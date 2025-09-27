https://sarabic.ae/20250927/إعلام-مئات-الإسرائيليين-يتلقون-مكالمات-هاتفية-مشبوهة-مصدرها-إيران-1105347451.html

إعلام: مئات الإسرائيليين يتلقون مكالمات هاتفية مشبوهة مصدرها إيران

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن "مئات الإسرائيليين تلقوا مكالمات هاتفية مشبوهة من إيران، بغرض التجسس لصالح طهران". 27.09.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن "المئات من الإسرائيليين تقدموا ببلاغات للشرطة الإسرائيلية، تفيد بتلقيهم مكالمات مشبوهة تعرض عليهم الانضمام إلى منظمات أو هيئات إيرانية بغرض التجسس".ونقلت القناة عن الشرطة الإسرائيلية أن "هذه المحادثات تهدف إلى إثارة الذعر بين الجمهور، كجزء من محاولات عناصر المخابرات الإيرانية تجنيد مواطنين إسرائيليين في إسرائيل والخارج لجمع المعلومات الاستخبارية والقيام بأنشطة إرهابية في إسرائيل".ويوم الأربعاء الماضي، كشفت وزارة الأمن الإيرانية، عن وثائق وصور سرية للمنشآت النووية الإسرائيلية، حيث أفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن "وزارة الأمن الإيرانية، قد كشفت عن وثائق وصور سرية للمنشآت النووية الإسرائيلية، وأنه يُعرض على القناة الأولى فيلم "وكر العنكبوت"، وهو فيلم وثائقي من إنتاج نخبة استخبارات إيرانية".وأوضحت الوكالة أن "وزارة الأمن الإيرانية نشرت إلى جانب ذلك، وثائق سرية تتعلق بالعلماء الأمريكيين والأوروبيين، حصلت عليها من خلال عملية أمنية معقدة نُفذت قبل أشهر، ما يعتبر أكبر إنجاز أمني للبلاد أمام إسرائيل".وتصاعد التوتر منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، ودفع إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وكان ترامب قد حاول، خلال ولايته السابقة، تفعيل ما يسمى "آلية العودة التلقائية للعقوبات" في عام 2020، لكنه فشل بسبب انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق قبل عامين.ورغم محاولات متكررة من القوى الأوروبية لإحياء اتفاق 2015 عبر المفاوضات، وتأكيدها أنها "تملك أساسًا قانونيًا واضحًا" لتفعيل الآلية، فإن إيران لا تتفق مع هذا الرأي، وهددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا فُعّلت آلية "العودة التلقائية للعقوبات".

