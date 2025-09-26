https://sarabic.ae/20250926/نائب-لبناني-سابق-أسبوع-الذرة-العالمي-أكد-ريادة-روسيا-في-مجال-الطاقة-النووية-1105290241.html

نائب لبناني سابق: "أسبوع الذرة العالمي" أكد ريادة روسيا في مجال الطاقة النووية

نائب لبناني سابق: "أسبوع الذرة العالمي" أكد ريادة روسيا في مجال الطاقة النووية

علّق النائب اللبناني السابق، ومستشار الرئيس السابق للشؤون الروسية، أمل أبو زيد، على منتدى "أسبوع الذرة العالمي" المنعقد في روسيا، واصفا إياه بأنه "حدث عالمي

وأكد أبو زيد في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على" الدور الروسي المهم جدًا في مجال الطاقة النووية المتجددة، الصديقة للبيئة والمخصصة لأغراض سلمية"، مشيرًا إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثبت للمشاركين في المنتدى وللعالم أن روسيا تمتلك تطورًا نوعيًا في المجال النووي السلمي، في ظل حاجة دول العالم لهذا النوع من الطاقة لإنتاج الكهرباء وتخفيف الاعتماد على المشتقات النفطية حفاظًا على البيئة، وهو ما يدفع المؤسسات المالية العالمية للاعتراف بالدور الروسي". ولفت النائب اللبناني السابق إلى أن "روسيا من أبرز منتجي ومزوّدي اليورانيوم عالميًا"، مشيرًا إلى "تحذير بوتين من الإفراط في استخدامه، وضرورة التعاون العلمي لإيجاد بدائل قبل نفاده"، ولا سيما لدى الدول الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها الدول الغربية التي تعتمد بشكل كبير على اليورانيوم لإنتاج الطاقة النووية".وأكد أبو زيد أن "روسيا تؤدي دورًا رياديًا في الطاقة النووية السلمية والعسكرية، رغم إنكار بعض الدول لذلك لأسباب سياسية"، مشيرًا إلى "التقدم الاقتصادي الروسي ونوعية الصناعات والتكنولوجيا التي تميزها".وأوضح أن "التعاون الصيني- الروسي ساعد في تعزيز هذا التقدم، في حين يعكس تمديد اتفاقية "ستارت" حجم القوة الروسية وموقعها الفاعل والمتنامي على الساحة الدولية، ويؤكد حرص موسكو على السلم والأمن بمختلف أبعاده العسكرية والاقتصادية والاجتماعية".

