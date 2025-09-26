https://sarabic.ae/20250926/حماس-ردا-على-نتنياهو-الدولة-الفلسطينية-ستقوم-رغما-عن-إسرائيل-1105308265.html

"حماس" ردا على نتنياهو: الدولة الفلسطينية ستقوم رغما عن إسرائيل

"حماس" ردا على نتنياهو: الدولة الفلسطينية ستقوم رغما عن إسرائيل

سبوتنيك عربي

علقت حركة "حماس" الفلسطينية على ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلاله خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حول إقامة الدولة... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-26T16:49+0000

2025-09-26T16:49+0000

2025-09-26T16:49+0000

أخبار العالم الآن

العالم

حركة حماس

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71eb3501db8423d3064a5cc1b181ff8b.jpg

وقالت الحركة، في بيان اليوم الجمعة: "إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، حق أصيل غير قابل للتصرف".وتابعت: "لن تنال من هذا الحق جرائم المحتل ولا سياساته الفاشية"، مضيفة: "شعبنا متمسك بأرضه وسيبقى على طريق التحرير والعودة حتى إقامة دولته المستقلة".وفي وقت سابق اليوم، قال نتنياهو: "أقول لقادة الغرب إن إسرائيل لن تسمح لكم بالعمل على إقامة دولة فلسطينية".وتابع: "إسرائيل والولايات المتحدة تواجهان تهديدا مشتركا هو الإرهاب وقادة كثيرون دعموا إسرائيل بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مضيفا: "لكن هذا الدعم تبخر الآن".وقال نتنياهو إن ما وصفه بـ "بقايا حماس" لا تزال موجودة في مدينة غزة ويجب أن ننهي المهمة بأسرع وقت ممكن".وأردف: "أقول لقادة حماس سلموا سلاحكم وأطلقوا سراح كل الرهائن وإن لم تفعلوا ذلك فإن إسرائيل ستطاردكم"، مضيفا: "إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة وسيتم إنشاء سلطة مدنية فيه".وشهدت الجلسة انسحاب وفود عدد من الدول المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبيل إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمته.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250926/كلمة-رئيس-وزراء-إسرائيل-أمام-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة---عاجل--1105297325.html

https://sarabic.ae/20250926/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-مكبرات-صوت-لبث-خطاب-نتنياهو-في-غزة-فيديو-1105303838.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس, إسرائيل, بنيامين نتنياهو