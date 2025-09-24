عربي
القوات الروسية تقترب من تحرير كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية– الدفاع الروسية
وزير أردني سابق: لقاء لافروف- روبيو سيؤكد أن الصراع في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
تناول وزير الزراعة الأردني السابق، سعيد المصري، اللقاء المرتقب بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتناقضة حيال الأزمة الأوكرانية، بين تأكيده قدرة كييف على استعادة الأراضي التي ضمتها روسيا، وإشادته في الوقت نفسه بالقدرات العسكرية الهائلة لموسكو.
واعتبر المصري أن "أيديولوجيا الفوضى الكاملة" تمثل عنصرا أساسيا في سياسة ترامب الراهنة، موضحا أنه "يتعمد إطلاق تصريحات متناقضة كجزء من حملات إعلامية تهدف للضغط على جميع الأطراف، مع السعي إلى تجنب المواجهة العسكرية المباشرة والوصول إلى صفقة سلام تقوم على أنصاف الحلول"، بما يبقي الولايات المتحدة في موقع "الوسيط النزيه".
وأشار إلى أن تصريحات ترامب المتناقضة حول الطائرات المسيّرة هي مجرد "مناورات إعلامية" لتحقيق مكاسب معنوية.
ولفت إلى أن أوروبا باتت مرهقة من كلفة الصراع، خصوصًا مع الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن شراء النفط الروسي، الأمر الذي يدفعها إلى البحث عن مخرج لإنهاء الصراع بكرامة ومن دون هزيمة.
لافروف يلتقي روبيو في ماليزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
روسيا: لافروف سيلتقي مع روبيو على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
19 سبتمبر, 11:14 GMT
وأوضح المصري، أن "زيلينسكي يسعى إلى استدراج الأوروبيين للحصول على ضمانات أمنية مبكرة، من أجل الاستمرار في الصراع واستعادة الأراضي، وهو ما ترفضه موسكو بشكل قاطع".

وشدد على أن لقاء لافروف وروبيو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة سيؤكد أن الأزمة الأوكرانية لن تُحسم عسكريًا، بل ستنتهي على طاولة المفاوضات، مع احتفاظ روسيا بالأراضي التي ضمتها.

وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
روبيو: اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية سيحظى ببعض الاهتمام لكن لا وجود لهذه الدولة
أمس, 14:21 GMT
وأشار إلى أن "ترامب يراهن على إنهاك الأوروبيين ودفعهم إلى القبول بهذا السيناريو، في ظل عجزهم عن تحقيق مكاسب ميدانية، مقابل المكاسب التي ستحققها الولايات المتحدة اقتصاديًا بعد إنهاء الصراع".
كما تطرق إلى المبادرة الروسية بشأن تمديد معاهدة "ستارت" الجديدة، مشددا على أن "مصلحة الطرفين تكمن في تمديد الاتفاقية، لأن انفلات سباق التسلح سيضر بالجميع"، مشيرًا إلى أن التقارب بين موسكو وواشنطن يندرج في إطار "توازن الرعب"، الذي يهدف لتحقيق المكتسبات، ويمهد الطريق أمام توقيع الاتفاق، ولو بعد حين.
الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي مع روبيو اليوم
