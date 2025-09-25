https://sarabic.ae/20250925/رد-إسرائيلي-حاد-على-خطاب-عباس-في-الأمم-المتحدة-1105261531.html

رد إسرائيلي حاد على خطاب عباس في الأمم المتحدة

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي ألقاه عن بعد عبر الفيديو، اليوم الخميس، أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

وانتقد ساعر عبر منصة "إكس" إعلان عباس استعداده للسيطرة على غزة بعد الحرب دون دور لحركة "حماس" الفلسطينية، واصفا الأمر بالسخرية "لكون عباس فقد السيطرة على القطاع أمام "حماس" عام 2007"، وفق قوله.وأشار إلى أن "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس لم يلتزم بمكافحة الإرهاب، وهو الالتزام الأساسي للسلطة الفلسطينية"، محذرا الغرب من رمزية تصرفاته وأهدافه تجاه إسرائيل.وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في تغريدته: "قال محمود عباس، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه مستعد لاستلام قطاع غزة، الذي خسره بسهولة أمام "حماس" في عام 2007، يا له من لطف منه!".وأضاف ساعر: "يقول محمود عباس كلمات طيبة للغرب، لكن من المفترض أن يستخلص شعبه استنتاجاته من دبوس "المفتاح" الذي يرتديه على طية صدر بدلته، هذا هو الرمز، هذا هو رمز إغراق إسرائيل بأحفاد أحفاد عرب إسرائيل الذين غادروا البلاد عام 1948، وإبادة إسرائيل".وأثار دبوس صغير على شكل مفتاح، ارتداه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال خطابه المسجل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين الماضي، ردود فعل غاضبة من إسرائيل.الدبوس، الذي يرمز إلى "مفتاح العودة" للاجئين الفلسطينيين، اعتُبر من قبل الخارجية الإسرائيلية رمزًا "لتهديد وجود إسرائيل".وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية ظهور عباس بدبوس المفتاح، واصفة إياه في منشور على منصة "إكس" بأنه يعكس "ازدواجية خطيرة".وقالت: "ارتدى عباس دبوس 'مفتاح'، رمزًا واضحًا لهدفه في محو إسرائيل". وأضافت: "يريد عباس طوفانًا خاصًا به تحت ستار حل الدولتين، ومفتاحه يمثل خطة منظمة التحرير القديمة: دولتان لشعب فلسطيني واحد وتدمير الدولة اليهودية. هذا لن يحدث".وألقى عباس خطابه، يوم الاثنين الماضي، في مؤتمر "حل الدولتين" المنعقد في الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، بعد أن منعت الولايات المتحدة منحه ومسؤولين فلسطينيين آخرين تأشيرات دخول.

