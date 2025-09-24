https://sarabic.ae/20250924/بزشكيان-إذا-تم-تفعيل-آلية-العقوبات-الأممية-فلا-معنى-للحوار-1105223846.html
بزشكيان: إذا تم تفعيل آلية العقوبات الأممية فلا معنى للحوار
بزشكيان: إذا تم تفعيل آلية العقوبات الأممية فلا معنى للحوار
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن إيران لا ترى جدوى من مواصلة الحوار بشأن ملف طهران النووي في حال إعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية.
وقال بزشكيان خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور: "إذا تم تفعيل آلية العقوبات الأممية فلا معنى للحوار، وعلى الدول الغربية إظهار التزامها بتعهداتها بشأن الملف النووي لكي يكون للتفاهم معنى".وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة الإيرانية، اليوم الاثنين، استعداد إيران بشكل كامل لمواجهة خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات الدولية، وقال محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، إن "إيران ليست دعاة حرب لكنها سترد بقوة على أي تحرك للعدو"، مؤكدا أن "العقوبات الأحادية الأمريكية أسوأ عقوبات فرضت علينا وسنواصل طريقنا بقوة وعزيمة".وفي 28 أغسطس/آب، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي، لعام 2015.
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن إيران لا ترى جدوى من مواصلة الحوار بشأن ملف طهران النووي في حال إعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية.
وقال بزشكيان خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور: "إذا تم تفعيل آلية العقوبات الأممية فلا معنى للحوار، وعلى الدول الغربية إظهار التزامها بتعهداتها بشأن الملف النووي لكي يكون للتفاهم معنى".
وتابع: "الوضع الراهن نشأ بسبب عدم التزام الدول الغربية بتعهداتها، وشكوك الدول الغربية بشأن برنامجنا النووي ناتجة عن سوء الفهم ودعاية الكيان الصهيوني".
وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة الإيرانية، اليوم الاثنين، استعداد إيران بشكل كامل لمواجهة خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات الدولية، وقال محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، إن "إيران ليست دعاة حرب لكنها سترد بقوة على أي تحرك للعدو"، مؤكدا أن "العقوبات الأحادية الأمريكية أسوأ عقوبات فرضت علينا وسنواصل طريقنا بقوة وعزيمة".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، دعا سفراء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى وقف الاستفزازات والعودة إلى مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن دول الـ"ترويكا الأوروبية" تفتقر إلى الأسس القانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران.
وفي 28 أغسطس/آب، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران،
والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي، لعام 2015.