دبوس الرئيس الفلسطيني يثير غضب إسرائيل

أثار دبوس صغير على شكل مفتاح، ارتداه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال خطابه المسجل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين الماضي، ردود فعل غاضبة من... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

الدبوس، الذي يرمز إلى "مفتاح العودة" للاجئين الفلسطينيين، اعتُبر من قبل الخارجية الإسرائيلية رمزًا "لتهديد وجود إسرائيل".وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية ظهور عباس بدبوس المفتاح، واصفة إياه في منشور على منصة "إكس" بأنه يعكس "ازدواجية خطيرة".وألقى عباس خطابه، يوم الاثنين، في مؤتمر "حل الدولتين" المنعقد في الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، بعد أن منعت الولايات المتحدة منحه ومسؤولين فلسطينيين آخرين تأشيرات دخول. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني خطابه الرئيسي، اليوم الخميس، أيضًا عبر الفيديو، أمام الجمعية العامة.ليس هذا الظهور الأول لدبوس المفتاح على صدر عباس، فقد سبق له ارتداؤه في اجتماعات سابقة في الأمم المتحدة وفي رام الله.يعدّ "المفتاح" رمزًا فلسطينيًا بارزًا، يعبر عن تمسك الفلسطينيين بحق العودة إلى أراضيهم التي هُجّروا منها قسرًا عام 1948، فيما يُعرف بـ"النكبة".وكان عباس قد صرح، الاثنين الماضي، أنه يجب على "حماس" وكل الفصائل أن تسلم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يريد دولة غير مسلحة.وأضاف: "نطالب بإدخال المساعدات لغزة وانسحاب الاحتلال منها والإفراج عن الرهائن، ونشيد بالوساطة المصرية القطرية الأمريكية ونثمن مواقف مصر والأردن الرافضة للتهجير، وندين الاعتداء الغاشم على سيادة دولة قطر الشقيقة ودول عربية أخرى".وتابع عباس: "لن يكون لحماس دور في غزة وعليها وغيرها من الفصائل تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية، ونريد دولة فلسطينية غير مسلحة، ونطالب بوقف الاستيطان والضم وعنف المستوطنين والاعتداء على المقدسات".وأضاف: "ندين سياسات الاحتلال التي تعزل القدس والتصريحات الإسرائيلية بشأن إسرائيل الكبرى، ونؤكد التزامنا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب في غزة، ونضع قانون انتخاب يرفض مشاركة أي طرف لا يلتزم بالشرعية الدولية".وتابع: "نريد دولة قائمة على التعددية والتداول السلمي للسلطة، وندعو الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى القيام بذلك، واعترفنا بحق إسرائيل في الوجود وما زلنا نعترف بذلك، وندعو إسرائيل للجلوس إلى طاولة المفاوضات لوقف شلال الدم".جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.

