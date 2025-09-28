عربي
أمساليوم
بث مباشر
تركيا: زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد
أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، وقوع زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس "ريختر" ضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد. 28.09.2025
أخبار تركيا اليوم
العالم
الأخبار
زلزال
وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" في تركيا، ظهر اليوم الأحد، أن الزلزال شعر به السكان في ولايات إسطنبول وبورصة وإزمير، كما شعر به سكان العديد من مدن بحر مرمرة وبحر إيجة.ولم تصدر بعد أي بيانات رسمية بشأن وقوع ضحايا أو إصابات أو تحذير من موجات تسونامي.وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية باليكسير شمال غربي تركيا، وتحديدا في منطقة سنديرغي، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والمحافظات المجاورة على بُعد نحو 200 كيلومتر من مركز الزلزال.وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 19:53:47 بالتوقيت المحلي، وتم رصدها في سنديرغي التابعة لولاية باليكسير، وفقا لوسائل إعلام تركية.وأكدت وسائل الإعلام أن السكان في إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جميع المؤسسات المعنية تحركت منذ اللحظة الأولى للتعامل مع تداعيات الزلزال، مؤكداً متابعته الشخصية لعمليات الإغاثة والتقييم.
10:47 GMT 28.09.2025
أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، وقوع زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس "ريختر" ضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد.
وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" في تركيا، ظهر اليوم الأحد، أن الزلزال شعر به السكان في ولايات إسطنبول وبورصة وإزمير، كما شعر به سكان العديد من مدن بحر مرمرة وبحر إيجة.
ولم تصدر بعد أي بيانات رسمية بشأن وقوع ضحايا أو إصابات أو تحذير من موجات تسونامي.
تُظهر الصورة مبانٍ مُدمّرة وسيارة، بينما تستمر جهود البحث والإنقاذ في مبنى منهار من ثلاثة طوابق بعد زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في منطقة سينديرجي في باليكسير، تركيا، في 11 أغسطس/آب 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
وسائط متعددة
صور لآثار الزلزال المدمر في ولاية باليكسير غربي تركيا
11 أغسطس, 09:36 GMT
وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية باليكسير شمال غربي تركيا، وتحديدا في منطقة سنديرغي، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والمحافظات المجاورة على بُعد نحو 200 كيلومتر من مركز الزلزال.
وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 19:53:47 بالتوقيت المحلي، وتم رصدها في سنديرغي التابعة لولاية باليكسير، وفقا لوسائل إعلام تركية.
وأكدت وسائل الإعلام أن السكان في إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جميع المؤسسات المعنية تحركت منذ اللحظة الأولى للتعامل مع تداعيات الزلزال، مؤكداً متابعته الشخصية لعمليات الإغاثة والتقييم.
