الأمن الروسي يحبط عملية إرهابية ضد مسؤول في الضابطة العدلية في نوفوسبيرسك... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمن الروسي يحبط عملية إرهابية ضد مسؤول في الضابطة العدلية في نوفوسبيرسك... فيديو
الأمن الروسي يحبط عملية إرهابية ضد مسؤول في الضابطة العدلية في نوفوسبيرسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، عن إجهاض مخطط قام به مخربون، لتنفيذ هجوم إرهابي، ضد مسؤول في الضابطة العدلية في مقاطعة نوفوسيبيرسك.
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "قام موظفو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة نوفوسيبيرسك، إلى جانب ضباط مكافحة التجسس العسكري في نوفوسيبيرسك، بمنع هجوم إرهابي ضد مسؤول في إدارة الضابطة العدلية الروسية، حيث وحاولوا إشعال النار في منزله".وجاء في البيان أن" جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة نوفوسيبيرسك، جنبا إلى جنب مع ضباط مكافحة التجسس العسكريين، منعوا ارتكاب عمل إرهابي ضد مسؤول في الضابطة العدلية الروسية في مقاطعة نوفوسيبيرسك".وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أن المتهم اختار ارتكاب أعمال إرهابية، كوسيلة للانتقام الشخصي.وفتحت إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة نوفوسيبيرسك قضية جنائية ضد أحد سكان نوفوسيبيرسك على أساس جريمة بموجب الجزء 3 من المادة 30 والجزء 1 من المادة 205 من القانون الجنائي لروسيا (محاولة ارتكاب عمل إرهابي)، وتم اعتقال المدعى عليه ، واختارت المحكمة إجراء وقائيا في شكل احتجاز لمدة شهرين.الأمن الروسي يفكك شبكة تجسسية أوكرانية ويمنع هجوما إرهابيا في سان بطرسبورغ... فيديو
الأمن الروسي يحبط عملية إرهابية ضد مسؤول في الضابطة العدلية في نوفوسبيرسك... فيديو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، عن إجهاض مخطط قام به مخربون، لتنفيذ هجوم إرهابي، ضد مسؤول في الضابطة العدلية في مقاطعة نوفوسيبيرسك.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "قام موظفو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة نوفوسيبيرسك، إلى جانب ضباط مكافحة التجسس العسكري في نوفوسيبيرسك، بمنع هجوم إرهابي ضد مسؤول في إدارة الضابطة العدلية الروسية، حيث وحاولوا إشعال النار في منزله".
وجاء في البيان أن" جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة نوفوسيبيرسك، جنبا إلى جنب مع ضباط مكافحة التجسس العسكريين، منعوا ارتكاب عمل إرهابي ضد مسؤول في الضابطة العدلية الروسية في مقاطعة نوفوسيبيرسك".

وأوضحت الإدارة أن أحد سكان نوفوسيبيرسك، المولود عام 1989، "لأسباب العداء الشخصي للسلطات التنفيذية"، أسس مجموعة على شبكة اجتماعية، وكان هدفه زعزعة استقرار أنشطة الضابطة العدلية.

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أن المتهم اختار ارتكاب أعمال إرهابية، كوسيلة للانتقام الشخصي.
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط أوكراني للهجوم على مطار إنغلز العسكري في ساراتوف
27 أغسطس, 06:53 GMT
نتيجة لإجراءات البحث الحثيثة، تم اعتقال أحد سكان نوفوسيبيرسك متلبسا أثناء محاولته إشعال النار في منزل موظف في جهاز الأمن الفيدرالي باستخدام سائل قابل للاشتعال.
وفتحت إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة نوفوسيبيرسك قضية جنائية ضد أحد سكان نوفوسيبيرسك على أساس جريمة بموجب الجزء 3 من المادة 30 والجزء 1 من المادة 205 من القانون الجنائي لروسيا (محاولة ارتكاب عمل إرهابي)، وتم اعتقال المدعى عليه ، واختارت المحكمة إجراء وقائيا في شكل احتجاز لمدة شهرين.
الأمن الروسي يفكك شبكة تجسسية أوكرانية ويمنع هجوما إرهابيا في سان بطرسبورغ... فيديو
