بوتين يعقد سلسلة لقاءات في ختام المنتدى العالمي للطاقة الذرية
بوتين يعقد سلسلة لقاءات في ختام المنتدى العالمي للطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الجمعة، سلسلة من المباحثات في ختام أعمال المنتدى العالمي للطاقة الذرية المنعقد في موسكو. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T23:02+0000
2025-09-25T23:02+0000
فلاديمير بوتين
أخبار إثيوبيا
أخبار ميانمار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105272455_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_e35fd80d3937c9f777e3de171d379fd0.jpg
لقاء مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذريةبحث بوتين مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي سبل تعزيز التعاون بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب الرئيس الروسي عن شكره لغروسي على زيارته ومشاركته في المنتدى، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين قائم في معظم المجالات، بما في ذلك مجال السلامة النووية.وقال بوتين: "روسيا كانت من الدول المؤسسة للوكالة عام 1957، ومنذ ذلك الحين نعمل بشكل نشط لمساعدتها في مواجهة التحديات والمسؤوليات العالمية المهمة الملقاة على عاتقها."من جانبه، أكد غروسي أن العديد من الدول مهتمة اليوم بالتعاون مع مؤسسة "روس آتوم" الروسية، مشدداً على أهمية الحوار مع موسكو حول قضايا الأمن النووي وعدم الانتشار.ودعا غروسي الوفد الروسي للمشاركة في أول مؤتمر للطاقة النووية في فيينا في ديسمبر المقبل، كما لمّح إلى إمكانية بحث التعاون بين الوكالة وبنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس.مباحثات مع رئيس وزراء إثيوبياكما التقى الرئيس الروسي برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية. وأكد بوتين أن إثيوبيا شريك قديم وموثوق لروسيا في إفريقيا، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مطرداً، والتبادل التجاري في ازدياد، إضافة إلى استمرار التواصل المباشر بين الطرفين.من جانبه، شكر آبي أحمد بوتين على الاستقبال الحار في موسكو وأعرب عن ثقته بأن زيارته ستعزز التعاون بين البلدين.واقترح رئيس الوزراء الإثيوبي على الرئيس الروسي عقد الاجتماع المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قائلا: "سيكون ذلك حدثاً مهماً من الناحية التاريخية".كما تبادل رئيس "روس آتوم"، أليكسي ليخاتشوف، مع وزير خارجية إثيوبيا غديون تيموتيوس خطة عمل بشأن تطوير مشروع محطة للطاقة النووية في البلاد.ووفقاً لما ذكرته الشركة، فإن الوثيقة تنص على إنشاء فريق عمل متخصص لدراسة المشروع، وإعداد خارطة طريق، وكذلك توقيع اتفاق حكومي دولي.الاجتماع مع القائم بأعمال رئيس ميانماركما أجرى بوتين أيضاً مفاوضات مع القائم بأعمال رئيس ميانمار مين أونغ هلاينغ. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "علاقاتنا تتطور منذ عقود عديدة. منذ أكثر من 70 عاماً تم تأسيس العلاقات الدبلوماسية."واعتبر بوتين أن الاجتماع شكل فرصة "لمعايرة الساعات" ومتابعة مسار تطور التعاون بين الدولتين.من جانبه، شكر القائم بأعمال رئيس ميانمار على الدعوة إلى موسكو، وأعلن عن افتتاح القنصلية العامة لبلاده في فلاديفوستوك.في وقت سابق من المنتدى، أشار مين أونغ هلاينغ إلى أن نايبيداو حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير الطاقة النووية بفضل التعاون مع روسيا.المحادثة مع رئيس وزراء أرمينياوبعد منتصف الليل، أجرى الرئيس الروسي محادثات مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان. وناقش الجانبان عمل محطة الطاقة النووية في الجمهورية القوقازية الجنوبية ومختلف جوانب العلاقات الثنائية.وقال الرئيس الروسي إن "حجم التبادل التجاري يقارب 11 ملياراً، وهو ما يعادل 34% من إجمالي التجارة الخارجية للجمهورية. وفقاً لإحصاءاتنا، بلغ حجم التبادل التجاري بين أرمينيا وروسيا 11.7 مليار دولار — وهي أرقام قياسية تعود إلى عام 2024. العلاقات تتطور في جميع المجالات الأخرى أيضاً."من جانبه، قال باشينيان إن يريفان مهتمة بمشاريع محطات الطاقة النووية الصغيرة وتناقشها بنشاط مع موسكو. كما اتفق على أن العلاقات الثنائية تتطور بشكل منهجي، معبّراً عن أمله في نمو التبادل التجاري المتبادل.يُذكر أن المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة النووية العالمية" يُعقد في موسكو من 25 إلى 28 سبتمبر، وهو مكرّس للطاقة النووية والقطاعات المرتبطة بها، ويصادف الذكرى الـ80 للصناعة النووية الروسية. وكما أفاد النائب الأول لرئيس إدارة الرئاسة سيرغي كيرينكو، فقد حضر الفعالية ممثلون عن 118 دولة.
أخبار ميانمار
بوتين يعقد سلسلة لقاءات في ختام المنتدى العالمي للطاقة الذرية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمشاركون في المنتدى الذري العالمي جناح الذرة في مركز "فدنخا"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمشاركون في المنتدى الذري العالمي جناح الذرة في مركز فدنخا
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الجمعة، سلسلة من المباحثات في ختام أعمال المنتدى العالمي للطاقة الذرية المنعقد في موسكو.

