https://sarabic.ae/20250926/الأمم-المتحدة-تحدد-158-شركة-من-11-دولة-مرتبطة-بتطوير-المستوطنات-الإسرائيلية-1105295186.html
الأمم المتحدة تحدد 158 شركة من 11 دولة مرتبطة بتطوير المستوطنات الإسرائيلية
الأمم المتحدة تحدد 158 شركة من 11 دولة مرتبطة بتطوير المستوطنات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تحديثا منتظرا لقاعدة بياناتها للشركات التي تقيم أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية. 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T12:52+0000
2025-09-26T12:52+0000
2025-09-26T12:52+0000
إسرائيل
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/1c/1049386335_0:190:1401:978_1920x0_80_0_0_5414878dd88419c95ba3d802984fc760.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة حددت 158 شركة من 11 دولة مرتبطة بتطوير المستوطنات الإسرائيلية. وأوضحت الأمم المتحدة أنه في منتصف الشهر الحالي، طالبت أكثر من 80 منظمة دولية غير حكومية، من بينها "أوكسفام" و"رابطة حقوق الإنسان"، الدول والشركات، خاصة الأوروبية منها، بإنهاء أشكال تعاملاتها التجارية كافة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.وجاءت هذه الأرقام في بيان ذكرته الأمم المتحدة، والمعنون بـ"التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تُمكِّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية". وأكد التقرير الأممي أن "استمرار بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية في مزاولة أنشطتها داخل المستعمرات، يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد".في السياق نفسه، ووقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحادي عشر من الشهر الجاري، على قرار جديد يتضمن الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قرب القدس.الخطة المعروفة بـ"إي - 1" ستؤدي في حال تنفيذها، إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل شمالها عن جنوبها، ويعتبرها مراقبون أنها "تمثل نهاية أي أمل لإقامة دولة فلسطينية من الناحية الجغرافية".وقال نتنياهو في تصريحات صحفية إن "حدود إسرائيل الشرقية ستكون في غور الأردن، وليس عند مستوطنة معاليه أدوميم"، متابعا: "أعدكم بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية".وتسببت الخطة التي وافق عليها نتنياهو، بجدل دولي كونها تهدف إلى القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات نطاق جغرافي وحدود معروفة.وتأتي تصريحات نتنياهو بشأن الضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي تسببت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى سبتمبر/ أيلول الجاري، بمقتل نحو 63 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 164 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20250911/لن-تقوم-دولة-فلسطينية-نتنياهو-يوقع-خطة-إي1-لتوسيع-المستوطنات-وتقسيم-الضفة-1104758232.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/1c/1049386335_0:0:1401:1050_1920x0_80_0_0_b6cb0d0778adbb79f5cb16c95aab467a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار
الأمم المتحدة تحدد 158 شركة من 11 دولة مرتبطة بتطوير المستوطنات الإسرائيلية
أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تحديثا منتظرا لقاعدة بياناتها للشركات التي تقيم أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية.
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة حددت 158 شركة من 11 دولة مرتبطة بتطوير المستوطنات الإسرائيلية.
وأوضحت الأمم المتحدة أنه في منتصف الشهر الحالي، طالبت أكثر من 80 منظمة دولية غير حكومية، من بينها "أوكسفام" و"رابطة حقوق الإنسان"، الدول والشركات، خاصة الأوروبية منها، بإنهاء أشكال تعاملاتها التجارية كافة مع المستوطنات الإسرائيلية
المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاءت هذه الأرقام في بيان ذكرته الأمم المتحدة، والمعنون بـ"التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تُمكِّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية".
وأكد التقرير الأممي أن "استمرار بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية في مزاولة أنشطتها داخل المستعمرات، يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد".
في السياق نفسه، ووقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحادي عشر من الشهر الجاري، على قرار جديد يتضمن الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قرب القدس.
الخطة المعروفة بـ"إي - 1" ستؤدي في حال تنفيذها، إلى تقسيم الضفة الغربية
وعزل شمالها عن جنوبها، ويعتبرها مراقبون أنها "تمثل نهاية أي أمل لإقامة دولة فلسطينية من الناحية الجغرافية".
وقال نتنياهو في تصريحات
صحفية إن "حدود إسرائيل الشرقية ستكون في غور الأردن، وليس عند مستوطنة معاليه أدوميم"، متابعا: "أعدكم بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية".
وتسببت الخطة التي وافق عليها نتنياهو، بجدل دولي كونها تهدف إلى القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات نطاق جغرافي وحدود معروفة.
وتأتي تصريحات نتنياهو بشأن الضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل
حربها على قطاع غزة، التي تسببت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى سبتمبر/ أيلول الجاري، بمقتل نحو 63 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 164 ألفا آخرين.