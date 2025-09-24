طائرات مسيرة تدمر قاربا مسيرا أوكرانيا قبالة ساحل القرم- الدفاع الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250924/طائرات-مسيرة-تدمر-قاربا-مسيرا-أوكرانيا-قبالة-ساحل-القرم--الدفاع-الروسية-1105222061.html
طائرات مسيرة تدمر قاربا مسيرا أوكرانيا قبالة ساحل القرم- الدفاع الروسية
طائرات مسيرة تدمر قاربا مسيرا أوكرانيا قبالة ساحل القرم- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أطقم مسيرات مركز "روبيكون" لتقنيات الطائرات المسيرة، دمرت صباح اليوم الأربعاء، قاربا مسيرا للقوات الأوكرانية في البحر الأسود... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T19:13+0000
2025-09-24T19:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100259030_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d5d724cf2a6f5f2933cf69e683dcdf8c.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "صباح اليوم 24 ايلول/سبتمبر، رصدت أطقم الطائرات المسيرة من مركز اختبار التقنيات المتقدمة دون طيار في مركز "روبيكون" التابع لوزارة الدفاع الروسية ودمرت قاربا مسيرا تابعا للقوات الأوكرانية في البحر الأسود قبالة ساحل القرم".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود دمر زورقين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية يحملان قوات إنزال شمال غربي البحر الأسود. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي سبع قنابل جوية موجهة، و202 طائرة مسيّرة خلال الـ24 الساعة الماضية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات مجموعة "الغرب" الروسية تقوم بعملية تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية على قدم وساق.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20250924/قوات-الغرب-تلاحق-فلول-القوات-الأوكرانية-في-بلدة-كيروفسك-الدفاع-الروسية-1105206224.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100259030_159:0:1280:841_1920x0_80_0_0_269e044c1c7ba2030502712bd1e380cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

طائرات مسيرة تدمر قاربا مسيرا أوكرانيا قبالة ساحل القرم- الدفاع الروسية

19:13 GMT 24.09.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyسيفاستوبول بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا
سيفاستوبول بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أطقم مسيرات مركز "روبيكون" لتقنيات الطائرات المسيرة، دمرت صباح اليوم الأربعاء، قاربا مسيرا للقوات الأوكرانية في البحر الأسود قبالة ساحل القرم.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "صباح اليوم 24 ايلول/سبتمبر، رصدت أطقم الطائرات المسيرة من مركز اختبار التقنيات المتقدمة دون طيار في مركز "روبيكون" التابع لوزارة الدفاع الروسية ودمرت قاربا مسيرا تابعا للقوات الأوكرانية في البحر الأسود قبالة ساحل القرم".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود دمر زورقين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية يحملان قوات إنزال شمال غربي البحر الأسود. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي سبع قنابل جوية موجهة، و202 طائرة مسيّرة خلال الـ24 الساعة الماضية.
أعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M مالكا من مجموعة قوات المركز في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات "الغرب" تلاحق فلول القوات الأوكرانية في بلدة كيروفسك– الدفاع الروسية
12:47 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات مجموعة "الغرب" الروسية تقوم بعملية تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية على قدم وساق.

وأوضحت الوزارة في بيان: "تشارف عملية تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية على الانتهاء، حيث وصلت وحدات الاقتحام الروسية إلى مشارفها الشمالية الغربية".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
