بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرميني باشينيان في الكرملين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250925/عاجل--بوتين-يلتقي-رئيس-الوزراء-الأرميني-باشينيان-في-الكرملين-1105277339.html
بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرميني باشينيان في الكرملين
بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرميني باشينيان في الكرملين
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الكرملين. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T21:44+0000
2025-09-25T21:57+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أرمينيا
نيكول باشينيان
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104346610_400:0:4041:2048_1920x0_80_0_0_191616bf34b64c5bdf95b465ce76a9a8.jpg
ويشارك في المفاوضات من الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفيرشوك، والسكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف، ومساعد رئيس الاتحاد الروسي يوري أوشاكوف، ونائب وزير خارجية الاتحاد الروسي دميتري ليوبينسكي، والمدير العام للسكك الحديدية الروسية أوليغ بيلوزيروف، ورئيس شركة روساتوم أليكسي ليخاتشوف.في وقت سابق، شارك بوتين وباشينيان في المنتدى الذري العالمي بموسكو، ضمن فعاليات الأسبوع الذري العالمي.وقال بوتين في بداية اللقاء: "يسرني جدًا رؤيتكم، وأن تتاح لي فرصة التحدث على هامش فعاليات اليوم والغد. لم نلتق منذ فترة طويلة، وتراكمت لدينا العديد من الأسئلة، الثنائية والإقليمية والدولية. آمل أن يكون لقاؤنا معكم اليوم، مفيدا وذا معنى. أنا سعيد برؤيتكم".
https://sarabic.ae/20250925/بوتين-إثيوبيا-شريك-قديم-وموثوق-لروسيا-والعلاقات-بيننا-تتطور-بشكل-مطرد-1105268392.html
https://sarabic.ae/20250831/بوتين-يلتقي-مع-باشينيان-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-الصين-1104346442.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104346610_970:0:3701:2048_1920x0_80_0_0_1645befb00816581c7fc6f8e824cd8f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, روسيا, أرمينيا, نيكول باشينيان, العالم
فلاديمير بوتين, روسيا, أرمينيا, نيكول باشينيان, العالم

بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرميني باشينيان في الكرملين

21:44 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 21:57 GMT 25.09.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الكرملين.
ويشارك في المفاوضات من الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفيرشوك، والسكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف، ومساعد رئيس الاتحاد الروسي يوري أوشاكوف، ونائب وزير خارجية الاتحاد الروسي دميتري ليوبينسكي، والمدير العام للسكك الحديدية الروسية أوليغ بيلوزيروف، ورئيس شركة روساتوم أليكسي ليخاتشوف.
ويمثل الجانب الأرمني في الاجتماع أيضًا نائب رئيس الوزراء مهير جريجوريان، ووزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية ديفيد خوداتيان، ونائب وزير الخارجية مناتساكان سافاريان، والمدير العام لمحطة الطاقة النووية الأرمنية إدوارد مارتيروسيان، والسكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء نازيلي باغداساريان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
بوتين: إثيوبيا شريك قديم وموثوق لروسيا والعلاقات بيننا تتطور بشكل مطرد
18:07 GMT
في وقت سابق، شارك بوتين وباشينيان في المنتدى الذري العالمي بموسكو، ضمن فعاليات الأسبوع الذري العالمي.
وحضر المنتدى أيضًا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والقائم بأعمال رئيس ميانمار مين أونغ هلاينغ، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بالإضافة إلى ممثلين من إيران وأوزبكستان ومصر والنيجر، وعدد من المنظمات المتخصصة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
بوتين يلتقي مع باشينيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين
31 أغسطس, 13:29 GMT
وكان بوتين، التقى في أغسطس/ أب الماضي ، برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين في الصين، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وقال بوتين في بداية اللقاء: "يسرني جدًا رؤيتكم، وأن تتاح لي فرصة التحدث على هامش فعاليات اليوم والغد. لم نلتق منذ فترة طويلة، وتراكمت لدينا العديد من الأسئلة، الثنائية والإقليمية والدولية. آمل أن يكون لقاؤنا معكم اليوم، مفيدا وذا معنى. أنا سعيد برؤيتكم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала