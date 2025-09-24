https://sarabic.ae/20250924/إيران-تتهم-الولايات-المتحدة-بتعطيل-أنشطتها-الدبلوماسية-في-الأمم-المتحدة-1105199268.html

إيران تتهم الولايات المتحدة بتعطيل أنشطتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "الهدف الحقيقي للولايات المتحدة من فرض قيود متزايدة على الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم في... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

ووصف بقائي، منع الشراء من "المتاجر الكبرى والسلع الفاخرة" من قبل الولايات المتحدة بأنه "مضايقة منهجية للدبلوماسيين الإيرانيين من قبل الحكومة الأمريكية".وقال إن "هذه القيود، خلال الأسبوع الماضي فقط، منعت إيران من المشاركة في عدة اجتماعات دولية عُقدت خارج النطاق المحدد من قبل الولايات المتحدة".وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "فرض هذه القيود السخيفة على تنقل الدبلوماسيين الإيرانيين وحتى مشترياتهم اليومية لا يُعد فقط انتهاكًا صارخًا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب معاهدة المقر، بل يُظهر أيضًا مستوى جديدًا من العداء من قبل الإدارة الأمريكية تجاه الإيرانيين".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا على تحركات الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، محددة نطاق حركته بـ"المناطق الضرورية للذهاب والإياب من مقر الأمم المتحدة، ومنع وصوله إلى المتاجر الكبرى والسلع الفاخرة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، في بيان: "اتخذت الولايات المتحدة هذا الأسبوع، إجراءات لفرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني، من خلال تقييد حركة وفده في الجمعية العامة ومنع وصوله إلى المتاجر الكبرى والسلع الفاخرة".وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "فرض أيضا قيودا تقصر تحركات الوفد على المناطق الضرورية فقط للذهاب والإياب من مقر الأمم المتحدة".وأضاف بيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "أمن الأمريكيين يبقى دائما أولويتنا، ولن تسمح الولايات المتحدة للنظام الإيراني باستخدام اجتماعات الجمعية العامة كذريعة للتنقل بحرية في نيويورك، من أجل الترويج لأجندته الإرهابية".

