بوتين: روسيا تحقق نجاحات في المجالين العسكري والاقتصادي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تحرز تقدما في جميع المجالات، في المجال العسكري والأمني ​​والاقتصادي

وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات، إيلا بامفيلوفا: "نريد حقا تعزيز نظامنا السياسي، وعلى الرغم من كل الصعوبات، فإننا نفعل ذلك، بما في ذلك بفضل جهودك وجهود فريقك".وتابع: "هذا هو الأساس الذي نحقق فيه النجاح في جميع المجالات، في المجال العسكري، في مجال الأمن، وفي الاقتصاد– في جميع المجالات".وتابع: "في بعض الأماكن يكون الأمر صعبا من وجهة نظر تنظيمية، وفي بعض الأماكن يكون خطيرا. ومع ذلك، فإن جميع الناس في أماكنهم ، يعملون، يقومون بواجبهم".وأشارت إيلا بامفيلوفا، رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات، خلال اجتماعها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه على الرغم من الفترة المضطربة، فإن النظام الانتخابي في روسيا يتطور ويتقدم.وقالت بامفيلوفا في تقرير قدمته للرئيس الروسي: "نسبة المشاركة في الانتخابات الإقليمية مرتفعة جدًا. مقارنةً بالانتخابات نفسها في عام 2022، حيث زادت بنسبة 5%، ما يعني أن نسبة المشاركة البالغة 46% تُعدّ نسبة عالية جدًا".بوتين يعلن عن إطلاق تطور ثوري في مجال الطاقة النووية السلميةبوتين: إثيوبيا شريك قديم وموثوق لروسيا والعلاقات بيننا تتطور بشكل مطرد

