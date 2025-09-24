https://sarabic.ae/20250924/الأمن-الروسي-يحبط-عملية-إرهابية-ضد-مسؤول-في-الضابطة-العدلية-في-نوفوسبيرسك-فيديو-1105192119.html
الأمن الروسي يحبط عملية إرهابية ضد مسؤول في الضابطة العدلية في نوفوسبيرسك... فيديو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، عن إجهاض مخطط قام به مخربون، لتنفيذ هجوم إرهابي، ضد مسؤول في الضابطة العدلية في مقاطعة نوفوسيبيرسك. 24.09.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/19/1060446566_158:0:1163:754_1920x0_80_0_0_54c0c5e44318967f91ba71dc6af6c312.jpg
روسيا, أخبار روسيا اليوم
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، عن إجهاض مخطط قام به مخربون، لتنفيذ هجوم إرهابي، ضد مسؤول في الضابطة العدلية في مقاطعة نوفوسيبيرسك.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "قام موظفو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة نوفوسيبيرسك، إلى جانب ضباط مكافحة التجسس العسكري في نوفوسيبيرسك، بمنع هجوم إرهابي ضد مسؤول في إدارة الضابطة العدلية الروسية، حيث وحاولوا إشعال النار في منزله".
وجاء في البيان أن" جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة نوفوسيبيرسك، جنبا إلى جنب مع ضباط مكافحة التجسس العسكريين، منعوا ارتكاب عمل إرهابي ضد مسؤول في الضابطة العدلية الروسية في مقاطعة نوفوسيبيرسك".
وأوضحت الإدارة أن أحد سكان نوفوسيبيرسك، المولود عام 1989، "لأسباب العداء الشخصي للسلطات التنفيذية"، أسس مجموعة على شبكة اجتماعية، وكان هدفه زعزعة استقرار أنشطة الضابطة العدلية.
وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أن المتهم اختار ارتكاب أعمال إرهابية، كوسيلة للانتقام الشخصي.
نتيجة لإجراءات البحث الحثيثة، تم اعتقال أحد سكان نوفوسيبيرسك متلبسا أثناء محاولته إشعال النار في منزل موظف في جهاز الأمن الفيدرالي باستخدام سائل قابل للاشتعال.
وفتحت إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة نوفوسيبيرسك قضية جنائية ضد أحد سكان نوفوسيبيرسك على أساس جريمة بموجب الجزء 3 من المادة 30 والجزء 1 من المادة 205 من القانون الجنائي لروسيا (محاولة ارتكاب عمل إرهابي)، وتم اعتقال المدعى عليه ، واختارت المحكمة إجراء وقائيا في شكل احتجاز لمدة شهرين.