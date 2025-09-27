الهلال الأحمر الليبي ينفذ مناورات ميدانية في درنة لتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث
نظم الهلال الأحمر الليبي، اليوم السبت، مناورات تدريبية ميدانية بمدينة درنة شرقي البلاد، بالتعاون مع القوات المسلحة العربية الليبية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، أن المناورات التدريبية الميدانية، جاءت بمشاركة متطوعي الجمعية وعدد من الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية ذات الصلة.
وتهدف هذه المناورات إلى رفع مستوى الجاهزية والتأهب لدى المتطوعين، وتعزيز قدراتهم في التعامل مع الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية، بما يضمن سرعة الاستجابة وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الداعمة.
وجاء اختيار مدينة درنة تحديدا لما تحمله من رمزية إنسانية ووطنية بعد الكارثة، التي شهدتها في شهر سبتمبر/ أيلول 2023، إثر إعصار "دانيال"، الذي خلّف آثارًا مدمرة على المدينة وأبنائها.
وأكد القائمون على المناورات أن هذه التدريبات الميدانية تمثل خطوة عملية نحو بناء فرق أكثر جاهزية للتدخل السريع، وإرساء ثقافة الاستعداد المسبق في مواجهة التحديات الإنسانية المحتملة، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للكوارث.