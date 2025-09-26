https://sarabic.ae/20250926/تقنية-بكسل-متطورة-قد-تُدخل-الصور-المجسمة-الهولوغرام-إلى-الهواتف-الذكية-1105313863.html

تقنية بكسل متطورة قد تُدخل الصور المجسمة "الهولوغرام" إلى الهواتف الذكية

تقنية بكسل متطورة قد تُدخل الصور المجسمة "الهولوغرام" إلى الهواتف الذكية

كشف باحثون عن بكسل ثلاثي الأبعاد "هولوغرافي" جديد، يجمع بين شاشات "أوليد" (OLED) والأسطح المجسمة (Holographic Meta-Surfaces HMs)، يمهد هذا الابتكار الطريق إلى...

يقدم البحث جهازا إلكترونيا بصريا رائدا يجمع بين الثنائيات العضوية الباعثة للضوء والأسطح المجسمة، وهو نهج جديد يتغلب على العديد من قيود التصوير المجسم التقليدي القائم على الليزر، حيث تتطلب الصور المجسمة التقليدية ليزرا وأنظمة بصرية ضخمة ومعقدة، ما يحد من استخدامها في الإلكترونيات الاستهلاكية.يستبدل البحث التركيبات الضخمة بسطح فائق الرقة، مركب فوق بكسل "أوليد"، وتتكون الأسطح المجسمة من "ذرات ميتا" نانوية دقيقة، مصممة بدقة للتحكم في خصائص موجات الضوء، مثل الطور والسعة والاستقطاب، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي"، يسمح هذا الهيكل للسطح المجسم بالعمل كمعدل ضوئي متطور.يوضح البروفيسور إيفور صموئيل من كلية الفيزياء والفلك أن هذه التقنية تفتح آفاقا جديدة لتوليد الصور المجسمة وتشكيل الضوء بأشكال مضغوطة للغاية.وعلى عكس شاشات "أوليد" التقليدية التي تتطلب آلاف البكسلات لتكوين صور بسيطة، يمكن لهذا النظام عرض صورة ثلاثية الأبعاد كاملة من بكسل "أوليد" واحد، مما يقلل بشكل كبير من التعقيد والحجم.يبشر هذا الإنجاز ببنية جديدة لشاشات ثلاثية الأبعاد تتميز بتكاملها العالي وقابليتها للتطوير وفعاليتها من حيث التكلفة، وتَعد هذه التقنية بإحداث ثورة في كيفية تفاعل المستخدمين مع المحتوى الرقمي، ما يتيح تجارب بصرية ثلاثية الأبعاد غامرة في الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المدمجة.مع استمرار تقدم الأبحاث، يهدف الباحثون إلى تحسين التحكم في معالجة الضوء، وزيادة الدقة، واستكشاف المزيد من التكامل مع المكونات الإلكترونية، ما يقرب فكرة شاشات الهواتف الذكية المجسمة، التي كانت في السابق مجرد فكرة مستقبلية.كاميرات من بلورات "البيروفسكايت" تتيح للأطباء رؤية ما بداخل الجسم بشكل لم يسبق له مثيلالضوء الاصطناعي ليلا... أحد أسباب إضطرابات النوم والمزاج

