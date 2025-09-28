https://sarabic.ae/20250928/باحث-في-العلاقات-الدولية-أوروبا-قد-تعرقل-مسار-التسوية-لكنها-لا-تستطيع-تعطيل-القرار-الأمريكي-الروسي-1105373230.html

باحث في العلاقات الدولية: أوروبا قد تعرقل مسار التسوية لكنها لا تستطيع تعطيل القرار الأمريكي الروسي

باحث في العلاقات الدولية: أوروبا قد تعرقل مسار التسوية لكنها لا تستطيع تعطيل القرار الأمريكي الروسي

سبوتنيك عربي

أكد رضا سعد، الباحث في العلاقات الدولية ومدير مركز جنيف للدراسات السياسية، أن كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وما... 28.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-28T15:14+0000

2025-09-28T15:14+0000

2025-09-28T15:14+0000

تقارير سبوتنيك

سيرغي لافروف

الجمعية العامة للأمم المتحدة

روسيا

العالم

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105279850_0:0:2846:1602_1920x0_80_0_0_1876f76cb3a23ec43a1344955b1f6ff4.jpg

وأوضح سعد في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "لافروف أشاد بمواصلة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بما يتيح استعادة زخم العلاقات بينهما، مع إلغاء الأحادية في العلاقات الدولية، وأكد أن أي تعاون مع الدول الأخرى يجب أن يقوم على مبدأ احترام السيادة وتطلعات الشعوب، بعيدًا عن الإملاءات الأميركية ذات الطابع الأحادي".وحول أوكرانيا، اعتبر سعد أن "الموقف الروسي حاسم"، وأن موسكو ماضية "إلى أبعد الحدود في تمسكها بالوقائع الميدانية، ولن تتراجع عن مطالبها أو تقدم أي تنازلات، ما يضع زيلينسكي أمام خيار وحيد يتمثل بالرضوخ لهذه الشروط". وأشار إلى أن "فشل كييف في انتزاع موقف أميركي أو الحصول على تطور في الدعم العسكري يعزز من محدودية خياراته (زيلينسكي)".وأشار مدير مركز جنيف للدراسات السياسية إلى أن "أوروبا كانت الخاسر الأكبر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني، ولا سيما في ملف اللاجئين، من دون أن تحظى بأي حصة من المفاوضات أو الصفقات، ما يجعلها الأكثر تضررًا من إيقاف الصراع بشكل مباشر".وأردف بأن "البروباغندا الأوروبية حول التهديد الروسي، موجّهة بالدرجة الأولى إلى البرلمانات والشعوب الأوروبية، بهدف تبرير زيادة الإنفاق العسكري، وذلك بعد تنصل الولايات المتحدة اقتصاديًا وعسكريًا". وختم سعد بالتأكيد أن "أوروبا قد تملك القدرة على عرقلة مسارات التسوية، لكنها لا تستطيع تعطيل القرار الأميركي – الروسي"، مشددًا على أن "واشنطن تبقى صاحبة المظلة العسكرية والاقتصادية الأقوى"، ومرجّحًا أن "يسمح ترامب للدول الأوروبية بالتواجد رمزيًا واقتصاديًا على طاولة المفاوضات".لوكاشينكو بشأن تهديدات الناتو بـ"إسقاط مقاتلات روسية": الرد سيأتي فوراالكرملين: سلطات كييف تدرك أن مواقفها التفاوضية تتدهور لكنها تواصل المراوغة

https://sarabic.ae/20250927/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-إلقائه-كلمة-في-الدورة-الـ80-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-في-نيويورك-1105341985.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, سيرغي لافروف, الجمعية العامة للأمم المتحدة, روسيا, العالم, حصري