باحث بالشأن الدولي: القمة العربية في موسكو قد تشكل مدخلا للتعاون النووي بين روسيا ودول الخليج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250925/باحث-بالشأن-الدولي-القمة-العربية-في-موسكو-قد-تشكل-مدخلا-للتعاون-النووي-بين-روسيا-ودول-الخليج-1105270809.html
باحث بالشأن الدولي: القمة العربية في موسكو قد تشكل مدخلا للتعاون النووي بين روسيا ودول الخليج
باحث بالشأن الدولي: القمة العربية في موسكو قد تشكل مدخلا للتعاون النووي بين روسيا ودول الخليج
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في الشأن الدولي، موسى العملة، كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى الدولي لأسبوع الذرة العالمي، مؤكدًا أن "الطاقة النووية والتكنولوجيا... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T19:24+0000
2025-09-25T19:24+0000
حصري
العالم
العالم العربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
مجلس التعاون الخليجي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/77/1020087739_0:142:4715:2794_1920x0_80_0_0_0b0e07fd685e1a11068ed2f888e4d5b9.jpg
وأشار العملة، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن الرئيس بوتين أكد في كلمته أن "الطاقة النووية السلمية حق مشروع للدول، وستكون متاحة للجميع دون عوائق لتحقيق الازدهار والاستقرار، ولن تكون حكرًا على أحد"، في رسالة ذات بعد إنساني ودولي، وهو ما يميّز الموقف الروسي عن المقاربة الغربية، موضحًا أن "روسيا لطالما تميزت على الساحة الدولية وكانت شريكًا موثوقًا لجميع الدول، استنادًا إلى اتفاقيات لا تخضع للمصالح السياسية".واعتبر أن كلمة بوتين حملت رسائل حول "تفوق روسيا في العلوم النووية وأهمية قطاع الطاقة النووية لديها"، لافتًا إلى أن شركة "روس آتوم" تُعدّ من أقوى الشركات العالمية في هذا المجال، وهي الوحيدة التي لم تخضع للعقوبات الغربية، فضلًا عن "قدرة روسيا على تنفيذ التزاماتها التشغيلية في مجال الطاقة النووية، ما يشكل رسالة واضحة لحلفاء موسكو وشركائها الجدد حول العالم".وأكد العملة، أن روسيا نجحت، رغم الصراع مع الغرب والعقوبات المفروضة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في كسر محاولات عزلها والابتعاد عن "الاستعمار التكنولوجي الغربي" المرتبط بأنظمة مثل "سويفت" المالي، والتحويلات البنكية، والتجارة العالمية، وسلاسل الإمداد.وتمكنت في المقابل من "تعزيز انفتاحها على السوق الشرقي والتقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، بالتوازي مع التحديات التي تعيشها الدول الغربية في هذه القطاعات".ولفت إلى "اهتمام دول الخليج بالحصول على الطاقة النووية السلمية من روسيا"، مشيرًا إلى أن "القمة العربية المقررة في موسكو قد تفتح الباب أمام هذا النوع من الاتفاقيات، بوصفه تطورًا طبيعيًا في ظل المتغيرات الراهنة".ورأى العملة أن الحديث عن قرب استنفاد مخزون اليورانيوم العالمي "يوجّه رسالة مرتبطة باتفاقية المعادن النادرة بين ترامب وزيلينسكي"، مع الإشارة إلى أن "روسيا طوّرت بدائل عبر تصميم أولى محطات الطاقة النووية العاملة بالدورة المغلقة، والتي ستدخل الخدمة خلال خمس سنوات، بحيث يُعاد استخدام الوقود مرتين على الأقل، بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الآثار البيئية".واعتبر أن "الرسالة الأهم تكمن في أن الوقت لن يسمح للولايات المتحدة بالتخلي عن التعاون مع روسيا، وهو ما يعزّز رؤية روسيا وحلفائها في الشرق بأن العالم يقوم على دورة تكاملية، بما يتضمن دعوة لاستثمار ما تبقى من الموارد، والنهوض المشترك، والاستفادة من الخبرات لصالح السلام والازدهار العالمي، في رسالة سياسية بامتياز أكثر منها علمية أو تجارية".أما بخصوص تصريح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الذي أشاد بالدور الروسي وشفافيته، فأوضح العملة أن "هذا الموقف يعكس ربما وجهة نظر قوى دولية كبرى في ظل تسارع الأحداث العالمية"، مشددًا على أن "لا شرخ في العلاقة بين الجانبين الروسي والأمريكي"، وأن "الملف الشائك الوحيد المتبقي بينهما هو الأزمة الأوكرانية".
