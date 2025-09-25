رد إسرائيلي حاد على خطاب عباس في الأمم المتحدة
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertوزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي ألقاه عن بعد عبر الفيديو، اليوم الخميس، أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وانتقد ساعر عبر منصة "إكس" إعلان عباس استعداده للسيطرة على غزة بعد الحرب دون دور لحركة "حماس" الفلسطينية، واصفا الأمر بالسخرية "لكون عباس فقد السيطرة على القطاع أمام "حماس" عام 2007"، وفق قوله.
وأشار إلى أن "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس لم يلتزم بمكافحة الإرهاب، وهو الالتزام الأساسي للسلطة الفلسطينية"، محذرا الغرب من رمزية تصرفاته وأهدافه تجاه إسرائيل.
Mahmoud Abbas, in his Zoom speech to the UN General Assembly, said that he is ready to receive the Gaza Strip, which he so easily lost to Hamas in 2007. How nice of him.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 25, 2025
Not only does he not fulfill the commitment — on the basis of which the Palestinian Authority was established… pic.twitter.com/AvfbSG6ncs
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في تغريدته: "قال محمود عباس، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه مستعد لاستلام قطاع غزة، الذي خسره بسهولة أمام "حماس" في عام 2007، يا له من لطف منه!".
وتابع: "إن عباس لا يفي بالتزامه - الذي أُنشئت على أساسه السلطة الفلسطينية - بمحاربة الإرهاب فحسب، بل يواصل أيضا تشجيع الإرهاب من خلال دفع رواتب للإرهابيين وعائلاتهم".
وأضاف ساعر: "يقول محمود عباس كلمات طيبة للغرب، لكن من المفترض أن يستخلص شعبه استنتاجاته من دبوس "المفتاح" الذي يرتديه على طية صدر بدلته، هذا هو الرمز، هذا هو رمز إغراق إسرائيل بأحفاد أحفاد عرب إسرائيل الذين غادروا البلاد عام 1948، وإبادة إسرائيل".
وختم تغريدته قائلا إن "إسرائيل لن تتعرض للخداع مرة أخرى".
وأثار دبوس صغير على شكل مفتاح، ارتداه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال خطابه المسجل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين الماضي، ردود فعل غاضبة من إسرائيل.
الدبوس، الذي يرمز إلى "مفتاح العودة" للاجئين الفلسطينيين، اعتُبر من قبل الخارجية الإسرائيلية رمزًا "لتهديد وجود إسرائيل".
وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية ظهور عباس بدبوس المفتاح، واصفة إياه في منشور على منصة "إكس" بأنه يعكس "ازدواجية خطيرة".
وقالت: "ارتدى عباس دبوس 'مفتاح'، رمزًا واضحًا لهدفه في محو إسرائيل". وأضافت: "يريد عباس طوفانًا خاصًا به تحت ستار حل الدولتين، ومفتاحه يمثل خطة منظمة التحرير القديمة: دولتان لشعب فلسطيني واحد وتدمير الدولة اليهودية. هذا لن يحدث".
وألقى عباس خطابه، يوم الاثنين الماضي، في مؤتمر "حل الدولتين" المنعقد في الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، بعد أن منعت الولايات المتحدة منحه ومسؤولين فلسطينيين آخرين تأشيرات دخول.