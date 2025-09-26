https://sarabic.ae/20250926/إنترنت-كمي-ينطلق-على-شبكة-ضوئية،-مبشرا-بعصر-جديد-في-عالم-الاتصالات-1105315025.html

إنترنت كمي ينطلق على شبكة ضوئية، مبشرا بعصر جديد في عالم الاتصالات

إنترنت كمي ينطلق على شبكة ضوئية، مبشرا بعصر جديد في عالم الاتصالات

في إنجاز رائد، نجح باحثون في اختبار الشبكات الكمومية على شبكة ألياف ضوئية تجارية، ممثلين بذلك خطوة مهمة نحو تحقيق إنترنت كمومي عملي.

يربط هذا الإنجاز المبتكر بين الإشارات الكمومية وتدفقات بيانات الإنترنت التقليدية من خلال رقاقة "Q-chip" مصنوعة من السيليكون، وتتواصل باستخدام بروتوكول الإنترنت (IP) نفسه المستخدم في شبكة الإنترنت التقليدية الحالية.تعتمد الشبكات الكمومية على جسيمات كمومية متشابكة، تحافظ على اتصالات آنية بغض النظر عن المسافة، وهي خاصية تبشر بتطورات ثورية في قوة الحوسبة، والاتصالات الآمنة، وغيرها، إلا أن الإشارات الكمومية حساسة للغاية؛ فقياسها يدمر الحالة الكمومية، ما يشكل تحديا أساسيا لبناء شبكات كمومية قابلة للتوسع، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".بنشر النظام على مساحة كيلومتر واحد تقريبا من كابل الألياف الضوئية، أظهر الباحثون دقة نقل تتجاوز 97% على الرغم من الضوضاء البيئية الواقعية، مثل تقلبات درجات الحرارة والاهتزازات.وقدموا آلية مبتكرة لتصحيح الأخطاء، تستنتج تصحيحات الإشارة الكمية بناء على قياسات الإشارة الكلاسيكية، مع الحفاظ على الحالة الكمية دون تداخل مباشر. والجدير بالذكر أن شبكة الاختبار الحالية تربط نقطتين فقط، وتوسيع نطاق الإنترنت الكمي سيتطلب تقنيات جديدة لتضخيم الإشارات الكمية دون فقدان التشابك. ومع ذلك، يمثل هذا العمل إنجازا هاما نحو هذا المستقبل. وكما أشار البروفيسور ليانغ فنغ، المؤلف الرئيسي للدراسة، "يذكرنا عملنا بالأيام الأولى للإنترنت الكلاسيكي، عندما بدأت شبكات الجامعات بالتواصل"، وأكد على الإمكانات التحويلية للإنترنت الكمي، والذي قد يحدث ثورة في مجالات تتراوح من الذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف الأدوية من خلال ربط المعالجات الكمومية عبر مسافات شاسعة.بإدخال اتصالات كمومية مستقرة إلى الشبكات الفعلية لأول مرة، يفتح ابتكار شريحة "Q-chip" الباب أمام إنترنت كمي عملي وقابل للتوسع، يتحدث نفس لغة الويب الحالي، و يمهد الطريق للجيل القادم من الاتصالات والقدرات الحاسوبية.كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول صور الإنترنت إلى تهديدات للأمن السيبراني؟

