وزير الخارجية السعودي: حل الدولتين السبيل الوحيد لأمن المنطقة ويجب وقف العدوان على غزة
دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، إلى "تحرك دولي جاد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية لسكانه".
وحذّر الوزير السعودي من أن "تقاعس المجتمع الدولي عن ردع هذا العدوان سيؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي".وأدان ابن فرحان، "الممارسات الوحشية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين"، مؤكدًا أنها "تتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية".وأوضح أن "المملكة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز احترام القانون الدولي"، لافتًا إلى أن "إجمالي المساعدات الإنمائية والإنسانية، التي قدمتها السعودية عالميًا بلغ 141 مليار دولار".وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن "المسار الدبلوماسي هو الخيار الأمثل لحل قضية البرنامج النووي الإيراني"، داعيًا إلى تعزيز الحوار لمعالجة هذا الملف".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر، إضافة إلى حربها مع إيران، التي استمرت 12 يوما.
دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، إلى "تحرك دولي جاد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية لسكانه".
وحذّر الوزير السعودي من أن "تقاعس المجتمع الدولي عن ردع هذا العدوان سيؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأدان ابن فرحان، "الممارسات الوحشية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
"، مؤكدًا أنها "تتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية".
وشدد وزير الخارجية السعودي على أن "حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة"، مشيرًا إلى أن "المملكة وضعت مسارًا تنفيذيًا واضحًا لتحقيق هذا الحل".
وأوضح أن "المملكة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز احترام القانون الدولي"، لافتًا إلى أن "إجمالي المساعدات الإنمائية والإنسانية، التي قدمتها السعودية عالميًا بلغ 141 مليار دولار".
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن "المسار الدبلوماسي هو الخيار الأمثل لحل قضية البرنامج النووي الإيراني"، داعيًا إلى تعزيز الحوار لمعالجة هذا الملف".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة
، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر، إضافة إلى حربها مع إيران، التي استمرت 12 يوما.