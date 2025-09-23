https://sarabic.ae/20250923/واشنطن-لم-تنضم-إلى-بيان-مناهض-لروسيا-قبيل-اجتماع-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-أوكرانيا--عاجل-1105189350.html
واشنطن لم تنضم إلى بيان مناهض لروسيا قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا -عاجل
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" يوم الثلاثاء أن الوفد الأمريكي لم يدعم البيان المناهض لروسيا الصادر عن عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قبيل اجتماع مجلس الأمن
الأمم المتحدة –سبوتنيك. صدر البيان عن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا، وتضمن اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد روسيا.وأشار سيبيا إلى أن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى كندا واليابان ونيوزيلندا وعدد من الدول الأوروبية، انضم إلى كييف.ولم يُذكر اسم الولايات المتحدة في البيان.
21:18 GMT 23.09.2025 (تم التحديث: 21:23 GMT 23.09.2025)
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" يوم الثلاثاء أن الوفد الأمريكي لم يدعم البيان المناهض لروسيا الصادر عن عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا.
الأمم المتحدة –سبوتنيك. صدر البيان عن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا، وتضمن اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد روسيا.
وأشار سيبيا إلى أن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى كندا واليابان ونيوزيلندا وعدد من الدول الأوروبية، انضم إلى كييف.
ولم يُذكر اسم الولايات المتحدة في البيان.