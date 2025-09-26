إنترنت كمي ينطلق على شبكة ضوئية، مبشرا بعصر جديد في عالم الاتصالات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250926/إنترنت-كمي-ينطلق-على-شبكة-ضوئية،-مبشرا-بعصر-جديد-في-عالم-الاتصالات-1105315025.html
إنترنت كمي ينطلق على شبكة ضوئية، مبشرا بعصر جديد في عالم الاتصالات
إنترنت كمي ينطلق على شبكة ضوئية، مبشرا بعصر جديد في عالم الاتصالات
سبوتنيك عربي
في إنجاز رائد، نجح باحثون في اختبار الشبكات الكمومية على شبكة ألياف ضوئية تجارية، ممثلين بذلك خطوة مهمة نحو تحقيق إنترنت كمومي عملي. 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T22:44+0000
2025-09-26T22:44+0000
مجتمع
العالم
حاسوب كمومي
شبكة كمومية
دراسات
الانترنيت
تكنولوجيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105315193_0:427:2048:1579_1920x0_80_0_0_232ee93c3251b4cc1a52a772f4783e87.jpg
يربط هذا الإنجاز المبتكر بين الإشارات الكمومية وتدفقات بيانات الإنترنت التقليدية من خلال رقاقة "Q-chip" مصنوعة من السيليكون، وتتواصل باستخدام بروتوكول الإنترنت (IP) نفسه المستخدم في شبكة الإنترنت التقليدية الحالية.تعتمد الشبكات الكمومية على جسيمات كمومية متشابكة، تحافظ على اتصالات آنية بغض النظر عن المسافة، وهي خاصية تبشر بتطورات ثورية في قوة الحوسبة، والاتصالات الآمنة، وغيرها، إلا أن الإشارات الكمومية حساسة للغاية؛ فقياسها يدمر الحالة الكمومية، ما يشكل تحديا أساسيا لبناء شبكات كمومية قابلة للتوسع، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".بنشر النظام على مساحة كيلومتر واحد تقريبا من كابل الألياف الضوئية، أظهر الباحثون دقة نقل تتجاوز 97% على الرغم من الضوضاء البيئية الواقعية، مثل تقلبات درجات الحرارة والاهتزازات.وقدموا آلية مبتكرة لتصحيح الأخطاء، تستنتج تصحيحات الإشارة الكمية بناء على قياسات الإشارة الكلاسيكية، مع الحفاظ على الحالة الكمية دون تداخل مباشر. والجدير بالذكر أن شبكة الاختبار الحالية تربط نقطتين فقط، وتوسيع نطاق الإنترنت الكمي سيتطلب تقنيات جديدة لتضخيم الإشارات الكمية دون فقدان التشابك. ومع ذلك، يمثل هذا العمل إنجازا هاما نحو هذا المستقبل. وكما أشار البروفيسور ليانغ فنغ، المؤلف الرئيسي للدراسة، "يذكرنا عملنا بالأيام الأولى للإنترنت الكلاسيكي، عندما بدأت شبكات الجامعات بالتواصل"، وأكد على الإمكانات التحويلية للإنترنت الكمي، والذي قد يحدث ثورة في مجالات تتراوح من الذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف الأدوية من خلال ربط المعالجات الكمومية عبر مسافات شاسعة.بإدخال اتصالات كمومية مستقرة إلى الشبكات الفعلية لأول مرة، يفتح ابتكار شريحة "Q-chip" الباب أمام إنترنت كمي عملي وقابل للتوسع، يتحدث نفس لغة الويب الحالي، و يمهد الطريق للجيل القادم من الاتصالات والقدرات الحاسوبية.كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول صور الإنترنت إلى تهديدات للأمن السيبراني؟
https://sarabic.ae/20241122/إنجازات-روسية-في-الحوسبة-الكموميةخطوة-كبيرة-نحو-المستقبل-1095092654.html
https://sarabic.ae/20250926/تقنية-بكسل-متطورة-قد-تُدخل-الصور-المجسمة-الهولوغرام-إلى-الهواتف-الذكية-1105313863.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105315193_0:235:2048:1771_1920x0_80_0_0_93a0d3de784dcdbdccf875848609b231.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, حاسوب كمومي, شبكة كمومية, دراسات, الانترنيت, تكنولوجيا
العالم, حاسوب كمومي, شبكة كمومية, دراسات, الانترنيت, تكنولوجيا

