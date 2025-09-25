اقتحام عصابة لمتجر مجوهرات شهير في أمريكا... فيديو

عربي
وأفادت الشرطة المحلية بأن بعض المشتبه بهم كانوا مسلحين، وأطلقوا أعيرة نارية خلال الحادث، مما أثار حالة من الفوضى والذعر بين الموظفين والعملاء المتواجدين داخل المتجر.وأضافت الشرطة أنه تم إلغاء عملية المطاردة الأمنية التي بدأت فور الحادث، وذلك حفاظًا على سلامة المدنيين والمشتبه بهم، إلا أنها تمكنت من القبض على عدد من المشتبه بهم في وقت لاحق. التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن هوية باقي المتورطين وتفاصيل الحادث.وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث يأتي في وقت يشهد فيه عدد من المدن الأمريكية ارتفاعًا في معدلات الجرائم المنظمة والسرقات المسلحة، ما دفع السلطات لتعزيز الإجراءات الأمنية ومراقبة المتاجر الحساسة.السلطات دعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في التوصل إلى باقي المشتبه بهم.
تابعنا عبر
شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حادث اقتحام مسلح غير مسبوق لمتجر مجوهرات شهير، حيث اقتحمت مجموعة من اللصوص الملثمين المتجر، وقاموا بتحطيم المعروضات وسرقة بضائع تقدر قيمتها بنحو مليون دولار.
وأفادت الشرطة المحلية بأن بعض المشتبه بهم كانوا مسلحين، وأطلقوا أعيرة نارية خلال الحادث، مما أثار حالة من الفوضى والذعر بين الموظفين والعملاء المتواجدين داخل المتجر.
وأضافت الشرطة أنه تم إلغاء عملية المطاردة الأمنية التي بدأت فور الحادث، وذلك حفاظًا على سلامة المدنيين والمشتبه بهم، إلا أنها تمكنت من القبض على عدد من المشتبه بهم في وقت لاحق. التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن هوية باقي المتورطين وتفاصيل الحادث.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث يأتي في وقت يشهد فيه عدد من المدن الأمريكية ارتفاعًا في معدلات الجرائم المنظمة والسرقات المسلحة، ما دفع السلطات لتعزيز الإجراءات الأمنية ومراقبة المتاجر الحساسة.
السلطات دعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في التوصل إلى باقي المشتبه بهم.
