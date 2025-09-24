عربي
الكرملين ردا على ترامب: روسيا أقرب إلى الدب من النمر ولا وجود لدببة من ورق
مسيرات إسرائيلية تشن 13 هجوما على سفن أسطول "الصمود" في البحر المتوسط
شنت الطائرات المسيرة الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، 13 هجومًا على 10 سفن من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وأكدت اللجنة المشرفة على تسيير أسطول الصمود العالمي، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "رصد 13 انفجارا وتشويشا واسعا في الاتصالات على متن قوارب الأسطول"، مضيفة أن أجساما مجهولة أُسقطت على 10 قوارب وتسببت في أضرار.وذكرت اللجنة، أن "إسرائيل تشن حملة تضليل لتبرير هجوم عسكري محتمل"، معتبرة أن "أي اعتداء على القافلة الإنسانية جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي".وفي بيان لاحق، أكد الأسطول أن 715 ميلا بحريا تفصله عن سواحل غزة، كما سينضم إليه الأسطول اليوناني قريبا.وفي وقت سابق، أصدرت إسبانيا، إلى جانب 16 دولة أخرى، بيانا أعربت فيه عن قلقها على سلامة أعضاء الأسطول، ودعت إلى الامتناع عن أي أعمال غير قانونية أو عنيفة ضدهم.وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها لن تسمح لسفن "أسطول الصمود العالمي" بالوصول إلى شواطئ قطاع غزة، مؤكدة أن "أي محاولة للاقتراب من سواحل غزة ستعتبر غير قانونية"، ودعت الوزارة منظمي الأسطول إلى "توجيه سفنهم نحو ميناء عسقلان، حيث ستتم عملية تفريغ الشحنات الإنسانية قبل إدخالها إلى القطاع".وفي 10سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، المُنظِمة لـ"أسطول الصمود العالمي"، عن تعرض سفينة لهجوم بطائرة مسيّرة أثناء رسوها في المياه التونسية، مشيرة إلى أن "أضرارا بالغة لحقت بالسفينة بسبب الحريق، الذي نشب على سطحها العلوي".واعترضت إسرائيل سابقا سفنا عدة على متنها متطوعون لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بينها سفينتا "مادلين" و"حنظلة" التابعتين لـ"أسطول الحرية"، في يوليو/ تموز الماضي، كما اعتقلت بعض الناشطين المشاركين في تلك المهمات بعد تهديدات عدة أعلنتها تل أبيب باعتراض السفن، التي تحاول الوصول للقطاع.يذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي)، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، قد أعلن في 22 أغسطس/ آب الماضي، أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها "تعاني من مجاعة ستمتد على الأرجح إلى مناطق أخرى بقطاع غزة، خلال وقت قصير، فيما وصفت إسرائيل هذا التقرير بأنه "كاذب ومعيب".وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.
مسيرات إسرائيلية تشن 13 هجوما على سفن أسطول "الصمود" في البحر المتوسط

شنت الطائرات المسيرة الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، 13 هجومًا على 10 سفن من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وأكدت اللجنة المشرفة على تسيير أسطول الصمود العالمي، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "رصد 13 انفجارا وتشويشا واسعا في الاتصالات على متن قوارب الأسطول"، مضيفة أن أجساما مجهولة أُسقطت على 10 قوارب وتسببت في أضرار.
وذكرت اللجنة، أن "إسرائيل تشن حملة تضليل لتبرير هجوم عسكري محتمل"، معتبرة أن "أي اعتداء على القافلة الإنسانية جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي".
الناشطة المناخية، غريتا ثونبرغ، تصعد على متن قارب مادلين قبل الإبحار إلى قطاع غزة برفقة نشطاء من تحالف أسطول الحرية، المغادرين من ميناء كاتانيا الصقلي في إيطاليا، يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
الخارجية الإسبانية: مدريد تهدد بالرد على أي عمل إسرائيلي ضد "أسطول الصمود العالمي"
22 سبتمبر, 22:31 GMT
وفي بيان لاحق، أكد الأسطول أن 715 ميلا بحريا تفصله عن سواحل غزة، كما سينضم إليه الأسطول اليوناني قريبا.
وفي وقت سابق، أصدرت إسبانيا، إلى جانب 16 دولة أخرى، بيانا أعربت فيه عن قلقها على سلامة أعضاء الأسطول، ودعت إلى الامتناع عن أي أعمال غير قانونية أو عنيفة ضدهم.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها لن تسمح لسفن "أسطول الصمود العالمي" بالوصول إلى شواطئ قطاع غزة، مؤكدة أن "أي محاولة للاقتراب من سواحل غزة ستعتبر غير قانونية"، ودعت الوزارة منظمي الأسطول إلى "توجيه سفنهم نحو ميناء عسقلان، حيث ستتم عملية تفريغ الشحنات الإنسانية قبل إدخالها إلى القطاع".
أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
"أسطول الصمود" يطرد صحفية إيطالية من على متنها ويوضح الأسباب
13 سبتمبر, 09:06 GMT
وفي 10سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، المُنظِمة لـ"أسطول الصمود العالمي"، عن تعرض سفينة لهجوم بطائرة مسيّرة أثناء رسوها في المياه التونسية، مشيرة إلى أن "أضرارا بالغة لحقت بالسفينة بسبب الحريق، الذي نشب على سطحها العلوي".
واعترضت إسرائيل سابقا سفنا عدة على متنها متطوعون لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بينها سفينتا "مادلين" و"حنظلة" التابعتين لـ"أسطول الحرية"، في يوليو/ تموز الماضي، كما اعتقلت بعض الناشطين المشاركين في تلك المهمات بعد تهديدات عدة أعلنتها تل أبيب باعتراض السفن، التي تحاول الوصول للقطاع.
يذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي)، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، قد أعلن في 22 أغسطس/ آب الماضي، أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها "تعاني من مجاعة ستمتد على الأرجح إلى مناطق أخرى بقطاع غزة، خلال وقت قصير، فيما وصفت إسرائيل هذا التقرير بأنه "كاذب ومعيب".
أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
مشاركة في "أسطول الصمود العالمي": وجود سفن تحمل نشطاء ومساعدات إنسانية يحرج إسرائيل
12 سبتمبر, 20:48 GMT
وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.
