تقارير: شركة إعلامية أمريكية تلغي بث برنامج "تكريم تشارلي كيرك" بسبب تهديدات
أفادت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصدر مطلع، أن شركة سينكلير برودكاست جروب الإعلامية الأمريكية ألغت الأسبوع الماضي بث برنامج عن الناشط المحافظ تشارلي كيرك كان... 23.09.2025
الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن –سبوتنيك. وأضافت الصحيفة، أن شركة الاتصالات العملاقة، التي تتخذ من بالتيمور مقراً لها، والتي تمتلك أكثر من 40 قناة تابعة لشبكة "ABC"، ألغت مساء الجمعة بث البرنامج التذكاري لكيرك بعد تلقيها إخطارا بتهديدات موجهة إلى محطات "ABC" المحلية. ونُقل البرنامج إلى يوتيوب قبل دقائق من البث.وأفاد المصدر بأن إدارة المجموعة الإعلامية تخشى تكرار حادثة إطلاق النار الأخيرة على قناة "ABC" التابعة في ساكرامنتو.قُتل كيرك، وهو من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرصاص في 10 سبتمبر/أيلول خلال تجمع جماهيري في جامعة وادي يوتا، وترك خلفه زوجة وطفلين.عارض كيرك تقديم المساعدات لأوكرانيا، واصفًا فلوديمير زيلينسكي بأنه عقبة في طريق السلام و"دميةٌ في يد وكالة المخابرات المركزية". كما أكد أن شبه جزيرة القرم كانت دائمًا جزءًا من روسيا.
أفادت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصدر مطلع، أن شركة سينكلير برودكاست جروب الإعلامية الأمريكية ألغت الأسبوع الماضي بث برنامج عن الناشط المحافظ تشارلي كيرك كان مقررا في اللحظة الأخيرة بسبب تهديدات.
واشنطن –سبوتنيك. وأضافت الصحيفة، أن شركة الاتصالات العملاقة، التي تتخذ من بالتيمور مقراً لها، والتي تمتلك أكثر من 40 قناة تابعة لشبكة "ABC"، ألغت مساء الجمعة بث البرنامج التذكاري لكيرك بعد تلقيها إخطارا بتهديدات موجهة
إلى محطات "ABC" المحلية. ونُقل البرنامج إلى يوتيوب قبل دقائق من البث.
وأفاد المصدر بأن إدارة المجموعة الإعلامية تخشى تكرار حادثة إطلاق النار الأخيرة على قناة "ABC" التابعة في ساكرامنتو.
قُتل كيرك، وهو من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرصاص في 10 سبتمبر/أيلول خلال تجمع جماهيري في جامعة وادي يوتا، وترك خلفه زوجة وطفلين.
عارض كيرك تقديم المساعدات لأوكرانيا، واصفًا فلوديمير زيلينسكي بأنه عقبة في طريق السلام و"دميةٌ في يد وكالة المخابرات المركزية". كما أكد أن شبه جزيرة القرم كانت دائمًا جزءًا من روسيا.