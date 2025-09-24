https://sarabic.ae/20250924/1105196389.html
"راغاسا" يضرب التنين الصيني
"راغاسا" يضرب التنين الصيني
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" لكم مجموعة صور لإعصار "راغاسا" الذي يضرب الصين، حيث أغلقت أكثر من 10 مدن جنوبية المدارس وعلقت العمل في المصانع، وأجلت مئات... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T08:49+0000
2025-09-24T08:49+0000
2025-09-24T08:49+0000
وسائط متعددة
صور
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105196559_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_68a76e66a0978e188b508605591c796b.jpg
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105196559_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_f31d7e9811a2271a6ef6bd4c71328fe3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور, الصين
"راغاسا" يضرب التنين الصيني
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" لكم مجموعة صور لإعصار "راغاسا" الذي يضرب الصين، حيث أغلقت أكثر من 10 مدن جنوبية المدارس وعلقت العمل في المصانع، وأجلت مئات الآلاف من المدن الساحلية.
© AP Photo / Chan Long Hei
أشخاص يسيرون عبر مياه الفيضانات في منطقة هنغ فا تشوين، مع اقتراب الإعصار "راغاسا" في هونغ كونغ.
أشخاص يسيرون عبر مياه الفيضانات في منطقة هنغ فا تشوين، مع اقتراب الإعصار "راغاسا" في هونغ كونغ.
© Getty Images / Sawayasu Tsuji
الأمواج تضرب رصيف الميناء مع اقتراب إعصار "راغاسا" من هونغ كونغ.
الأمواج تضرب رصيف الميناء مع اقتراب إعصار "راغاسا" من هونغ كونغ.
© AP Photo / Ng Han Guan
رياح عاتية تضرب الشاطئ في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.
رياح عاتية تضرب الشاطئ في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.
© AP Photo / Chan Long Hei
رجل يحمل مظلة كادت أن تفلت منه بسبب الرياح القوية في منطقة هنغ فا تشوين مع اقتراب الإعصار "راغاسا" في هونغ كونغ.
رجل يحمل مظلة كادت أن تفلت منه بسبب الرياح القوية في منطقة هنغ فا تشوين مع اقتراب الإعصار "راغاسا" في هونغ كونغ.
© AP Photo / Chan Long Hei
أمواج قوية تضرب الواجهة البحرية في منطقة هنغ فا تشوين.
أمواج قوية تضرب الواجهة البحرية في منطقة هنغ فا تشوين.
© Getty Images / Sawayasu Tsuji
شجرة تسقطت في أحد الشوارع بسبب إعصار "راغاسا".
شجرة تسقطت في أحد الشوارع بسبب إعصار "راغاسا".
© AP Photo / Ng Han Guan
امرأة تحمل كلبها ومظلة في مواجهة الرياح القوية بسبب الإعصار "راغاسا" في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.
امرأة تحمل كلبها ومظلة في مواجهة الرياح القوية بسبب الإعصار "راغاسا" في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.
© AP Photo / Ng Han Guan
الأمواج تصطدم بالشاطئ قرب تمثال ضخم في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.
الأمواج تصطدم بالشاطئ قرب تمثال ضخم في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.