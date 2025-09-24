https://sarabic.ae/20250924/الأمن-الروسي-يحبط-عملية-إرهابية-ضد-مسؤول-في-الضابطة-العدلية-في-نوفوسبيرسك-فيديو-1105192119.html

الأمن الروسي يحبط عملية إرهابية ضد مسؤول في الضابطة العدلية في نوفوسبيرسك... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، عن إجهاض مخطط قام به مخربون، لتنفيذ هجوم إرهابي، ضد مسؤول في الضابطة العدلية في مقاطعة نوفوسيبيرسك. 24.09.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/19/1060446566_0:6:1320:749_1920x0_80_0_0_82b9413dcdd3d1fcfba5a88198ff1bd6.jpg

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "قام موظفو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة نوفوسيبيرسك، إلى جانب ضباط مكافحة التجسس العسكري في نوفوسيبيرسك، بمنع هجوم إرهابي ضد مسؤول في إدارة الضابطة العدلية الروسية، حيث وحاولوا إشعال النار في منزله".وجاء في البيان أن" جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة نوفوسيبيرسك، جنبا إلى جنب مع ضباط مكافحة التجسس العسكريين، منعوا ارتكاب عمل إرهابي ضد مسؤول في الضابطة العدلية الروسية في مقاطعة نوفوسيبيرسك".وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أن المتهم اختار ارتكاب أعمال إرهابية، كوسيلة للانتقام الشخصي.وفتحت إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة نوفوسيبيرسك قضية جنائية ضد أحد سكان نوفوسيبيرسك على أساس جريمة بموجب الجزء 3 من المادة 30 والجزء 1 من المادة 205 من القانون الجنائي لروسيا (محاولة ارتكاب عمل إرهابي)، وتم اعتقال المدعى عليه ، واختارت المحكمة إجراء وقائيا في شكل احتجاز لمدة شهرين.الأمن الروسي يفكك شبكة تجسسية أوكرانية ويمنع هجوما إرهابيا في سان بطرسبورغ... فيديو

روسيا, أخبار روسيا اليوم