لقاء مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بحث بوتين مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي سبل تعزيز التعاون بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب الرئيس الروسي عن شكره لغروسي على زيارته ومشاركته في المنتدى، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين قائم في معظم المجالات، بما في ذلك مجال السلامة النووية.
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
غروسي يدعو روسيا لحضور أول مؤتمر حول الطاقة النووية في فيينا
15:33 GMT
وقال بوتين: "روسيا كانت من الدول المؤسسة للوكالة عام 1957، ومنذ ذلك الحين نعمل بشكل نشط لمساعدتها في مواجهة التحديات والمسؤوليات العالمية المهمة الملقاة على عاتقها."
من جانبه، أكد غروسي أن العديد من الدول مهتمة اليوم بالتعاون مع مؤسسة "روس آتوم" الروسية، مشدداً على أهمية الحوار مع موسكو حول قضايا الأمن النووي وعدم الانتشار.
ودعا غروسي الوفد الروسي للمشاركة في أول مؤتمر للطاقة النووية في فيينا في ديسمبر المقبل، كما لمّح إلى إمكانية بحث التعاون بين الوكالة وبنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس.

مباحثات مع رئيس وزراء إثيوبيا

كما التقى الرئيس الروسي برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية. وأكد بوتين أن إثيوبيا شريك قديم وموثوق لروسيا في إفريقيا، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مطرداً، والتبادل التجاري في ازدياد، إضافة إلى استمرار التواصل المباشر بين الطرفين.
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
"روساتوم": روسيا وإثيوبيا ستعدان بشكل عاجل خارطة طريق لبناء محطة للطاقة النووية في إثيوبيا
19:14 GMT
من جانبه، شكر آبي أحمد بوتين على الاستقبال الحار في موسكو وأعرب عن ثقته بأن زيارته ستعزز التعاون بين البلدين.
واقترح رئيس الوزراء الإثيوبي على الرئيس الروسي عقد الاجتماع المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قائلا: "سيكون ذلك حدثاً مهماً من الناحية التاريخية".
كما تبادل رئيس "روس آتوم"، أليكسي ليخاتشوف، مع وزير خارجية إثيوبيا غديون تيموتيوس خطة عمل بشأن تطوير مشروع محطة للطاقة النووية في البلاد.
ووفقاً لما ذكرته الشركة، فإن الوثيقة تنص على إنشاء فريق عمل متخصص لدراسة المشروع، وإعداد خارطة طريق، وكذلك توقيع اتفاق حكومي دولي.

الاجتماع مع القائم بأعمال رئيس ميانمار

كما أجرى بوتين أيضاً مفاوضات مع القائم بأعمال رئيس ميانمار مين أونغ هلاينغ. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "علاقاتنا تتطور منذ عقود عديدة. منذ أكثر من 70 عاماً تم تأسيس العلاقات الدبلوماسية."
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمشاركون في المنتدى الذري العالمي جناح الذرة في مركز فدنخا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
بوتين يعلن عن إطلاق تطور ثوري في مجال الطاقة النووية السلمية
20:29 GMT
واعتبر بوتين أن الاجتماع شكل فرصة "لمعايرة الساعات" ومتابعة مسار تطور التعاون بين الدولتين.
من جانبه، شكر القائم بأعمال رئيس ميانمار على الدعوة إلى موسكو، وأعلن عن افتتاح القنصلية العامة لبلاده في فلاديفوستوك.
في وقت سابق من المنتدى، أشار مين أونغ هلاينغ إلى أن نايبيداو حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير الطاقة النووية بفضل التعاون مع روسيا.

المحادثة مع رئيس وزراء أرمينيا

وبعد منتصف الليل، أجرى الرئيس الروسي محادثات مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان. وناقش الجانبان عمل محطة الطاقة النووية في الجمهورية القوقازية الجنوبية ومختلف جوانب العلاقات الثنائية.
وقال الرئيس الروسي إن "حجم التبادل التجاري يقارب 11 ملياراً، وهو ما يعادل 34% من إجمالي التجارة الخارجية للجمهورية. وفقاً لإحصاءاتنا، بلغ حجم التبادل التجاري بين أرمينيا وروسيا 11.7 مليار دولار — وهي أرقام قياسية تعود إلى عام 2024. العلاقات تتطور في جميع المجالات الأخرى أيضاً."
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرميني باشينيان في الكرملين
21:44 GMT
من جانبه، قال باشينيان إن يريفان مهتمة بمشاريع محطات الطاقة النووية الصغيرة وتناقشها بنشاط مع موسكو. كما اتفق على أن العلاقات الثنائية تتطور بشكل منهجي، معبّراً عن أمله في نمو التبادل التجاري المتبادل.
يُذكر أن المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة النووية العالمية" يُعقد في موسكو من 25 إلى 28 سبتمبر، وهو مكرّس للطاقة النووية والقطاعات المرتبطة بها، ويصادف الذكرى الـ80 للصناعة النووية الروسية. وكما أفاد النائب الأول لرئيس إدارة الرئاسة سيرغي كيرينكو، فقد حضر الفعالية ممثلون عن 118 دولة.
