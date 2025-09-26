https://sarabic.ae/20250926/منظمة-أفريقية-تقاضي-قيادات-بالسيادة-السوداني-في-الجنائية-الدولية-بسبب-استخدام-أسلحة-كيميائية-1105282034.html

وأفادت منظمة "التحالف السوداني للحقوق"، صباح اليوم الجمعة، بأنها بالتعاون مع محامين دوليين، قدموا رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد 4 من قيادات مجلس السيادة السوداني، بينهم رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، بدعوى ارتكاب "انتهاكات تشمل استخدام أسلحة كيميائية".وذكرت المنظمة أن الدعوى المقدمة الدولية تطالب المحكمة بفتح تحقيق رسمي ومحاسبة كل من عبد الفتاح البرهان، ومساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، وعضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي، واللواء الطاهر محمد.وقدمت المنظمة شكوى إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن "الانتهاكات المزعومة"، فضلا عن رسالة موجهة إلى رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، دعت فيها إلى فتح تحقيق مستقل وتجميد عضوية السودان بالمنظمة. يشار إلى أنه في شهر يونيو/حزيران الماضي، دخلت عقوبات أمريكية على حكومة السودان حيّز التنفيذ، على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في الصراع مع قوات الدعم السريع، خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في 2023.وأعلنت واشنطن أن العقوبات ستستمر لمدة عام على الأقل، وتشمل قيودا على الصادرات ومبيعات الأسلحة والتمويل، مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والزراعية، موضحة أن بعض التدابير قد تُخفف جزئيا، لدواع تتعلق بالأمن القومي.وكانت الخارجية الأمريكية قد دعت السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والالتزام بالمعاهدات الدولية ذات الصلة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

