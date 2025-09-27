https://sarabic.ae/20250927/أردوغان-زعيم-شبكة-الإبادة-الجماعية-لم-يجد-من-يستمع-إلى-أكاذيبه-فتحدث-إلى-المقاعد-الفارغة-1105330660.html
أردوغان: "زعيم شبكة الإبادة الجماعية" لم يجد من يستمع إلى أكاذيبه فتحدث إلى المقاعد الفارغة
وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انتقادات لاذعة إلى النظام الدولي، مؤكدا أن "دوامة لا تنتهي من الحروب وعدم الاستقرار حلت محل السلام والأمن العالميين". 27.09.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أردوغان كلمة ألقاها خلال فعاليات "منتدى البوسفور للدبلوماسية"، قال فيها إن "النظام الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية على يد القوى المنتصرة فقد فعاليته ومكانته".وتابع أردوغان، قائلا: "كان الهدف من آليات مثل مجلس الأمن الدولي منع الكوارث الإنسانية، لكن الهياكل التي كان من المفترض أن تكون مفتاح الحل أصبحت جزءاً من المشكلة، حتى لو التزم الجميع الصمت، لا يمكن أن نبقى غير مبالين بالآلام والظلم والصراعات التي لا تنتهي في منطقتنا".واستنكر أردوغان الحروب التي تشهدها المنطقة حاليا، قائلا: "كل روح تُزهق في شوارع غزة أو اليمن أو سوريا أو السودان أو الصومال تنزع جزءا من أرواحنا، ليس لدينا سوى هدف واحد، وهو ضمان السلام والاستقرار في المنطقة بقوة. نحن في تركيا نسعى لفتح الطريق أمام ذلك".وقال أردوغان: "تركيا هي فاعل قادر على التواصل مع كل الأطراف التي تعمل من أجل السلام والاستقرار والأمن والعدالة، دون أي عقد، وبما يتناسب مع تاريخها وعظمتها. بينما كان بارونات الحرب يصبون الزيت على النار، عملنا من أجل سلام عادل. ونحن الآن نفعل الشيء نفسه في فلسطين وغزة".وأضاف: "نبعث بتحياتنا إلى ركاب الأمل في أسطول 'الصمود' الذين يتعرضون لإرهاب الدولة الإسرائيلية. نسأل الله تعالى أن يفتح طريقهم ويحفظهم".وشدد على أن "الإرادة المعلنة لإقامة دولة فلسطين ستظل ناقصة ما لم يتم إيقاف إسرائيل"، داعيا إلى "محاكمة نتنياهو وحكومته وطاقم الإبادة الجماعية فوراً ومعاقبتهم".وختم بالقول: "يجب فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، بما في ذلك منعها من المشاركة في البطولات الرياضية الدولية. لا يمكن ترك الأمر جانباً كما فعلت إسبانيا، رئيس اتحاد الكرة لدينا قدّم موقفه من هذا الموضوع، ونحن سنقوم بالتقييم حتماً".
وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انتقادات لاذعة إلى النظام الدولي، مؤكدا أن "دوامة لا تنتهي من الحروب وعدم الاستقرار حلت محل السلام والأمن العالميين".
ونقلت وكالة
"الأناضول" التركية عن أردوغان كلمة ألقاها خلال فعاليات "منتدى البوسفور للدبلوماسية"، قال فيها إن "النظام الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية على يد القوى المنتصرة فقد فعاليته ومكانته".
وتابع أردوغان، قائلا: "كان الهدف من آليات مثل مجلس الأمن الدولي منع الكوارث الإنسانية، لكن الهياكل التي كان من المفترض أن تكون مفتاح الحل أصبحت جزءاً من المشكلة، حتى لو التزم الجميع الصمت، لا يمكن أن نبقى غير مبالين بالآلام والظلم والصراعات التي لا تنتهي في منطقتنا".
واتهم الرئيس التركي إسرائيل باستخدام "الجوع كسلاح دمار شامل في غزة"، وسخر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً: "أمس، زعيم شبكة الإبادة الجماعية لم يجد من يستمع إلى أكاذيبه وتهديداته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فتحدث إلى المقاعد الفارغة".
واستنكر أردوغان الحروب التي تشهدها المنطقة حاليا، قائلا: "كل روح تُزهق في شوارع غزة أو اليمن أو سوريا أو السودان أو الصومال تنزع جزءا من أرواحنا، ليس لدينا سوى هدف واحد، وهو ضمان السلام والاستقرار في المنطقة بقوة. نحن في تركيا نسعى لفتح الطريق أمام ذلك".
وقال أردوغان: "تركيا هي فاعل قادر على التواصل مع كل الأطراف
التي تعمل من أجل السلام والاستقرار والأمن والعدالة، دون أي عقد، وبما يتناسب مع تاريخها وعظمتها. بينما كان بارونات الحرب يصبون الزيت على النار، عملنا من أجل سلام عادل. ونحن الآن نفعل الشيء نفسه في فلسطين وغزة".
وأضاف: "نبعث بتحياتنا إلى ركاب الأمل في أسطول 'الصمود' الذين يتعرضون لإرهاب الدولة الإسرائيلية. نسأل الله تعالى أن يفتح طريقهم ويحفظهم".
وحول الاعتراف بدولة فلسطين، قال أردوغان إنه "وإن جاء متأخراً، هو خطوة مهمة وأي تراجع عن الخطأ الذي ارتكب بحق إخواننا الفلسطينيين نستقبله بالتقدير".
وشدد على أن "الإرادة المعلنة لإقامة دولة فلسطين ستظل ناقصة ما لم يتم إيقاف إسرائيل"، داعيا إلى "محاكمة نتنياهو وحكومته وطاقم الإبادة الجماعية فوراً ومعاقبتهم".
وختم بالقول: "يجب فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، بما في ذلك منعها من المشاركة في البطولات الرياضية الدولية. لا يمكن ترك الأمر جانباً كما فعلت إسبانيا، رئيس اتحاد الكرة لدينا قدّم موقفه من هذا الموضوع، ونحن سنقوم بالتقييم حتماً".