إنترنت كمي ينطلق على شبكة ضوئية، مبشرا بعصر جديد في عالم الاتصالات

22:44 GMT 26.09.2025
© Photo / /unsplash/Mila Tovarانترنيت كمي
انترنيت كمي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© Photo / /unsplash/Mila Tovar
تابعنا عبر
في إنجاز رائد، نجح باحثون في اختبار الشبكات الكمومية على شبكة ألياف ضوئية تجارية، ممثلين بذلك خطوة مهمة نحو تحقيق إنترنت كمومي عملي.
يربط هذا الإنجاز المبتكر بين الإشارات الكمومية وتدفقات بيانات الإنترنت التقليدية من خلال رقاقة "Q-chip" مصنوعة من السيليكون، وتتواصل باستخدام بروتوكول الإنترنت (IP) نفسه المستخدم في شبكة الإنترنت التقليدية الحالية.
تعتمد الشبكات الكمومية على جسيمات كمومية متشابكة، تحافظ على اتصالات آنية بغض النظر عن المسافة، وهي خاصية تبشر بتطورات ثورية في قوة الحوسبة، والاتصالات الآمنة، وغيرها، إلا أن الإشارات الكمومية حساسة للغاية؛ فقياسها يدمر الحالة الكمومية، ما يشكل تحديا أساسيا لبناء شبكات كمومية قابلة للتوسع، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".

تغلب فريق البحث على هذه العقبة من خلال تطوير رقاقة "Q-chip"، وهي جهاز هجين يجمع بين إشارات البيانات الكلاسيكية والجسيمات الكمومية، تماما كما لو كانت قاطرة تسحب "شحنة" كمومية محكمة الإغلاق، حيث تتقدم الإشارات الكلاسيكية قليلا على البيانات الكمومية، ما يسمح لأجهزة التوجيه التقليدية بقراءة "العنوان" الكلاسيكي وتوجيهه دون التأثير على المعلومات الكمومية الحساسة. تمكن هذه الطريقة المبتكرة من توجيه الإشارات الكمومية عبر البنية التحتية نفسها المعنونة ببروتوكول الإنترنت (IP) المستخدمة في حركة مرور الإنترنت اليومية.

رسم توضيحي ثلاثي الأبعاد لحاسوب كمي أثناء العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
إنجازات روسية في الحوسبة الكمومية...خطوة كبيرة نحو المستقبل
22 نوفمبر 2024, 13:21 GMT
بنشر النظام على مساحة كيلومتر واحد تقريبا من كابل الألياف الضوئية، أظهر الباحثون دقة نقل تتجاوز 97% على الرغم من الضوضاء البيئية الواقعية، مثل تقلبات درجات الحرارة والاهتزازات.
وقدموا آلية مبتكرة لتصحيح الأخطاء، تستنتج تصحيحات الإشارة الكمية بناء على قياسات الإشارة الكلاسيكية، مع الحفاظ على الحالة الكمية دون تداخل مباشر.

والأهم من ذلك، أن رقاقة "Q-chip" مصنوعة من السيليكون باستخدام تقنيات صناعية قياسية، ما يسهل الإنتاج الضخم والتكامل السلس مع البنية التحتية الحالية للاتصالات، ويعد هذا التوافق أمرا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الشبكات الكمية من الإعدادات التجريبية الصغيرة إلى الاستخدام العملي واسع النطاق، نحو إنترنت كمي قابل للتوسع.

بكسل ثلاثي الأبعاد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
مجتمع
تقنية بكسل متطورة قد تُدخل الصور المجسمة "الهولوغرام" إلى الهواتف الذكية
22:28 GMT
والجدير بالذكر أن شبكة الاختبار الحالية تربط نقطتين فقط، وتوسيع نطاق الإنترنت الكمي سيتطلب تقنيات جديدة لتضخيم الإشارات الكمية دون فقدان التشابك. ومع ذلك، يمثل هذا العمل إنجازا هاما نحو هذا المستقبل.
وكما أشار البروفيسور ليانغ فنغ، المؤلف الرئيسي للدراسة، "يذكرنا عملنا بالأيام الأولى للإنترنت الكلاسيكي، عندما بدأت شبكات الجامعات بالتواصل"، وأكد على الإمكانات التحويلية للإنترنت الكمي، والذي قد يحدث ثورة في مجالات تتراوح من الذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف الأدوية من خلال ربط المعالجات الكمومية عبر مسافات شاسعة.
بإدخال اتصالات كمومية مستقرة إلى الشبكات الفعلية لأول مرة، يفتح ابتكار شريحة "Q-chip" الباب أمام إنترنت كمي عملي وقابل للتوسع، يتحدث نفس لغة الويب الحالي، و يمهد الطريق للجيل القادم من الاتصالات والقدرات الحاسوبية.
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول صور الإنترنت إلى تهديدات للأمن السيبراني؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала