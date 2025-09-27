عربي
انطلاق أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الخارجية السعودي: حل الدولتين السبيل الوحيد لأمن المنطقة ويجب وقف العدوان على غزة
وزير الخارجية السعودي: حل الدولتين السبيل الوحيد لأمن المنطقة ويجب وقف العدوان على غزة
تابعنا عبر
دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، إلى "تحرك دولي جاد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية لسكانه".
وحذّر الوزير السعودي من أن "تقاعس المجتمع الدولي عن ردع هذا العدوان سيؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأدان ابن فرحان، "الممارسات الوحشية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين"، مؤكدًا أنها "تتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
ترامب: نجري مفاوضات مكثفة منذ 4 أيام للتوصل إلى اتفاق "ناجح ومكتمل" بشأن غزة
أمس, 22:27 GMT

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن "حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة"، مشيرًا إلى أن "المملكة وضعت مسارًا تنفيذيًا واضحًا لتحقيق هذا الحل".

وأوضح أن "المملكة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز احترام القانون الدولي"، لافتًا إلى أن "إجمالي المساعدات الإنمائية والإنسانية، التي قدمتها السعودية عالميًا بلغ 141 مليار دولار".
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات يلتقي مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
عبد الله بن زايد لنتنياهو: يجب إنهاء حرب غزة ودعم حل الدولتين
05:36 GMT
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن "المسار الدبلوماسي هو الخيار الأمثل لحل قضية البرنامج النووي الإيراني"، داعيًا إلى تعزيز الحوار لمعالجة هذا الملف".

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر، إضافة إلى حربها مع إيران، التي استمرت 12 يوما.
