بزشكيان قبل توجهه إلى نيويورك: لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنه "لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة". 23.09.2025, سبوتنيك عربي

وقبيل مغادرته طهران متوجهًا إلى نيويورك، أشار بزشكيان إلى أن "الكيان الإسرائيلي يقصف غزة يوميًا بدعم من دول تدّعي التحضر والديمقراطية وحقوق الإنسان"، مشددًا على أن "العدالة الحقيقية تقتضي أن يتفاهم البشر مع بعضهم بعضا من خلال الحوار". وأوضح الرئيس الإيراني أنه سيؤكد خلال زيارته إلى نيويورك، "مواقف إيران الثابتة القائمة على السلام والإنسانية والأمن والحق والعدالة".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا على تحركات الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، محددة نطاق حركته بـ"المناطق الضرورية للذهاب والإياب من مقر الأمم المتحدة، ومنع وصوله إلى المتاجر الكبرى والسلع الفاخرة".وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "فرض أيضا قيودا تقصر تحركات الوفد على المناطق الضرورية فقط للذهاب والإياب من مقر الأمم المتحدة".وأضاف بيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "أمن الأمريكيين يبقى دائما أولويتنا، ولن تسمح الولايات المتحدة للنظام الإيراني باستخدام اجتماعات الجمعية العامة كذريعة للتنقل بحرية في نيويورك، من أجل الترويج لأجندته الإرهابية".