https://sarabic.ae/20250826/وفد-شبابي-خليجي-يزور-روسيا-لتبادل-الخبرات-والتعاون-المتبادل-صور-1104166947.html
https://sarabic.ae/20250420/روسيا-تكشف-عن-آفاق-للتعاون-مع-دول-الخليج-في-مجال-الذكاء-الاصطناعي-1099716080.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/77/1020087739_401:0:4314:2935_1920x0_80_0_0_5a98353862697bbfd2cc1bffea1efabe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجلس التعاون الخليجي
حصري, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجلس التعاون الخليجي

باحث بالشأن الدولي: القمة العربية في موسكو قد تشكل مدخلا للتعاون النووي بين روسيا ودول الخليج

19:24 GMT 25.09.2025
© AP Photoمجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
تناول الباحث في الشأن الدولي، موسى العملة، كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى الدولي لأسبوع الذرة العالمي، مؤكدًا أن "الطاقة النووية والتكنولوجيا باتتا عنوانين رئيسيين في الصراع العام بين الشرق والغرب".
وأشار العملة، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن الرئيس بوتين أكد في كلمته أن "الطاقة النووية السلمية حق مشروع للدول، وستكون متاحة للجميع دون عوائق لتحقيق الازدهار والاستقرار، ولن تكون حكرًا على أحد"، في رسالة ذات بعد إنساني ودولي، وهو ما يميّز الموقف الروسي عن المقاربة الغربية، موضحًا أن "روسيا لطالما تميزت على الساحة الدولية وكانت شريكًا موثوقًا لجميع الدول، استنادًا إلى اتفاقيات لا تخضع للمصالح السياسية".
واعتبر أن كلمة بوتين حملت رسائل حول "تفوق روسيا في العلوم النووية وأهمية قطاع الطاقة النووية لديها"، لافتًا إلى أن شركة "روس آتوم" تُعدّ من أقوى الشركات العالمية في هذا المجال، وهي الوحيدة التي لم تخضع للعقوبات الغربية، فضلًا عن "قدرة روسيا على تنفيذ التزاماتها التشغيلية في مجال الطاقة النووية، ما يشكل رسالة واضحة لحلفاء موسكو وشركائها الجدد حول العالم".
وفد شبابي خليجي يزور روسيا لتبادل الخبرات والتعاون المتبادل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
وفد شبابي خليجي يزور روسيا لتبادل الخبرات والتعاون المتبادل... صور
26 أغسطس, 18:14 GMT
وأكد العملة، أن روسيا نجحت، رغم الصراع مع الغرب والعقوبات المفروضة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في كسر محاولات عزلها والابتعاد عن "الاستعمار التكنولوجي الغربي" المرتبط بأنظمة مثل "سويفت" المالي، والتحويلات البنكية، والتجارة العالمية، وسلاسل الإمداد.
وتمكنت في المقابل من "تعزيز انفتاحها على السوق الشرقي والتقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، بالتوازي مع التحديات التي تعيشها الدول الغربية في هذه القطاعات".
ولفت إلى "اهتمام دول الخليج بالحصول على الطاقة النووية السلمية من روسيا"، مشيرًا إلى أن "القمة العربية المقررة في موسكو قد تفتح الباب أمام هذا النوع من الاتفاقيات، بوصفه تطورًا طبيعيًا في ظل المتغيرات الراهنة".
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
روسيا تكشف عن آفاق للتعاون مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي
20 أبريل, 07:11 GMT
ورأى العملة أن الحديث عن قرب استنفاد مخزون اليورانيوم العالمي "يوجّه رسالة مرتبطة باتفاقية المعادن النادرة بين ترامب وزيلينسكي"، مع الإشارة إلى أن "روسيا طوّرت بدائل عبر تصميم أولى محطات الطاقة النووية العاملة بالدورة المغلقة، والتي ستدخل الخدمة خلال خمس سنوات، بحيث يُعاد استخدام الوقود مرتين على الأقل، بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الآثار البيئية".
واعتبر أن "الرسالة الأهم تكمن في أن الوقت لن يسمح للولايات المتحدة بالتخلي عن التعاون مع روسيا، وهو ما يعزّز رؤية روسيا وحلفائها في الشرق بأن العالم يقوم على دورة تكاملية، بما يتضمن دعوة لاستثمار ما تبقى من الموارد، والنهوض المشترك، والاستفادة من الخبرات لصالح السلام والازدهار العالمي، في رسالة سياسية بامتياز أكثر منها علمية أو تجارية".
أما بخصوص تصريح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الذي أشاد بالدور الروسي وشفافيته، فأوضح العملة أن "هذا الموقف يعكس ربما وجهة نظر قوى دولية كبرى في ظل تسارع الأحداث العالمية"، مشددًا على أن "لا شرخ في العلاقة بين الجانبين الروسي والأمريكي"، وأن "الملف الشائك الوحيد المتبقي بينهما هو الأزمة الأوكرانية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала