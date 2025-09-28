https://sarabic.ae/20250928/تركيا-زلزال-بقوة-54-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-ولاية-كوتاهيا-غربي-البلاد-1105366020.html
تركيا: زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد
تركيا: زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد
سبوتنيك عربي
أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، وقوع زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس "ريختر" ضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد. 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T10:47+0000
2025-09-28T10:47+0000
2025-09-28T10:47+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
الأخبار
زلزال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103595536_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43885b0e5ae4b2e3fdaf0510d3a69a15.jpg
وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" في تركيا، ظهر اليوم الأحد، أن الزلزال شعر به السكان في ولايات إسطنبول وبورصة وإزمير، كما شعر به سكان العديد من مدن بحر مرمرة وبحر إيجة.ولم تصدر بعد أي بيانات رسمية بشأن وقوع ضحايا أو إصابات أو تحذير من موجات تسونامي.وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية باليكسير شمال غربي تركيا، وتحديدا في منطقة سنديرغي، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والمحافظات المجاورة على بُعد نحو 200 كيلومتر من مركز الزلزال.وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 19:53:47 بالتوقيت المحلي، وتم رصدها في سنديرغي التابعة لولاية باليكسير، وفقا لوسائل إعلام تركية.وأكدت وسائل الإعلام أن السكان في إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جميع المؤسسات المعنية تحركت منذ اللحظة الأولى للتعامل مع تداعيات الزلزال، مؤكداً متابعته الشخصية لعمليات الإغاثة والتقييم.
https://sarabic.ae/20250811/1103595182.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103595536_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_15d3c7acd96810bce195f3c003533201.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, زلزال
أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, زلزال
تركيا: زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد
أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، وقوع زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس "ريختر" ضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد.
وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك
" في تركيا، ظهر اليوم الأحد، أن الزلزال شعر به السكان في ولايات إسطنبول وبورصة وإزمير، كما شعر به سكان العديد من مدن بحر مرمرة وبحر إيجة.
ولم تصدر بعد أي بيانات رسمية بشأن وقوع ضحايا أو إصابات أو تحذير من موجات تسونامي.
وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية باليكسير شمال غربي تركيا، وتحديدا في منطقة سنديرغي، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والمحافظات المجاورة على بُعد نحو 200 كيلومتر من مركز الزلزال.
وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) أن الهزة الأرضية
وقعت عند الساعة 19:53:47 بالتوقيت المحلي، وتم رصدها في سنديرغي التابعة لولاية باليكسير، وفقا لوسائل إعلام تركية.
وأكدت وسائل الإعلام أن السكان في إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
، أن جميع المؤسسات المعنية تحركت منذ اللحظة الأولى للتعامل مع تداعيات الزلزال، مؤكداً متابعته الشخصية لعمليات الإغاثة والتقييم.