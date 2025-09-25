عربي
إعلام: الجيش الإسرائيلي أصبح أداة بيد نتنياهو
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تواجه مزيدا من البؤس تحت حكم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو الذي حول الجيش إلى أداة سياسية بيده.
وأضافت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو يواصل عملياته البرية في قطاع غزة دون أهداف عسكرية واضحة، مشيرة إلى تصاعد الشكوك بشأن جدوى الضغط العسكري ضد حركة حماس الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن اقتراب ذكرى هجمات الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتزامن مع عدم تحقيق أهداف الحرب في غزة حتى الآن.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
رئيس أسبق لأركان الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يقود إسرائيل إلى الدمار
17 أغسطس, 12:04 GMT
ونقلت الصحيفة عن ضباط إسرائيليين قولهم إن حماس توقفت عن القتال كهيئة هرمية واحدة تقاتل بأساليب الحروب النظامية، وانتقلت منذ فترة إلى حروب العصابات.
وأوضحت أن استمرار الهجمات البرية الإسرائيلية ساهم في زيادة معاناة المدنيين الفلسطينيين ونتج عنه مستويات غير مسبوقة من الدمار.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 167 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
