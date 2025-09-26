عربي
نائب لبناني سابق: "أسبوع الذرة العالمي" أكد ريادة روسيا في مجال الطاقة النووية
نائب لبناني سابق: "أسبوع الذرة العالمي" أكد ريادة روسيا في مجال الطاقة النووية
علّق النائب اللبناني السابق، ومستشار الرئيس السابق للشؤون الروسية، أمل أبو زيد، على منتدى "أسبوع الذرة العالمي" المنعقد في روسيا، واصفا إياه بأنه "حدث عالمي
نائب لبناني سابق: "أسبوع الذرة العالمي" أكد ريادة روسيا في مجال الطاقة النووية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمشاركون في المنتدى الذري العالمي جناح الذرة في مركز "فدنخا"
حصري
علّق النائب اللبناني السابق، ومستشار الرئيس السابق للشؤون الروسية، أمل أبو زيد، على منتدى "أسبوع الذرة العالمي" المنعقد في روسيا، واصفا إياه بأنه "حدث عالمي بامتياز"، أثبتت روسيا من خلاله "صوابية سياستها في الانفتاح على المجتمعات الدولية.
وأكد أبو زيد في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على" الدور الروسي المهم جدًا في مجال الطاقة النووية المتجددة، الصديقة للبيئة والمخصصة لأغراض سلمية"، مشيرًا إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثبت للمشاركين في المنتدى وللعالم أن روسيا تمتلك تطورًا نوعيًا في المجال النووي السلمي، في ظل حاجة دول العالم لهذا النوع من الطاقة لإنتاج الكهرباء وتخفيف الاعتماد على المشتقات النفطية حفاظًا على البيئة، وهو ما يدفع المؤسسات المالية العالمية للاعتراف بالدور الروسي".
وأوضح أن "إعادة استخدام الوقود النووي، وهو الأعلى عالميًا حتى الآن، يساهم في خفض كبير في كلفة الإنتاج، ويمكّن الدول النامية من تحسين قدراتها الإنتاجية، ما يفتح المجال أمام ازدهار الصناعات وجذب الاستثمارات من دول صديقة وغير صديقة لروسيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى أسبوع الذرة العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
بوتين خلال منتدى "أسبوع الذرة العالمي": المحطات النووية الروسية هي الأكثر طلبا في العالم
أمس, 14:00 GMT
ولفت النائب اللبناني السابق إلى أن "روسيا من أبرز منتجي ومزوّدي اليورانيوم عالميًا"، مشيرًا إلى "تحذير بوتين من الإفراط في استخدامه، وضرورة التعاون العلمي لإيجاد بدائل قبل نفاده"، ولا سيما لدى الدول الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها الدول الغربية التي تعتمد بشكل كبير على اليورانيوم لإنتاج الطاقة النووية".

كما رأى أن "الزيادة السكانية عالميًا تفرض تعاونًا أوسع في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة والإنماء"، مشيرًا إلى أن "وكالة الطاقة الدولية تتعاون مع روسيا لتقريب وجهات النظر بين الدول"، إضافة إلى معلومات عن بحث إمكانية التعاون النووي بين موسكو وواشنطن خلال قمة ألاسكا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
انطلاق فعاليات "أسبوع الذرة العالمي" في روسيا... كلمة منتظرة لبوتين
أمس, 11:25 GMT
وأكد أبو زيد أن "روسيا تؤدي دورًا رياديًا في الطاقة النووية السلمية والعسكرية، رغم إنكار بعض الدول لذلك لأسباب سياسية"، مشيرًا إلى "التقدم الاقتصادي الروسي ونوعية الصناعات والتكنولوجيا التي تميزها".
وأوضح أن "التعاون الصيني- الروسي ساعد في تعزيز هذا التقدم، في حين يعكس تمديد اتفاقية "ستارت" حجم القوة الروسية وموقعها الفاعل والمتنامي على الساحة الدولية، ويؤكد حرص موسكو على السلم والأمن بمختلف أبعاده العسكرية والاقتصادية والاجتماعية".
