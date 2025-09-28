https://sarabic.ae/20250928/حماس-تنفي-تلقيها-مقترحات-جديدة-من-الوسطاء-1105363173.html

"حماس" تنفي تلقيها مقترحات جديدة من الوسطاء

"حماس" تنفي تلقيها مقترحات جديدة من الوسطاء

أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها لم تتسلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة بشأن المفاوضات مع إسرائيل. 28.09.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت الحركة الفلسطينية في بيان صحفي لها، صباح اليوم الأحد، أن مسار المفاوضات متوقف منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت وفدها في التاسع من الشهر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.وأعلنت "حماس" استعدادها لدراسة أي مقترحات قد تصل من الوسطاء "بكل إيجابية ومسؤولية"، وبما يضمن الحفاظ على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.وشددت الحركة على أنها لم تتسلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة بشأن المفاوضات مع إسرائيل خلافا لما تتداوله بعض وسائل الإعلام.وأكد أن النقاشات الجارية "بناءة للغاية" وأن الهدف يتمثل في "استعادة الرهائن وتحقيق سلام دائم"، مشيرًا إلى أن حركة حماس الفلسطينية، "على دراية تامة بما يجري"، وأن إسرائيل أُبلغت على جميع المستويات، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.

