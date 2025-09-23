بزشكيان قبل توجهه إلى نيويورك: لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة

عربي
أوروبا تستعد لاحتلال مولدوفا - جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250923/بزشكيان-قبل-توجهه-إلى-نيويورك-لا-يمكن-التفاوض-مع-من-يريد-فرض-رأيه-بالتسلط-والهيمنة-1105150860.html
بزشكيان قبل توجهه إلى نيويورك: لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة
بزشكيان قبل توجهه إلى نيويورك: لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنه "لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة". 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T07:12+0000
2025-09-23T07:12+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9deb9d8330aaad03009c4bcabf4119a5.jpg
وقبيل مغادرته طهران متوجهًا إلى نيويورك، أشار بزشكيان إلى أن "الكيان الإسرائيلي يقصف غزة يوميًا بدعم من دول تدّعي التحضر والديمقراطية وحقوق الإنسان"، مشددًا على أن "العدالة الحقيقية تقتضي أن يتفاهم البشر مع بعضهم بعضا من خلال الحوار". وأوضح الرئيس الإيراني أنه سيؤكد خلال زيارته إلى نيويورك، "مواقف إيران الثابتة القائمة على السلام والإنسانية والأمن والحق والعدالة".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا على تحركات الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، محددة نطاق حركته بـ"المناطق الضرورية للذهاب والإياب من مقر الأمم المتحدة، ومنع وصوله إلى المتاجر الكبرى والسلع الفاخرة".وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "فرض أيضا قيودا تقصر تحركات الوفد على المناطق الضرورية فقط للذهاب والإياب من مقر الأمم المتحدة".وأضاف بيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "أمن الأمريكيين يبقى دائما أولويتنا، ولن تسمح الولايات المتحدة للنظام الإيراني باستخدام اجتماعات الجمعية العامة كذريعة للتنقل بحرية في نيويورك، من أجل الترويج لأجندته الإرهابية".
https://sarabic.ae/20250922/غروسي-المفاوضات-مع-إيران-تمر-بمنعطف-صعب-1105134482.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_101:0:989:666_1920x0_80_0_0_351d2b5d427f6908f817a1e45941e311.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

بزشكيان قبل توجهه إلى نيويورك: لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة

07:12 GMT 23.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنه "لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة".
وقبيل مغادرته طهران متوجهًا إلى نيويورك، أشار بزشكيان إلى أن "الكيان الإسرائيلي يقصف غزة يوميًا بدعم من دول تدّعي التحضر والديمقراطية وحقوق الإنسان"، مشددًا على أن "العدالة الحقيقية تقتضي أن يتفاهم البشر مع بعضهم بعضا من خلال الحوار".
وأوضح الرئيس الإيراني أنه سيؤكد خلال زيارته إلى نيويورك، "مواقف إيران الثابتة القائمة على السلام والإنسانية والأمن والحق والعدالة".
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
غروسي: المفاوضات مع إيران تمر بمنعطف صعب
أمس, 14:55 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا على تحركات الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، محددة نطاق حركته بـ"المناطق الضرورية للذهاب والإياب من مقر الأمم المتحدة، ومنع وصوله إلى المتاجر الكبرى والسلع الفاخرة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، في بيان: "اتخذت الولايات المتحدة هذا الأسبوع، إجراءات لفرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني، من خلال تقييد حركة وفده في الجمعية العامة ومنع وصوله إلى المتاجر الكبرى والسلع الفاخرة".
وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "فرض أيضا قيودا تقصر تحركات الوفد على المناطق الضرورية فقط للذهاب والإياب من مقر الأمم المتحدة".
وأضاف بيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "أمن الأمريكيين يبقى دائما أولويتنا، ولن تسمح الولايات المتحدة للنظام الإيراني باستخدام اجتماعات الجمعية العامة كذريعة للتنقل بحرية في نيويورك، من أجل الترويج لأجندته الإرهابية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала