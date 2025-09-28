https://sarabic.ae/20250928/باحث-في-العلاقات-الدولية-أوروبا-قد-تعرقل-مسار-التسوية-لكنها-لا-تستطيع-تعطيل-القرار-الأمريكي-الروسي-1105373230.html
باحث في العلاقات الدولية: أوروبا قد تعرقل مسار التسوية لكنها لا تستطيع تعطيل القرار الأمريكي الروسي
أكد رضا سعد، الباحث في العلاقات الدولية ومدير مركز جنيف للدراسات السياسية، أن كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وما... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T15:14+0000
2025-09-28T15:14+0000
2025-09-28T15:14+0000
وأوضح سعد في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "لافروف أشاد بمواصلة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بما يتيح استعادة زخم العلاقات بينهما، مع إلغاء الأحادية في العلاقات الدولية، وأكد أن أي تعاون مع الدول الأخرى يجب أن يقوم على مبدأ احترام السيادة وتطلعات الشعوب، بعيدًا عن الإملاءات الأميركية ذات الطابع الأحادي".وحول أوكرانيا، اعتبر سعد أن "الموقف الروسي حاسم"، وأن موسكو ماضية "إلى أبعد الحدود في تمسكها بالوقائع الميدانية، ولن تتراجع عن مطالبها أو تقدم أي تنازلات، ما يضع زيلينسكي أمام خيار وحيد يتمثل بالرضوخ لهذه الشروط". وأشار إلى أن "فشل كييف في انتزاع موقف أميركي أو الحصول على تطور في الدعم العسكري يعزز من محدودية خياراته (زيلينسكي)".وأشار مدير مركز جنيف للدراسات السياسية إلى أن "أوروبا كانت الخاسر الأكبر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني، ولا سيما في ملف اللاجئين، من دون أن تحظى بأي حصة من المفاوضات أو الصفقات، ما يجعلها الأكثر تضررًا من إيقاف الصراع بشكل مباشر".وأردف بأن "البروباغندا الأوروبية حول التهديد الروسي، موجّهة بالدرجة الأولى إلى البرلمانات والشعوب الأوروبية، بهدف تبرير زيادة الإنفاق العسكري، وذلك بعد تنصل الولايات المتحدة اقتصاديًا وعسكريًا". وختم سعد بالتأكيد أن "أوروبا قد تملك القدرة على عرقلة مسارات التسوية، لكنها لا تستطيع تعطيل القرار الأميركي – الروسي"، مشددًا على أن "واشنطن تبقى صاحبة المظلة العسكرية والاقتصادية الأقوى"، ومرجّحًا أن "يسمح ترامب للدول الأوروبية بالتواجد رمزيًا واقتصاديًا على طاولة المفاوضات".
الأخبار
أكد رضا سعد، الباحث في العلاقات الدولية ومدير مركز جنيف للدراسات السياسية، أن كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وما تبعها من مؤتمر صحفي، حملت رسائل متعددة أبرزها "تأكيد موسكو عدم استهدافها لأي أهداف مدنية أو عسكرية في دول أوروبا أو الناتو".
وأوضح سعد في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "لافروف أشاد بمواصلة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بما يتيح استعادة زخم العلاقات بينهما، مع إلغاء الأحادية في العلاقات الدولية، وأكد أن أي تعاون مع الدول الأخرى يجب أن يقوم على مبدأ احترام السيادة وتطلعات الشعوب، بعيدًا عن الإملاءات الأميركية ذات الطابع الأحادي".
وأشار إلى أن "الموقف الروسي والصيني الرافض لخطوة الترويكا الأوروبية تجاه إيران، بشأن تفعيل "آلية الزناد" وفرض العقوبات من جديد، يعكس رغبتهما في إبقاء باب التفاوض مفتوحًا ومنع مزيد من التوتر، خاصة بعد توقيع روسيا اتفاقات مع إيران، لبناء مفاعلات نووية جديدة بإشراف ورقابة دولية".
وحول أوكرانيا، اعتبر سعد أن "الموقف الروسي حاسم"، وأن موسكو ماضية "إلى أبعد الحدود في تمسكها بالوقائع الميدانية، ولن تتراجع عن مطالبها أو تقدم أي تنازلات، ما يضع زيلينسكي أمام خيار وحيد يتمثل بالرضوخ لهذه الشروط". وأشار إلى أن "فشل كييف في انتزاع موقف أميركي أو الحصول على تطور في الدعم العسكري يعزز من محدودية خياراته (زيلينسكي)".
وأضاف أن "سقف العلاقات الروسية – الأميركية محكوم بالتوصل إلى تسوية تضمن شروط موسكو وأمنها القومي"، لافتًا إلى "النظرة الاستراتيجية المستقبلية الإيجابية لدى إدارة ترامب، التي تتجه نحو وقف الصراع في أوكرانيا وتحقيق مكاسب اقتصادية في الوقت نفسه".
وأشار مدير مركز جنيف للدراسات السياسية إلى أن "أوروبا كانت الخاسر الأكبر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني، ولا سيما في ملف اللاجئين، من دون أن تحظى بأي حصة من المفاوضات أو الصفقات، ما يجعلها الأكثر تضررًا من إيقاف الصراع بشكل مباشر".
وأردف بأن "البروباغندا الأوروبية حول التهديد الروسي، موجّهة بالدرجة الأولى إلى البرلمانات والشعوب الأوروبية، بهدف تبرير زيادة الإنفاق العسكري، وذلك بعد تنصل الولايات المتحدة اقتصاديًا وعسكريًا".
وختم سعد بالتأكيد أن "أوروبا قد تملك القدرة على عرقلة مسارات التسوية، لكنها لا تستطيع تعطيل القرار الأميركي – الروسي"، مشددًا على أن "واشنطن تبقى صاحبة المظلة العسكرية والاقتصادية الأقوى"، ومرجّحًا أن "يسمح ترامب للدول الأوروبية بالتواجد رمزيًا واقتصاديًا على طاولة المفاوضات".