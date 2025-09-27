إعلام: مئات الإسرائيليين يتلقون مكالمات هاتفية مشبوهة مصدرها إيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: مئات الإسرائيليين يتلقون مكالمات هاتفية مشبوهة مصدرها إيران
إعلام: مئات الإسرائيليين يتلقون مكالمات هاتفية مشبوهة مصدرها إيران
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن "مئات الإسرائيليين تلقوا مكالمات هاتفية مشبوهة من إيران، بغرض التجسس لصالح طهران". 27.09.2025
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن "المئات من الإسرائيليين تقدموا ببلاغات للشرطة الإسرائيلية، تفيد بتلقيهم مكالمات مشبوهة تعرض عليهم الانضمام إلى منظمات أو هيئات إيرانية بغرض التجسس".ونقلت القناة عن الشرطة الإسرائيلية أن "هذه المحادثات تهدف إلى إثارة الذعر بين الجمهور، كجزء من محاولات عناصر المخابرات الإيرانية تجنيد مواطنين إسرائيليين في إسرائيل والخارج لجمع المعلومات الاستخبارية والقيام بأنشطة إرهابية في إسرائيل".ويوم الأربعاء الماضي، كشفت وزارة الأمن الإيرانية، عن وثائق وصور سرية للمنشآت النووية الإسرائيلية، حيث أفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن "وزارة الأمن الإيرانية، قد كشفت عن وثائق وصور سرية للمنشآت النووية الإسرائيلية، وأنه يُعرض على القناة الأولى فيلم "وكر العنكبوت"، وهو فيلم وثائقي من إنتاج نخبة استخبارات إيرانية".وأوضحت الوكالة أن "وزارة الأمن الإيرانية نشرت إلى جانب ذلك، وثائق سرية تتعلق بالعلماء الأمريكيين والأوروبيين، حصلت عليها من خلال عملية أمنية معقدة نُفذت قبل أشهر، ما يعتبر أكبر إنجاز أمني للبلاد أمام إسرائيل".وتصاعد التوتر منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، ودفع إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وكان ترامب قد حاول، خلال ولايته السابقة، تفعيل ما يسمى "آلية العودة التلقائية للعقوبات" في عام 2020، لكنه فشل بسبب انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق قبل عامين.ورغم محاولات متكررة من القوى الأوروبية لإحياء اتفاق 2015 عبر المفاوضات، وتأكيدها أنها "تملك أساسًا قانونيًا واضحًا" لتفعيل الآلية، فإن إيران لا تتفق مع هذا الرأي، وهددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا فُعّلت آلية "العودة التلقائية للعقوبات".
https://sarabic.ae/20250924/إيران-تكشف-عن-صور-ووثائق-سرية-للمنشآت-النووية-الإسرائيلية---عاجل-1105218272.html
إعلام: مئات الإسرائيليين يتلقون مكالمات هاتفية مشبوهة مصدرها إيران

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن "مئات الإسرائيليين تلقوا مكالمات هاتفية مشبوهة من إيران، بغرض التجسس لصالح طهران".
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن "المئات من الإسرائيليين تقدموا ببلاغات للشرطة الإسرائيلية، تفيد بتلقيهم مكالمات مشبوهة تعرض عليهم الانضمام إلى منظمات أو هيئات إيرانية بغرض التجسس".
ونقلت القناة عن الشرطة الإسرائيلية أن "هذه المحادثات تهدف إلى إثارة الذعر بين الجمهور، كجزء من محاولات عناصر المخابرات الإيرانية تجنيد مواطنين إسرائيليين في إسرائيل والخارج لجمع المعلومات الاستخبارية والقيام بأنشطة إرهابية في إسرائيل".
مفاعل نووي حراري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
إيران تكشف عن صور ووثائق سرية للمنشآت النووية الإسرائيلية... فيديو
24 سبتمبر, 18:05 GMT
ويوم الأربعاء الماضي، كشفت وزارة الأمن الإيرانية، عن وثائق وصور سرية للمنشآت النووية الإسرائيلية، حيث أفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن "وزارة الأمن الإيرانية، قد كشفت عن وثائق وصور سرية للمنشآت النووية الإسرائيلية، وأنه يُعرض على القناة الأولى فيلم "وكر العنكبوت"، وهو فيلم وثائقي من إنتاج نخبة استخبارات إيرانية".
وأوضحت الوكالة أن "وزارة الأمن الإيرانية نشرت إلى جانب ذلك، وثائق سرية تتعلق بالعلماء الأمريكيين والأوروبيين، حصلت عليها من خلال عملية أمنية معقدة نُفذت قبل أشهر، ما يعتبر أكبر إنجاز أمني للبلاد أمام إسرائيل".
ونقلت الوكالة عن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "هذه الوثائق تشمل معلومات مهمة حول مشاريع إسرائيل النووية والعسكرية والعلمية، بما في ذلك مشاريع التسليح القديمة والجارية، وبرامج تطوير الأسلحة النووية، والمشاريع المشتركة مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، فضلًا عن أسماء الباحثين والعلماء المشاركين في هذه المشاريع وعناوين المنشآت والشركات المعنية بها".
وتصاعد التوتر منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، في يونيو/ حزيران الماضي، والتي أدت إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، ودفع إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان ترامب قد حاول، خلال ولايته السابقة، تفعيل ما يسمى "آلية العودة التلقائية للعقوبات" في عام 2020، لكنه فشل بسبب انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق قبل عامين.
ورغم محاولات متكررة من القوى الأوروبية لإحياء اتفاق 2015 عبر المفاوضات، وتأكيدها أنها "تملك أساسًا قانونيًا واضحًا" لتفعيل الآلية، فإن إيران لا تتفق مع هذا الرأي، وهددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا فُعّلت آلية "العودة التلقائية للعقوبات".
