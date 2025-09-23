https://sarabic.ae/20250923/تقارير-شركة-إعلامية-أمريكية-تلغي-بث-برنامج-تكريم-تشارلي-كيرك-بسبب-تهديدات-1105148248.html

تقارير: شركة إعلامية أمريكية تلغي بث برنامج "تكريم تشارلي كيرك" بسبب تهديدات

تقارير: شركة إعلامية أمريكية تلغي بث برنامج "تكريم تشارلي كيرك" بسبب تهديدات

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصدر مطلع، أن شركة سينكلير برودكاست جروب الإعلامية الأمريكية ألغت الأسبوع الماضي بث برنامج عن الناشط المحافظ تشارلي كيرك كان... 23.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-23T04:07+0000

2025-09-23T04:07+0000

2025-09-23T04:07+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104724620_0:788:2047:1939_1920x0_80_0_0_34d3316bd937dca4cdb75b531ce3654a.jpg

واشنطن –سبوتنيك. وأضافت الصحيفة، أن شركة الاتصالات العملاقة، التي تتخذ من بالتيمور مقراً لها، والتي تمتلك أكثر من 40 قناة تابعة لشبكة "ABC"، ألغت مساء الجمعة بث البرنامج التذكاري لكيرك بعد تلقيها إخطارا بتهديدات موجهة إلى محطات "ABC" المحلية. ونُقل البرنامج إلى يوتيوب قبل دقائق من البث.وأفاد المصدر بأن إدارة المجموعة الإعلامية تخشى تكرار حادثة إطلاق النار الأخيرة على قناة "ABC" التابعة في ساكرامنتو.قُتل كيرك، وهو من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرصاص في 10 سبتمبر/أيلول خلال تجمع جماهيري في جامعة وادي يوتا، وترك خلفه زوجة وطفلين.عارض كيرك تقديم المساعدات لأوكرانيا، واصفًا فلوديمير زيلينسكي بأنه عقبة في طريق السلام و"دميةٌ في يد وكالة المخابرات المركزية". كما أكد أن شبه جزيرة القرم كانت دائمًا جزءًا من روسيا.

https://sarabic.ae/20250922/فانس-اغتالوا-كيرك-أولئك-الذين-يحتقرون-الفضائل-التي-تقوم-عليها-حضارتنا-1105111306.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم