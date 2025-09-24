https://sarabic.ae/20250924/نتنياهو-يعلن-دعمه-لإيلات-بعد-هجوم-بطائرة-مسيرة-ويتوعد-أنصار-الله-برد-قوي-ومؤلم-1105221908.html

نتنياهو: هجوم الحوثيين على المدن الإسرائيلية سيقابل بضربة مؤلمة كما حدث سابقا

نتنياهو: هجوم الحوثيين على المدن الإسرائيلية سيقابل بضربة مؤلمة كما حدث سابقا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه تحدث مع رئيس بلدية إيلات، إيلي لانكري، لتأكيد دعمه له ولسكان المدينة عقب سقوط طائرة مسيرة...

وتمنى نتنياهو، عبر منصة "إكس"، الشفاء العاجل للجرحى جراء الهجوم، مؤكداً أن أي "اعتداء على المدن الإسرائيلية سيواجه بردٍ قوي ومؤلم على نظام الإرهاب الحوثي"، مشيراً إلى أن هذا الرد تم إثباته في السابق، على حد قوله.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسعفين أن الإصابات نجمت عن شظايا الطائرة المسيرة، حيث وُصفت حالة اثنين من المصابين بالخطيرة.وأوضحت خدمة الإسعاف "نجمة داوود الحمراء" أن فرقها نقلت المصابين إلى مستشفى يوسفتال في إيلات لتلقي العلاج.وكثفت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلان الجماعة، أواخر آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و8 من وزرائها وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف اجتماعاً لها في صنعاء.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة

