الأمم المتحدة تحدد 158 شركة من 11 دولة مرتبطة بتطوير المستوطنات الإسرائيلية

أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تحديثا منتظرا لقاعدة بياناتها للشركات التي تقيم أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية. 26.09.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة حددت 158 شركة من 11 دولة مرتبطة بتطوير المستوطنات الإسرائيلية. وأوضحت الأمم المتحدة أنه في منتصف الشهر الحالي، طالبت أكثر من 80 منظمة دولية غير حكومية، من بينها "أوكسفام" و"رابطة حقوق الإنسان"، الدول والشركات، خاصة الأوروبية منها، بإنهاء أشكال تعاملاتها التجارية كافة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.وجاءت هذه الأرقام في بيان ذكرته الأمم المتحدة، والمعنون بـ"التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تُمكِّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية". وأكد التقرير الأممي أن "استمرار بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية في مزاولة أنشطتها داخل المستعمرات، يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد".في السياق نفسه، ووقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحادي عشر من الشهر الجاري، على قرار جديد يتضمن الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قرب القدس.الخطة المعروفة بـ"إي - 1" ستؤدي في حال تنفيذها، إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل شمالها عن جنوبها، ويعتبرها مراقبون أنها "تمثل نهاية أي أمل لإقامة دولة فلسطينية من الناحية الجغرافية".وقال نتنياهو في تصريحات صحفية إن "حدود إسرائيل الشرقية ستكون في غور الأردن، وليس عند مستوطنة معاليه أدوميم"، متابعا: "أعدكم بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية".وتسببت الخطة التي وافق عليها نتنياهو، بجدل دولي كونها تهدف إلى القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات نطاق جغرافي وحدود معروفة.وتأتي تصريحات نتنياهو بشأن الضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي تسببت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى سبتمبر/ أيلول الجاري، بمقتل نحو 63 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 164 ألفا آخرين.

