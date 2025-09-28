باحث في العلاقات الدولية: أوروبا قد تعرقل مسار التسوية لكنها لا تستطيع تعطيل القرار الأمريكي الروسي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في العلاقات الدولية: أوروبا قد تعرقل مسار التسوية لكنها لا تستطيع تعطيل القرار الأمريكي الروسي
أكد رضا سعد، الباحث في العلاقات الدولية ومدير مركز جنيف للدراسات السياسية، أن كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وما...
تقارير سبوتنيك
سيرغي لافروف
الجمعية العامة للأمم المتحدة
روسيا
العالم
حصري
وأوضح سعد في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "لافروف أشاد بمواصلة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بما يتيح استعادة زخم العلاقات بينهما، مع إلغاء الأحادية في العلاقات الدولية، وأكد أن أي تعاون مع الدول الأخرى يجب أن يقوم على مبدأ احترام السيادة وتطلعات الشعوب، بعيدًا عن الإملاءات الأميركية ذات الطابع الأحادي".وحول أوكرانيا، اعتبر سعد أن "الموقف الروسي حاسم"، وأن موسكو ماضية "إلى أبعد الحدود في تمسكها بالوقائع الميدانية، ولن تتراجع عن مطالبها أو تقدم أي تنازلات، ما يضع زيلينسكي أمام خيار وحيد يتمثل بالرضوخ لهذه الشروط". وأشار إلى أن "فشل كييف في انتزاع موقف أميركي أو الحصول على تطور في الدعم العسكري يعزز من محدودية خياراته (زيلينسكي)".وأشار مدير مركز جنيف للدراسات السياسية إلى أن "أوروبا كانت الخاسر الأكبر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني، ولا سيما في ملف اللاجئين، من دون أن تحظى بأي حصة من المفاوضات أو الصفقات، ما يجعلها الأكثر تضررًا من إيقاف الصراع بشكل مباشر".وأردف بأن "البروباغندا الأوروبية حول التهديد الروسي، موجّهة بالدرجة الأولى إلى البرلمانات والشعوب الأوروبية، بهدف تبرير زيادة الإنفاق العسكري، وذلك بعد تنصل الولايات المتحدة اقتصاديًا وعسكريًا". وختم سعد بالتأكيد أن "أوروبا قد تملك القدرة على عرقلة مسارات التسوية، لكنها لا تستطيع تعطيل القرار الأميركي – الروسي"، مشددًا على أن "واشنطن تبقى صاحبة المظلة العسكرية والاقتصادية الأقوى"، ومرجّحًا أن "يسمح ترامب للدول الأوروبية بالتواجد رمزيًا واقتصاديًا على طاولة المفاوضات".لوكاشينكو بشأن تهديدات الناتو بـ"إسقاط مقاتلات روسية": الرد سيأتي فوراالكرملين: سلطات كييف تدرك أن مواقفها التفاوضية تتدهور لكنها تواصل المراوغة
باحث في العلاقات الدولية: أوروبا قد تعرقل مسار التسوية لكنها لا تستطيع تعطيل القرار الأمريكي الروسي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
حصري
أكد رضا سعد، الباحث في العلاقات الدولية ومدير مركز جنيف للدراسات السياسية، أن كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وما تبعها من مؤتمر صحفي، حملت رسائل متعددة أبرزها "تأكيد موسكو عدم استهدافها لأي أهداف مدنية أو عسكرية في دول أوروبا أو الناتو".
وأوضح سعد في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "لافروف أشاد بمواصلة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بما يتيح استعادة زخم العلاقات بينهما، مع إلغاء الأحادية في العلاقات الدولية، وأكد أن أي تعاون مع الدول الأخرى يجب أن يقوم على مبدأ احترام السيادة وتطلعات الشعوب، بعيدًا عن الإملاءات الأميركية ذات الطابع الأحادي".

وأشار إلى أن "الموقف الروسي والصيني الرافض لخطوة الترويكا الأوروبية تجاه إيران، بشأن تفعيل "آلية الزناد" وفرض العقوبات من جديد، يعكس رغبتهما في إبقاء باب التفاوض مفتوحًا ومنع مزيد من التوتر، خاصة بعد توقيع روسيا اتفاقات مع إيران، لبناء مفاعلات نووية جديدة بإشراف ورقابة دولية".

لافروف من الأمم المتحدة: السعي إلى عودة أوكرانيا إلى حدود عام 2022 هو "عمى سياسي"
أمس, 16:54 GMT
وحول أوكرانيا، اعتبر سعد أن "الموقف الروسي حاسم"، وأن موسكو ماضية "إلى أبعد الحدود في تمسكها بالوقائع الميدانية، ولن تتراجع عن مطالبها أو تقدم أي تنازلات، ما يضع زيلينسكي أمام خيار وحيد يتمثل بالرضوخ لهذه الشروط". وأشار إلى أن "فشل كييف في انتزاع موقف أميركي أو الحصول على تطور في الدعم العسكري يعزز من محدودية خياراته (زيلينسكي)".

وأضاف أن "سقف العلاقات الروسية – الأميركية محكوم بالتوصل إلى تسوية تضمن شروط موسكو وأمنها القومي"، لافتًا إلى "النظرة الاستراتيجية المستقبلية الإيجابية لدى إدارة ترامب، التي تتجه نحو وقف الصراع في أوكرانيا وتحقيق مكاسب اقتصادية في الوقت نفسه".

وأشار مدير مركز جنيف للدراسات السياسية إلى أن "أوروبا كانت الخاسر الأكبر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني، ولا سيما في ملف اللاجئين، من دون أن تحظى بأي حصة من المفاوضات أو الصفقات، ما يجعلها الأكثر تضررًا من إيقاف الصراع بشكل مباشر".
وأردف بأن "البروباغندا الأوروبية حول التهديد الروسي، موجّهة بالدرجة الأولى إلى البرلمانات والشعوب الأوروبية، بهدف تبرير زيادة الإنفاق العسكري، وذلك بعد تنصل الولايات المتحدة اقتصاديًا وعسكريًا".
وختم سعد بالتأكيد أن "أوروبا قد تملك القدرة على عرقلة مسارات التسوية، لكنها لا تستطيع تعطيل القرار الأميركي – الروسي"، مشددًا على أن "واشنطن تبقى صاحبة المظلة العسكرية والاقتصادية الأقوى"، ومرجّحًا أن "يسمح ترامب للدول الأوروبية بالتواجد رمزيًا واقتصاديًا على طاولة المفاوضات".
لوكاشينكو بشأن تهديدات الناتو بـ"إسقاط مقاتلات روسية": الرد سيأتي فورا
الكرملين: سلطات كييف تدرك أن مواقفها التفاوضية تتدهور لكنها تواصل المراوغة
