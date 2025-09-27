https://sarabic.ae/20250927/البرلمان-الإيراني-طهران-كانت-وما-تزال-ملتزمة-بالحوار-والتفاوض-1105349287.html

البرلمان الإيراني: طهران كانت وما تزال ملتزمة بالحوار والتفاوض

البرلمان الإيراني: طهران كانت وما تزال ملتزمة بالحوار والتفاوض

سبوتنيك عربي

صرح حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني، اليوم السبت، بأن بلاده "كانت وما تزال ملتزمة بالحوار والتفاوض وسيادة القانون"، على حد قوله. 27.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-27T19:11+0000

2025-09-27T19:11+0000

2025-09-27T19:11+0000

العالم

الأخبار

إيران

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091898304_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a03d8ba834097ade1d88cfb59a37d9f4.jpg

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات حاجي بابائي، جاءت في اجتماع مجلس التخطيط والتنمية بمحافظة همدان (غربي البلاد)، إذ أكد أن "إيران صامدة في مواجهة بلطجة أمريكا والدول الأوروبية الثلاث(فرنسا، بريطانيا، ألمانيا)".وشدد حاجي بابائي على أن "إيران ترفض أي شكل من أشكال الضغط أو التهديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية".ولفت المسؤول البرلماني إلى دبلوماسية إيران على المستوى الدولي، قائلا: "لطالما اختارت الجمهورية الإسلامية طريق العقلانية والصمود والدفاع، وقد وظفت كل طاقتها للمضي قدما بالدبلوماسية والعدالة الدولية والالتزام بالقوانين الدولية".وأضاف نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني أن "الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث عرقلت المسار الدبلوماسي من خلال ممارسة القوة والنزعات الأحادية، وإجراءات إيران منذ الأعوام الـ12 الماضية، كانت متوافقة تماما مع القوانين الدولية، واتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة المبرمة عام 2015، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".يشار إلى أن مشروع قرار روسي ـ صيني لتمديد رفع العقوبات على إيران، لم يحصل على الأصوات الكافية في مجلس الأمن الدولي، فيما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا المجلس بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، ليقرر في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، إعادة القيود الدولية، والمتوقع تنفيذها بعد 27 سبتمبر الجاري.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أدان خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، رفض الدول الغربية لمشروع القرار الروسي ـ الصيني، الذي طالب بتأجيل تفعيل "آلية الزناد"، مؤكدًا أن "إيران التزمت ببنود الاتفاق النووي على أساس وعود أوروبية لم تتحقق".وأشار عراقجي إلى أن "انسحاب واشنطن شكّل خيانة للدبلوماسية، فيما قامت الدول الأوروبية الثلاث بدفن الاتفاق، ما اضطر إيران لتقليص التزاماتها وفق حقوقها القانونية"، متهما الأوروبيين بـ"اختيار المواجهة بدل الحوار".

https://sarabic.ae/20250927/الرئيس-الإيراني-واشنطن-عارضت-اتفاقا-مع-الأوروبيين-بشأن-آلية-إعادة-فرض-العقوبات-1105339865.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الأخبار, إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي