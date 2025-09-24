https://sarabic.ae/20250924/إيران-تكشف-عن-صور-ووثائق-سرية-للمنشآت-النووية-الإسرائيلية---عاجل-1105218272.html
كشفت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن وثائق وصور سرية للمنشآت النووية الإسرائيلية. 24.09.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الأمن الإيرانية قد كشفت عن وثائق وصور سرية للمنشآت النووية الإسرائيلية، وأنه يُعرض على القناة الأولى فيلم "وكر العنكبوت"، وهو فيلم وثائقي من إنتاج نخبة استخبارات إيرانية.وأوضحت أن وزارة الأمن الإيرانية نشرت إلى جانب ذلك وثائق سرية تتعلق بالعلماء الأمريكيين والأوروبيين حصلت عليها من خلال عملية أمنية معقدة نفذت قبل أشهر ما يعتبر أكبر إنجاز أمني للبلاد أمام إسرائيل.ونقلت الوكالة عن وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، أن هذه الوثائق تشمل معلومات مهمة حول مشاريع إسرائيل النووية والعسكرية والعلمية، بما في ذلك مشاريع التسليح القديمة والجارية، وبرامج تطوير الأسلحة النووية، والمشاريع المشتركة مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، فضلا عن أسماء الباحثين والعلماء المشاركين في هذه المشاريع وعناوين المنشآت والشركات المعنية بها.
18:05 GMT 24.09.2025
وأفادت وكالة
مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الأمن الإيرانية قد كشفت عن وثائق وصور سرية للمنشآت النووية الإسرائيلية، وأنه يُعرض على القناة الأولى فيلم "وكر العنكبوت"، وهو فيلم وثائقي من إنتاج نخبة استخبارات إيرانية.
وأوضحت أن وزارة الأمن الإيرانية نشرت إلى جانب ذلك وثائق سرية تتعلق بالعلماء الأمريكيين والأوروبيين حصلت عليها من خلال عملية أمنية معقدة نفذت قبل أشهر ما يعتبر أكبر إنجاز أمني للبلاد أمام إسرائيل.
ونقلت الوكالة عن وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، أن هذه الوثائق تشمل معلومات مهمة حول مشاريع إسرائيل النووية والعسكرية والعلمية، بما في ذلك مشاريع التسليح القديمة والجارية، وبرامج تطوير الأسلحة النووية، والمشاريع المشتركة مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، فضلا عن أسماء الباحثين والعلماء المشاركين في هذه المشاريع وعناوين المنشآت والشركات المعنية بها.