https://sarabic.ae/20250926/تقنية-بكسل-متطورة-قد-تُدخل-الصور-المجسمة-الهولوغرام-إلى-الهواتف-الذكية-1105313863.html
تقنية بكسل متطورة قد تُدخل الصور المجسمة "الهولوغرام" إلى الهواتف الذكية
تقنية بكسل متطورة قد تُدخل الصور المجسمة "الهولوغرام" إلى الهواتف الذكية
سبوتنيك عربي
كشف باحثون عن بكسل ثلاثي الأبعاد "هولوغرافي" جديد، يجمع بين شاشات "أوليد" (OLED) والأسطح المجسمة (Holographic Meta-Surfaces HMs)، يمهد هذا الابتكار الطريق إلى... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T22:28+0000
2025-09-26T22:28+0000
2025-09-26T22:28+0000
مجتمع
العالم
علوم
دراسات
تكنولوجيا
شاشات
موبايل
هولوغرام
ثلاثي الأبعاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105314209_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ced515ce6829fc3ec2848c364c45acb5.jpg
يقدم البحث جهازا إلكترونيا بصريا رائدا يجمع بين الثنائيات العضوية الباعثة للضوء والأسطح المجسمة، وهو نهج جديد يتغلب على العديد من قيود التصوير المجسم التقليدي القائم على الليزر، حيث تتطلب الصور المجسمة التقليدية ليزرا وأنظمة بصرية ضخمة ومعقدة، ما يحد من استخدامها في الإلكترونيات الاستهلاكية.يستبدل البحث التركيبات الضخمة بسطح فائق الرقة، مركب فوق بكسل "أوليد"، وتتكون الأسطح المجسمة من "ذرات ميتا" نانوية دقيقة، مصممة بدقة للتحكم في خصائص موجات الضوء، مثل الطور والسعة والاستقطاب، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي"، يسمح هذا الهيكل للسطح المجسم بالعمل كمعدل ضوئي متطور.يوضح البروفيسور إيفور صموئيل من كلية الفيزياء والفلك أن هذه التقنية تفتح آفاقا جديدة لتوليد الصور المجسمة وتشكيل الضوء بأشكال مضغوطة للغاية.وعلى عكس شاشات "أوليد" التقليدية التي تتطلب آلاف البكسلات لتكوين صور بسيطة، يمكن لهذا النظام عرض صورة ثلاثية الأبعاد كاملة من بكسل "أوليد" واحد، مما يقلل بشكل كبير من التعقيد والحجم.يبشر هذا الإنجاز ببنية جديدة لشاشات ثلاثية الأبعاد تتميز بتكاملها العالي وقابليتها للتطوير وفعاليتها من حيث التكلفة، وتَعد هذه التقنية بإحداث ثورة في كيفية تفاعل المستخدمين مع المحتوى الرقمي، ما يتيح تجارب بصرية ثلاثية الأبعاد غامرة في الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المدمجة.مع استمرار تقدم الأبحاث، يهدف الباحثون إلى تحسين التحكم في معالجة الضوء، وزيادة الدقة، واستكشاف المزيد من التكامل مع المكونات الإلكترونية، ما يقرب فكرة شاشات الهواتف الذكية المجسمة، التي كانت في السابق مجرد فكرة مستقبلية.كاميرات من بلورات "البيروفسكايت" تتيح للأطباء رؤية ما بداخل الجسم بشكل لم يسبق له مثيلالضوء الاصطناعي ليلا... أحد أسباب إضطرابات النوم والمزاج
https://sarabic.ae/20250329/دراسة-تكشف-عن-طريقة-بسيطة-لحماية-عينيك-من-الشاشات-الرقمية-1099062982.html
https://sarabic.ae/20250410/دراسة-تحذر-ساعة-من-استخدام-الشاشات-قبل-النوم-تقلل-مدته-24-دقيقة-1099411388.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105314209_153:0:2404:1688_1920x0_80_0_0_50010696b461f8ebf32b1ba18abcafce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, علوم, دراسات, تكنولوجيا, شاشات, موبايل, هولوغرام, ثلاثي الأبعاد
العالم, علوم, دراسات, تكنولوجيا, شاشات, موبايل, هولوغرام, ثلاثي الأبعاد
تقنية بكسل متطورة قد تُدخل الصور المجسمة "الهولوغرام" إلى الهواتف الذكية
كشف باحثون عن بكسل ثلاثي الأبعاد "هولوغرافي" جديد، يجمع بين شاشات "أوليد" (OLED) والأسطح المجسمة (Holographic Meta-Surfaces HMs)، يمهد هذا الابتكار الطريق إلى مستقبل تعرض فيه وحدات البكسل الفردية صورا ثلاثية الأبعاد معقدة ونابضة بالحياة، وصولا إلى شاشات هولوغرافية مدمجة وبأسعار معقولة في الأجهزة الذكية.
يقدم البحث جهازا إلكترونيا بصريا رائدا يجمع بين الثنائيات العضوية الباعثة للضوء والأسطح المجسمة، وهو نهج جديد يتغلب على العديد من قيود التصوير المجسم التقليدي القائم على الليزر، حيث تتطلب الصور المجسمة التقليدية ليزرا وأنظمة بصرية ضخمة ومعقدة، ما يحد من استخدامها في الإلكترونيات الاستهلاكية.
يستبدل البحث التركيبات الضخمة بسطح فائق الرقة، مركب فوق بكسل "أوليد"، وتتكون الأسطح المجسمة من "ذرات ميتا" نانوية دقيقة، مصممة بدقة للتحكم في خصائص موجات الضوء، مثل الطور والسعة والاستقطاب، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي
"، يسمح هذا الهيكل للسطح المجسم بالعمل كمعدل ضوئي متطور.
عند دمجها، تصدر كل بكسل "أوليد" شعاع ضوء قابل للتحكم عبر بكسلات السطح المجسم، ما يعدل الضوء لإنتاج أنماط تداخل معقدة، تولد صورة ثلاثية الأبعاد مفصلة على الجانب الآخر.
يوضح البروفيسور إيفور صموئيل من كلية الفيزياء والفلك أن هذه التقنية تفتح آفاقا جديدة لتوليد الصور المجسمة وتشكيل الضوء بأشكال مضغوطة للغاية.
وعلى عكس شاشات "أوليد" التقليدية التي تتطلب آلاف البكسلات لتكوين صور بسيطة، يمكن لهذا النظام عرض صورة ثلاثية الأبعاد كاملة من بكسل "أوليد" واحد، مما يقلل بشكل كبير من التعقيد والحجم.
هذه القدرة على تصغير إنتاج الصور المجسمة تفتح المجال لتطبيقات متعددة، بما في ذلك الواقع المعزز (Augmented Reality AR)، والواقع الافتراضي (Virtual Reality VR)، والعروض البصرية المتقدمة، وألعاب الجيل التالي.
يبشر هذا الإنجاز ببنية جديدة لشاشات ثلاثية الأبعاد تتميز بتكاملها العالي وقابليتها للتطوير وفعاليتها من حيث التكلفة، وتَعد هذه التقنية بإحداث ثورة في كيفية تفاعل المستخدمين مع المحتوى الرقمي، ما يتيح تجارب بصرية ثلاثية الأبعاد غامرة في الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المدمجة.
مع استمرار تقدم الأبحاث، يهدف الباحثون إلى تحسين التحكم في معالجة الضوء، وزيادة الدقة، واستكشاف المزيد من التكامل مع المكونات الإلكترونية، ما يقرب فكرة شاشات الهواتف الذكية المجسمة، التي كانت في السابق مجرد فكرة مستقبلية.