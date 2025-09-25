بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرميني باشينيان في الكرملين
21:44 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 21:57 GMT 25.09.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
© Sputnik . Sergey Bobylev/
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الكرملين.
ويشارك في المفاوضات من الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفيرشوك، والسكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف، ومساعد رئيس الاتحاد الروسي يوري أوشاكوف، ونائب وزير خارجية الاتحاد الروسي دميتري ليوبينسكي، والمدير العام للسكك الحديدية الروسية أوليغ بيلوزيروف، ورئيس شركة روساتوم أليكسي ليخاتشوف.
ويمثل الجانب الأرمني في الاجتماع أيضًا نائب رئيس الوزراء مهير جريجوريان، ووزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية ديفيد خوداتيان، ونائب وزير الخارجية مناتساكان سافاريان، والمدير العام لمحطة الطاقة النووية الأرمنية إدوارد مارتيروسيان، والسكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء نازيلي باغداساريان.
في وقت سابق، شارك بوتين وباشينيان في المنتدى الذري العالمي بموسكو، ضمن فعاليات الأسبوع الذري العالمي.
وحضر المنتدى أيضًا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والقائم بأعمال رئيس ميانمار مين أونغ هلاينغ، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بالإضافة إلى ممثلين من إيران وأوزبكستان ومصر والنيجر، وعدد من المنظمات المتخصصة.
31 أغسطس, 13:29 GMT
وكان بوتين، التقى في أغسطس/ أب الماضي ، برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين في الصين، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وقال بوتين في بداية اللقاء: "يسرني جدًا رؤيتكم، وأن تتاح لي فرصة التحدث على هامش فعاليات اليوم والغد. لم نلتق منذ فترة طويلة، وتراكمت لدينا العديد من الأسئلة، الثنائية والإقليمية والدولية. آمل أن يكون لقاؤنا معكم اليوم، مفيدا وذا معنى. أنا سعيد برؤيتكم".