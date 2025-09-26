أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250926/1105284301.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أجمل الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال هذا الأسبوع. 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T09:26+0000
2025-09-26T09:26+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105284471_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6ff6958f3eaa445641ed48fa7427317.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105284471_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5aeb174d0c08a155ea69820ca22ae1f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

09:26 GMT 26.09.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أجمل الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال هذا الأسبوع.
© AP Photo / Manu Fernandez

عارضات أزياء خلف الكواليس خلال أسبوع الموضة في مدريد، إسبانيا.

عارضات أزياء خلف الكواليس خلال أسبوع الموضة في مدريد، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
1/13
© AP Photo / Manu Fernandez

عارضات أزياء خلف الكواليس خلال أسبوع الموضة في مدريد، إسبانيا.

© AP Photo / Chan Long Hei

شجرة اقتلعتها الرياح تسد طريقًا في منطقة هو مان تين، مع اقتراب الإعصار القوي "راغاسا" من هونغ كونغ.

شجرة اقتلعتها الرياح تسد طريقًا في منطقة هو مان تين، مع اقتراب الإعصار القوي &quot;راغاسا&quot; من هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
2/13
© AP Photo / Chan Long Hei

شجرة اقتلعتها الرياح تسد طريقًا في منطقة هو مان تين، مع اقتراب الإعصار القوي "راغاسا" من هونغ كونغ.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

دوك فوك من فيتنام، الفائز في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" في موسكو.

دوك فوك من فيتنام، الفائز في المسابقة الموسيقية الدولية &quot;إنترفيجن&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
3/13
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

دوك فوك من فيتنام، الفائز في المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" في موسكو.

© AP Photo / Sakchai Lalit

انهيار طريق بالقرب من مستشفى فاجيرا في بانكوك، تايلاند.

انهيار طريق بالقرب من مستشفى فاجيرا في بانكوك، تايلاند. - سبوتنيك عربي
4/13
© AP Photo / Sakchai Lalit

انهيار طريق بالقرب من مستشفى فاجيرا في بانكوك، تايلاند.

© AP Photo / Darko Vojinovic

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس صرب البوسنة ميلوراد دوديك، يحضران عرضًا عسكريًا في بلغراد، صربيا.

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس صرب البوسنة ميلوراد دوديك، يحضران عرضًا عسكريًا في بلغراد، صربيا. - سبوتنيك عربي
5/13
© AP Photo / Darko Vojinovic

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس صرب البوسنة ميلوراد دوديك، يحضران عرضًا عسكريًا في بلغراد، صربيا.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعانق إريكا كيرك، بالقرب من النصب التذكاري لزوجها، الناشط المحافظ تشارلي كيرك، في ملعب ستيت فارم في أريزونا، الولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعانق إريكا كيرك، بالقرب من النصب التذكاري لزوجها، الناشط المحافظ تشارلي كيرك، في ملعب ستيت فارم في أريزونا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
6/13
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعانق إريكا كيرك، بالقرب من النصب التذكاري لزوجها، الناشط المحافظ تشارلي كيرك، في ملعب ستيت فارم في أريزونا، الولايات المتحدة.

© Getty Images / JPEG/Europa Press

احتفال تقليدي لعصر العنب في لا ريوخا، إسبانيا.

احتفال تقليدي لعصر العنب في لا ريوخا، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
7/13
© Getty Images / JPEG/Europa Press

احتفال تقليدي لعصر العنب في لا ريوخا، إسبانيا.

© Getty Images / WWD/Saira MacLeod

عارضة أزياء في فعالية "صيد البيض" ضمن أسبوع الموضة في ميلانو، إيطاليا.

عارضة أزياء في فعالية &quot;صيد البيض&quot; ضمن أسبوع الموضة في ميلانو، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
8/13
© Getty Images / WWD/Saira MacLeod

عارضة أزياء في فعالية "صيد البيض" ضمن أسبوع الموضة في ميلانو، إيطاليا.

© AP Photo / Emilio Morenatti

مشاركون يقومون ببناء برج بشري، يعرف باسم "القلعة"، خلال احتفالات لا ميرسي في ساحة سانت جاومي في برشلونة، إسبانيا.

مشاركون يقومون ببناء برج بشري، يعرف باسم &quot;القلعة&quot;، خلال احتفالات لا ميرسي في ساحة سانت جاومي في برشلونة، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
9/13
© AP Photo / Emilio Morenatti

مشاركون يقومون ببناء برج بشري، يعرف باسم "القلعة"، خلال احتفالات لا ميرسي في ساحة سانت جاومي في برشلونة، إسبانيا.

© Sputnik . Russian Space Agency Roscosmos / RSC "Energia"/Ivan Timoshenko / الانتقال إلى بنك الصور

مركبة الهبوط "بيون-إم 2" بعد هبوطها في مقاطعة أورينبورغ، روسيا.

مركبة الهبوط &quot;بيون-إم 2&quot; بعد هبوطها في مقاطعة أورينبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
10/13
© Sputnik . Russian Space Agency Roscosmos / RSC "Energia"/Ivan Timoshenko
/
الانتقال إلى بنك الصور

مركبة الهبوط "بيون-إم 2" بعد هبوطها في مقاطعة أورينبورغ، روسيا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في بطولة موسكو لكمال الأجسام 2025.

المشاركون في بطولة موسكو لكمال الأجسام 2025. - سبوتنيك عربي
11/13
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في بطولة موسكو لكمال الأجسام 2025.

© AP Photo / Matilde Campodonico

طيور البطريق تسير نحو المحيط بعد خضوعها لعملية إعادة تأهيل، في بونتا ديل إستي، الأوروغواي.

طيور البطريق تسير نحو المحيط بعد خضوعها لعملية إعادة تأهيل، في بونتا ديل إستي، الأوروغواي. - سبوتنيك عربي
12/13
© AP Photo / Matilde Campodonico

طيور البطريق تسير نحو المحيط بعد خضوعها لعملية إعادة تأهيل، في بونتا ديل إستي، الأوروغواي.

© AP Photo / Thein Zaw

فرقة "إنثا" تؤدي عروضها خلال مهرجان معبد "فاونغ داو أو" في ميانمار.

فرقة &quot;إنثا&quot; تؤدي عروضها خلال مهرجان معبد &quot;فاونغ داو أو&quot; في ميانمار. - سبوتنيك عربي
13/13
© AP Photo / Thein Zaw

فرقة "إنثا" تؤدي عروضها خلال مهرجان معبد "فاونغ داو أو" في ميانمار.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала