبة قتالية مدرعة متقدمة، تجمع بين أحدث تقنيات الحركة والحماية والقوة النارية. وتم تطوير هذه المنصة المدرعة بالشراكة مع مركز البحث والتطوير الدفاعي الهندي "DRDO".
https://sarabic.ae/20230216/وفد-عسكري-مغربي-برئاسة-قائد-سلاح-المدفعية-يزور-إسرائيل-1073628675.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/16/1039431640_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_e787d71aef435bc4da5905252bf48e7c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الهند اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار

الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة مدرعات في المملكة

17:17 GMT 23.09.2025
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk / الانتقال إلى بنك الصورتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
دشن وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، اليوم الثلاثاء، منشأة التصنيع الجديدة لشركة "Tata Advanced Systems" الهندية لإنتاج المدرعة ذات العجلات "WhAP 8×8" في مدينة برشيد المغربية.
وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزير الهندي قد وصف هذا التدشين بأنه "محطة مهمة تعكس الدور المتنامي للهند في التعاون الدفاعي العالمي".
وأكد الوزير الهندي في كلمة له خلال حفل افتتاح هذه المنشأة الصناعية الجديدة، أن "جانب العمل على تعزيز علامة صنع في الهند يعمل أيضا على تعزيز الصناعة المشتركة مع الدول الصديقة من خلال التعاون مع شركاء لتطوير وإنتاج تقنيات متقدمة في إطار علامة صنع في العالم، من خلال مشاركة فوائد ابتكاراتنا مع العالم بأسره".
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
وفد عسكري مغربي برئاسة قائد سلاح المدفعية يزور إسرائيل
16 فبراير 2023, 20:06 GMT
وأضاف أن "منشأة برشيد الصناعية تعد مثالا ممتازا لهذه الرؤية. كما تُظهر هذه المنشأة أن الصناعات الهندية ليست فقط قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية، بل مستعدة أيضا لتعزيز القدرات الدفاعية للدول الصديقة من خلال شراكة تعتبر نموذجا يحترم السيادة، ويعزز القدرات المحلية، ويسهم أيضا في تعزيز السلام العالمي".
واستعرض وزير الدفاع الهندي التقدم المحرز على مستوى العلاقات المغربية الهندية التي امتدت لتشمل مجالات واعدة، مشددا على أنه "في السنوات الأخيرة، اكتشفت البلدان العديد من المجالات التي أثمر فيها التعاون نتائج ممتازة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والأسمدة، وتقنية المعلومات والسياحة، والآن نتعاون في قطاع مهم جدا، هو الدفاع والتصنيع المتقدم".
وقال الوزير الهندي: "اليوم، ونحن نرحب بأكبر شركة دفاعية هندية من القطاع الخاص على الأراضي المغربية، فإن هذا اليوم يعزز أيضا عزيمتنا المشتركة. إنشاء هذه المنشأة الدفاعية يُعد لحظة تاريخية حقيقية. إنها واحدة من أولى مصانع الدفاع الأجنبية التي أنشأتها شركة هندية. وهذا ليس مجرد خطوة مهمة لهذه الشركة، بل لصناعة الدفاع الهندية بأكملها".
وأوضح سينغ أن المنشأة الهندية بالمغربة تمتد على مساحة 20 ألف قدم مربع، وستقوم بتصنيع مركبة قتالية مدرعة متقدمة، تجمع بين أحدث تقنيات الحركة والحماية والقوة النارية. وتم تطوير هذه المنصة المدرعة بالشراكة مع مركز البحث والتطوير الدفاعي الهندي "DRDO".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала