بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرميني باشينيان في الكرملين

بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرميني باشينيان في الكرملين

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في الكرملين. 25.09.2025, سبوتنيك عربي

ويشارك في المفاوضات من الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفيرشوك، والسكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف، ومساعد رئيس الاتحاد الروسي يوري أوشاكوف، ونائب وزير خارجية الاتحاد الروسي دميتري ليوبينسكي، والمدير العام للسكك الحديدية الروسية أوليغ بيلوزيروف، ورئيس شركة روساتوم أليكسي ليخاتشوف.في وقت سابق، شارك بوتين وباشينيان في المنتدى الذري العالمي بموسكو، ضمن فعاليات الأسبوع الذري العالمي.وقال بوتين في بداية اللقاء: "يسرني جدًا رؤيتكم، وأن تتاح لي فرصة التحدث على هامش فعاليات اليوم والغد. لم نلتق منذ فترة طويلة، وتراكمت لدينا العديد من الأسئلة، الثنائية والإقليمية والدولية. آمل أن يكون لقاؤنا معكم اليوم، مفيدا وذا معنى. أنا سعيد برؤيتكم".

