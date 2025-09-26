https://sarabic.ae/20250926/شركة-أيرلندية-عملاقة-تعتزم-إلغاء-جميع-رحلاتها-إلى-إسرائيل-1105292203.html

شركة أيرلندية عملاقة تعتزم إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن شركة رايان إير الأيرلندية المنخفضة التكلفة تعتزم إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الواقع الأمني في مطار بن... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن الرئيس التنفيذي للشركة الأيرلندية إيدي ويلسون، وجه إنذارا إلى سلطة المطارات الإسرائيلية، من أنه في حال عدم إعادة مواعيدها التاريخية بحلول 30 سبتمبر الجاري، ستلغي الشركة جدول رحلاتها لفصلي الشتاء والصيف القادمين، وستنقل طائراتها إلى وجهات أخرى.وأوضحت أن سلطة الطيران رفضت هذا الطلب، مؤكدة على معاملة جميع الشركات على قدم المساواة وبشفافية.ويشار إلى أن مواعيد الإقلاع والهبوط المسجلة للطائرات في مطار بن غوريون الإسرائيلي يضع مواعيد مُحددة لضمان الانضباط والكفاءة في حركة الطائرات، وأن شركة رايان إير قد رأت أت السياسة الحالية في المطار غير مستقرة، وتُصعب التخطيط لعمليات مربحة.ومن جانبها، صرحت هيئة الطيران المدني الإسرائيلية بأن شركات طيران أخرى، مثل الخطوط الجوية البريطانية وإيزي جيت، قد خسرت مواعيد إقلاع وهبوط أيضا الصيف الماضي. وفي السياق نفسه، أوضح البيت الأبيض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع لم يكشف عن هويته. وقالت وسائل الإعلام: "نتنياهو ووزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي رون ديرمر التقيا الخميس في نيويورك مع المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر لمناقشة خطة الزعيم الأمريكي لحل الصراع في قطاع غزة".وأضافت بوابة "أكسيوس" أن "البيت الأبيض أوضح لنتنياهو أن استمرار الحرب من شأنه أن يزيد من عزلة إسرائيل، وأن إنهاءها سيكون له تأثير معاكس"، وقال ترامب، الخميس، إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية . وكانت البوابة قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب قدم، يوم الثلاثاء، لقادة الدول العربية والإسلامية خطة من 21 نقطة لإنهاء الصراع في قطاع غزة. قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 65 ألف فلسطيني ونحو 167ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

