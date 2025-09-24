https://sarabic.ae/20250924/طائرات-مسيرة-تدمر-قاربا-مسيرا-أوكرانيا-قبالة-ساحل-القرم--الدفاع-الروسية-1105222061.html
طائرات مسيرة تدمر قاربا مسيرا أوكرانيا قبالة ساحل القرم- الدفاع الروسية
طائرات مسيرة تدمر قاربا مسيرا أوكرانيا قبالة ساحل القرم- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أطقم مسيرات مركز "روبيكون" لتقنيات الطائرات المسيرة، دمرت صباح اليوم الأربعاء، قاربا مسيرا للقوات الأوكرانية في البحر الأسود... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "صباح اليوم 24 ايلول/سبتمبر، رصدت أطقم الطائرات المسيرة من مركز اختبار التقنيات المتقدمة دون طيار في مركز "روبيكون" التابع لوزارة الدفاع الروسية ودمرت قاربا مسيرا تابعا للقوات الأوكرانية في البحر الأسود قبالة ساحل القرم".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود دمر زورقين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية يحملان قوات إنزال شمال غربي البحر الأسود. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي سبع قنابل جوية موجهة، و202 طائرة مسيّرة خلال الـ24 الساعة الماضية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات مجموعة "الغرب" الروسية تقوم بعملية تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية على قدم وساق.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
