بوتين: روسيا تحقق نجاحات في المجالين العسكري والاقتصادي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: روسيا تحقق نجاحات في المجالين العسكري والاقتصادي
بوتين: روسيا تحقق نجاحات في المجالين العسكري والاقتصادي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تحرز تقدما في جميع المجالات، في المجال العسكري والأمني ​​والاقتصادي 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T06:12+0000
2025-09-26T06:41+0000
روسيا
العالم
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات، إيلا بامفيلوفا: "نريد حقا تعزيز نظامنا السياسي، وعلى الرغم من كل الصعوبات، فإننا نفعل ذلك، بما في ذلك بفضل جهودك وجهود فريقك".وتابع: "هذا هو الأساس الذي نحقق فيه النجاح في جميع المجالات، في المجال العسكري، في مجال الأمن، وفي الاقتصاد– في جميع المجالات".وتابع: "في بعض الأماكن يكون الأمر صعبا من وجهة نظر تنظيمية، وفي بعض الأماكن يكون خطيرا. ومع ذلك، فإن جميع الناس في أماكنهم ، يعملون، يقومون بواجبهم".وأشارت إيلا بامفيلوفا، رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات، خلال اجتماعها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه على الرغم من الفترة المضطربة، فإن النظام الانتخابي في روسيا يتطور ويتقدم.وقالت بامفيلوفا في تقرير قدمته للرئيس الروسي: "نسبة المشاركة في الانتخابات الإقليمية مرتفعة جدًا. مقارنةً بالانتخابات نفسها في عام 2022، حيث زادت بنسبة 5%، ما يعني أن نسبة المشاركة البالغة 46% تُعدّ نسبة عالية جدًا".بوتين يعلن عن إطلاق تطور ثوري في مجال الطاقة النووية السلميةبوتين: إثيوبيا شريك قديم وموثوق لروسيا والعلاقات بيننا تتطور بشكل مطرد
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين: روسيا تحقق نجاحات في المجالين العسكري والاقتصادي

06:12 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 06:41 GMT 26.09.2025)
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تحرز تقدما في جميع المجالات، في المجال العسكري والأمني ​​والاقتصادي
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات، إيلا بامفيلوفا: "نريد حقا تعزيز نظامنا السياسي، وعلى الرغم من كل الصعوبات، فإننا نفعل ذلك، بما في ذلك بفضل جهودك وجهود فريقك".

وأضاف: "أولاً، بالطبع، يجب أن نشكر الناخبين الذين، رغم كل شيء، صوتوا لأحزاب مختلفة. يدرك الناس أهمية هذا الأمر لروسيا على الدوام، وفي ظل الظروف الراهنة، تتضاعف أهميته. الاستقرار السياسي، واستدامة نظامنا السياسي، والوضع السياسي الداخلي، كلها أمور بالغة الأهمية".

وتابع: "هذا هو الأساس الذي نحقق فيه النجاح في جميع المجالات، في المجال العسكري، في مجال الأمن، وفي الاقتصاد– في جميع المجالات".

وقال بوتين خلال الاجتماع: "أود أن أشكركم وجميع زملائكم الذين، في مثل هذا الوضع الصعب، يقومون بحملات انتخابية كبيرة وضخمة في جميع أنحاء البلاد".

وتابع: "في بعض الأماكن يكون الأمر صعبا من وجهة نظر تنظيمية، وفي بعض الأماكن يكون خطيرا. ومع ذلك، فإن جميع الناس في أماكنهم ، يعملون، يقومون بواجبهم".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمشاركون في المنتدى الذري العالمي جناح الذرة في مركز فدنخا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
بوتين يعقد سلسلة لقاءات في ختام المنتدى العالمي للطاقة الذرية
أمس, 23:02 GMT
وأشارت إيلا بامفيلوفا، رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات، خلال اجتماعها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه على الرغم من الفترة المضطربة، فإن النظام الانتخابي في روسيا يتطور ويتقدم.
وقالت بامفيلوفا في تقرير قدمته للرئيس الروسي: "نسبة المشاركة في الانتخابات الإقليمية مرتفعة جدًا. مقارنةً بالانتخابات نفسها في عام 2022، حيث زادت بنسبة 5%، ما يعني أن نسبة المشاركة البالغة 46% تُعدّ نسبة عالية جدًا".
بوتين يعلن عن إطلاق تطور ثوري في مجال الطاقة النووية السلمية
بوتين: إثيوبيا شريك قديم وموثوق لروسيا والعلاقات بيننا تتطور بشكل مطرد
