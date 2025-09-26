أطرف الصور لهذا الأسبوع

عارضات أزياء خلف الكواليس خلال أسبوع الموضة في مدريد، إسبانيا.
شجرة اقتلعتها الرياح تسد طريقًا في منطقة هو مان تين، مع اقتراب الإعصار القوي "راغاسا" من هونغ كونغ.
دوك فوك من فيتنام، الفائز في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" في موسكو.
انهيار طريق بالقرب من مستشفى فاجيرا في بانكوك، تايلاند.
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس صرب البوسنة ميلوراد دوديك، يحضران عرضًا عسكريًا في بلغراد، صربيا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعانق إريكا كيرك، بالقرب من النصب التذكاري لزوجها، الناشط المحافظ تشارلي كيرك، في ملعب ستيت فارم في أريزونا، الولايات المتحدة.
احتفال تقليدي لعصر العنب في لا ريوخا، إسبانيا.
عارضة أزياء في فعالية "صيد البيض" ضمن أسبوع الموضة في ميلانو، إيطاليا.
مشاركون يقومون ببناء برج بشري، يعرف باسم "القلعة"، خلال احتفالات لا ميرسي في ساحة سانت جاومي في برشلونة، إسبانيا.
مركبة الهبوط "بيون-إم 2" بعد هبوطها في مقاطعة أورينبورغ، روسيا.
المشاركون في بطولة موسكو لكمال الأجسام 2025.
طيور البطريق تسير نحو المحيط بعد خضوعها لعملية إعادة تأهيل، في بونتا ديل إستي، الأوروغواي.
فرقة "إنثا" تؤدي عروضها خلال مهرجان معبد "فاونغ داو أو" في ميانمار.
