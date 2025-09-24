https://sarabic.ae/20250924/وزير-أردني-سابق-لقاء-لافروف--روبيو-سيؤكد-أن-الصراع-في-أوكرانيا-سينتهي-على-طاولة-المفاوضات-1105198762.html

وزير أردني سابق: لقاء لافروف- روبيو سيؤكد أن الصراع في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات

وزير أردني سابق: لقاء لافروف- روبيو سيؤكد أن الصراع في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات

تناول وزير الزراعة الأردني السابق، سعيد المصري، اللقاء المرتقب بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

واعتبر المصري أن "أيديولوجيا الفوضى الكاملة" تمثل عنصرا أساسيا في سياسة ترامب الراهنة، موضحا أنه "يتعمد إطلاق تصريحات متناقضة كجزء من حملات إعلامية تهدف للضغط على جميع الأطراف، مع السعي إلى تجنب المواجهة العسكرية المباشرة والوصول إلى صفقة سلام تقوم على أنصاف الحلول"، بما يبقي الولايات المتحدة في موقع "الوسيط النزيه". وأشار إلى أن تصريحات ترامب المتناقضة حول الطائرات المسيّرة هي مجرد "مناورات إعلامية" لتحقيق مكاسب معنوية.وأوضح المصري، أن "زيلينسكي يسعى إلى استدراج الأوروبيين للحصول على ضمانات أمنية مبكرة، من أجل الاستمرار في الصراع واستعادة الأراضي، وهو ما ترفضه موسكو بشكل قاطع". وأشار إلى أن "ترامب يراهن على إنهاك الأوروبيين ودفعهم إلى القبول بهذا السيناريو، في ظل عجزهم عن تحقيق مكاسب ميدانية، مقابل المكاسب التي ستحققها الولايات المتحدة اقتصاديًا بعد إنهاء الصراع".كما تطرق إلى المبادرة الروسية بشأن تمديد معاهدة "ستارت" الجديدة، مشددا على أن "مصلحة الطرفين تكمن في تمديد الاتفاقية، لأن انفلات سباق التسلح سيضر بالجميع"، مشيرًا إلى أن التقارب بين موسكو وواشنطن يندرج في إطار "توازن الرعب"، الذي يهدف لتحقيق المكتسبات، ويمهد الطريق أمام توقيع الاتفاق، ولو بعد حين.الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي مع روبيو اليوم

