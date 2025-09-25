https://sarabic.ae/20250925/باحث-بالشأن-الدولي-القمة-العربية-في-موسكو-قد-تشكل-مدخلا-للتعاون-النووي-بين-روسيا-ودول-الخليج-1105270809.html

باحث بالشأن الدولي: القمة العربية في موسكو قد تشكل مدخلا للتعاون النووي بين روسيا ودول الخليج

باحث بالشأن الدولي: القمة العربية في موسكو قد تشكل مدخلا للتعاون النووي بين روسيا ودول الخليج

سبوتنيك عربي

تناول الباحث في الشأن الدولي، موسى العملة، كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى الدولي لأسبوع الذرة العالمي، مؤكدًا أن "الطاقة النووية والتكنولوجيا... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-25T19:24+0000

2025-09-25T19:24+0000

2025-09-25T19:24+0000

حصري

العالم

العالم العربي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

مجلس التعاون الخليجي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/77/1020087739_0:142:4715:2794_1920x0_80_0_0_0b0e07fd685e1a11068ed2f888e4d5b9.jpg

وأشار العملة، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن الرئيس بوتين أكد في كلمته أن "الطاقة النووية السلمية حق مشروع للدول، وستكون متاحة للجميع دون عوائق لتحقيق الازدهار والاستقرار، ولن تكون حكرًا على أحد"، في رسالة ذات بعد إنساني ودولي، وهو ما يميّز الموقف الروسي عن المقاربة الغربية، موضحًا أن "روسيا لطالما تميزت على الساحة الدولية وكانت شريكًا موثوقًا لجميع الدول، استنادًا إلى اتفاقيات لا تخضع للمصالح السياسية".واعتبر أن كلمة بوتين حملت رسائل حول "تفوق روسيا في العلوم النووية وأهمية قطاع الطاقة النووية لديها"، لافتًا إلى أن شركة "روس آتوم" تُعدّ من أقوى الشركات العالمية في هذا المجال، وهي الوحيدة التي لم تخضع للعقوبات الغربية، فضلًا عن "قدرة روسيا على تنفيذ التزاماتها التشغيلية في مجال الطاقة النووية، ما يشكل رسالة واضحة لحلفاء موسكو وشركائها الجدد حول العالم".وأكد العملة، أن روسيا نجحت، رغم الصراع مع الغرب والعقوبات المفروضة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في كسر محاولات عزلها والابتعاد عن "الاستعمار التكنولوجي الغربي" المرتبط بأنظمة مثل "سويفت" المالي، والتحويلات البنكية، والتجارة العالمية، وسلاسل الإمداد.وتمكنت في المقابل من "تعزيز انفتاحها على السوق الشرقي والتقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، بالتوازي مع التحديات التي تعيشها الدول الغربية في هذه القطاعات".ولفت إلى "اهتمام دول الخليج بالحصول على الطاقة النووية السلمية من روسيا"، مشيرًا إلى أن "القمة العربية المقررة في موسكو قد تفتح الباب أمام هذا النوع من الاتفاقيات، بوصفه تطورًا طبيعيًا في ظل المتغيرات الراهنة".ورأى العملة أن الحديث عن قرب استنفاد مخزون اليورانيوم العالمي "يوجّه رسالة مرتبطة باتفاقية المعادن النادرة بين ترامب وزيلينسكي"، مع الإشارة إلى أن "روسيا طوّرت بدائل عبر تصميم أولى محطات الطاقة النووية العاملة بالدورة المغلقة، والتي ستدخل الخدمة خلال خمس سنوات، بحيث يُعاد استخدام الوقود مرتين على الأقل، بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الآثار البيئية".واعتبر أن "الرسالة الأهم تكمن في أن الوقت لن يسمح للولايات المتحدة بالتخلي عن التعاون مع روسيا، وهو ما يعزّز رؤية روسيا وحلفائها في الشرق بأن العالم يقوم على دورة تكاملية، بما يتضمن دعوة لاستثمار ما تبقى من الموارد، والنهوض المشترك، والاستفادة من الخبرات لصالح السلام والازدهار العالمي، في رسالة سياسية بامتياز أكثر منها علمية أو تجارية".أما بخصوص تصريح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الذي أشاد بالدور الروسي وشفافيته، فأوضح العملة أن "هذا الموقف يعكس ربما وجهة نظر قوى دولية كبرى في ظل تسارع الأحداث العالمية"، مشددًا على أن "لا شرخ في العلاقة بين الجانبين الروسي والأمريكي"، وأن "الملف الشائك الوحيد المتبقي بينهما هو الأزمة الأوكرانية".

https://sarabic.ae/20250826/وفد-شبابي-خليجي-يزور-روسيا-لتبادل-الخبرات-والتعاون-المتبادل-صور-1104166947.html

https://sarabic.ae/20250420/روسيا-تكشف-عن-آفاق-للتعاون-مع-دول-الخليج-في-مجال-الذكاء-الاصطناعي-1099716080.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجلس التعاون الخليجي