"حماس" ردا على نتنياهو: الدولة الفلسطينية ستقوم رغما عن إسرائيل
"حماس" ردا على نتنياهو: الدولة الفلسطينية ستقوم رغما عن إسرائيل
وقالت الحركة، في بيان اليوم الجمعة: "إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، حق أصيل غير قابل للتصرف".وتابعت: "لن تنال من هذا الحق جرائم المحتل ولا سياساته الفاشية"، مضيفة: "شعبنا متمسك بأرضه وسيبقى على طريق التحرير والعودة حتى إقامة دولته المستقلة".وفي وقت سابق اليوم، قال نتنياهو: "أقول لقادة الغرب إن إسرائيل لن تسمح لكم بالعمل على إقامة دولة فلسطينية".وتابع: "إسرائيل والولايات المتحدة تواجهان تهديدا مشتركا هو الإرهاب وقادة كثيرون دعموا إسرائيل بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مضيفا: "لكن هذا الدعم تبخر الآن".وقال نتنياهو إن ما وصفه بـ "بقايا حماس" لا تزال موجودة في مدينة غزة ويجب أن ننهي المهمة بأسرع وقت ممكن".وأردف: "أقول لقادة حماس سلموا سلاحكم وأطلقوا سراح كل الرهائن وإن لم تفعلوا ذلك فإن إسرائيل ستطاردكم"، مضيفا: "إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة وسيتم إنشاء سلطة مدنية فيه".وشهدت الجلسة انسحاب وفود عدد من الدول المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبيل إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمته.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
علقت حركة "حماس" الفلسطينية على ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلاله خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حول إقامة الدولة الفلسطينية.
وقالت الحركة، في بيان اليوم الجمعة: "إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، حق أصيل غير قابل للتصرف".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
‌‏نتنياهو: أقول لقادة الغرب إن إسرائيل لن تسمح لكم بالعمل على إقامة دولة فلسطينية
13:16 GMT
وتابعت: "لن تنال من هذا الحق جرائم المحتل ولا سياساته الفاشية"، مضيفة: "شعبنا متمسك بأرضه وسيبقى على طريق التحرير والعودة حتى إقامة دولته المستقلة".
وفي وقت سابق اليوم، قال نتنياهو: "أقول لقادة الغرب إن إسرائيل لن تسمح لكم بالعمل على إقامة دولة فلسطينية".
وتابع: "إسرائيل والولايات المتحدة تواجهان تهديدا مشتركا هو الإرهاب وقادة كثيرون دعموا إسرائيل بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مضيفا: "لكن هذا الدعم تبخر الآن".
وقال نتنياهو إن ما وصفه بـ "بقايا حماس" لا تزال موجودة في مدينة غزة ويجب أن ننهي المهمة بأسرع وقت ممكن".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
الجيش الإسرائيلي ينشر مكبرات صوت لبث خطاب نتنياهو في غزة... فيديو
15:06 GMT
وأردف: "أقول لقادة حماس سلموا سلاحكم وأطلقوا سراح كل الرهائن وإن لم تفعلوا ذلك فإن إسرائيل ستطاردكم"، مضيفا: "إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة وسيتم إنشاء سلطة مدنية فيه".
وشهدت الجلسة انسحاب وفود عدد من الدول المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبيل إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمته.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
