الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة مدرعات في المملكة

الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة مدرعات في المملكة

دشن وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، اليوم الثلاثاء، منشأة التصنيع الجديدة لشركة "Tata Advanced Systems" الهندية لإنتاج المدرعة ذات العجلات "WhAP 8×8" في مدينة... 23.09.2025

وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزير الهندي قد وصف هذا التدشين بأنه "محطة مهمة تعكس الدور المتنامي للهند في التعاون الدفاعي العالمي".وأكد الوزير الهندي في كلمة له خلال حفل افتتاح هذه المنشأة الصناعية الجديدة، أن "جانب العمل على تعزيز علامة صنع في الهند يعمل أيضا على تعزيز الصناعة المشتركة مع الدول الصديقة من خلال التعاون مع شركاء لتطوير وإنتاج تقنيات متقدمة في إطار علامة صنع في العالم، من خلال مشاركة فوائد ابتكاراتنا مع العالم بأسره".وأضاف أن "منشأة برشيد الصناعية تعد مثالا ممتازا لهذه الرؤية. كما تُظهر هذه المنشأة أن الصناعات الهندية ليست فقط قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية، بل مستعدة أيضا لتعزيز القدرات الدفاعية للدول الصديقة من خلال شراكة تعتبر نموذجا يحترم السيادة، ويعزز القدرات المحلية، ويسهم أيضا في تعزيز السلام العالمي".واستعرض وزير الدفاع الهندي التقدم المحرز على مستوى العلاقات المغربية الهندية التي امتدت لتشمل مجالات واعدة، مشددا على أنه "في السنوات الأخيرة، اكتشفت البلدان العديد من المجالات التي أثمر فيها التعاون نتائج ممتازة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والأسمدة، وتقنية المعلومات والسياحة، والآن نتعاون في قطاع مهم جدا، هو الدفاع والتصنيع المتقدم".وأوضح سينغ أن المنشأة الهندية بالمغربة تمتد على مساحة 20 ألف قدم مربع، وستقوم بتصنيع مركبة قتالية مدرعة متقدمة، تجمع بين أحدث تقنيات الحركة والحماية والقوة النارية. وتم تطوير هذه المنصة المدرعة بالشراكة مع مركز البحث والتطوير الدفاعي الهندي "DRDO".

