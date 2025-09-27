عربي
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
"ناسا" تبحث إمكانية تفجير كويكب لحماية القمر من الاصطدام
"ناسا" تبحث إمكانية تفجير كويكب لحماية القمر من الاصطدام
"ناسا" تبحث إمكانية تفجير كويكب لحماية القمر من الاصطدام

08:01 GMT 27.09.2025
© Photo / Unsplash/ NASA Hubble Space Telescopeكويكب
كويكب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© Photo / Unsplash/ NASA Hubble Space Telescope
تابعنا عبر
كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن كويكب قد يشكل تهديدا للقمر في ديسمبر/ كانون الأول 2032، مشيرة إلى أن خطر اصطدامه بالأرض مستبعد.
ورغم أن احتمالية اصطدام كويكب "2024 YR4" بالقمر تبلغ 4% فقط، فإن حدوثه قد يُنتج سحابة حطام ضخمة تزيد عدد النيازك الدقيقة المتجهة نحو الأرض إلى ألف ضعف المعدل الطبيعي لبضعة أيام، ما يهدد الأقمار الصناعية ورواد الفضاء في المدار.
ووفق دراسة حديثة نشرتها مجلة "ScienceAlert"، فإن أمام البشرية خياران للتعامل مع الكويكب إذا تأكدت وجهته، الأول هو تعديل مداره لتجنّب الاصطدام، ما يتطلب معرفة دقيقة بكتلته وقد يتطلب مهمة استطلاعية بحلول 2028.
أما الخيار الثاني فهو تدمير الكويكب، إما بالاصطدام المباشر مع جسم ضخم لتفتيته أو باستخدام تفجير نووي في الفضاء على ارتفاع محسوب، إذ قد تكفي قنبلة نووية بقوة ميغاطن واحد لتعطيله، لكن هذا الخيار يثير جدلا سياسيا وتقنيا.
قمرة المركبة الفضائية بيون-أم رقم 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
مجتمع
محملة بالفئران والذباب... لقطات من هبوط قمرة "بيون-إم 2" الفضائية الروسية في سهوب أورينبورغ
19 سبتمبر, 10:44 GMT
وأشار الباحثون إلى أن أي مهمة دفاعية يجب أن تُطلق بين 2030 و2032، نافذة زمنية ضيقة نسبيا، كما درست "ناسا" إمكانية إعادة توجيه بعثات حالية، مثل "أوزيريس – أبيكس" نحو الكويكب على حساب أهدافها الأصلية.
ورغم ضعف احتمالات الاصطدام بالقمر، حذر العلماء من تجاهل التهديد، مؤكدين أن التحرك المبكر أكثر أماناً وأقل تكلفة، مع التأكيد على أن القرار النهائي بشأن استخدام التكنولوجيا، بما فيها النووية، يظل سياسياً بقدر ما هو علمي.
