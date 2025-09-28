سنغافورة قد تغير موقفها بشأن الاعتراف بدولة فلسطين بسبب إسرائيل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
سنغافورة قد تغير موقفها بشأن الاعتراف بدولة فلسطين بسبب إسرائيل
سنغافورة قد تغير موقفها بشأن الاعتراف بدولة فلسطين بسبب إسرائيل
سنغافورة قد تغير موقفها بشأن الاعتراف بدولة فلسطين بسبب إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية السنغافوري، فيفيان بالاكريشنان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن سنغافورة ستعيد النظر في موقفها بشأن الاعتراف بفلسطين إذا... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T05:22+0000
2025-09-28T05:22+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار سنغافورة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/10/1049265421_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ac1a28968427e86d6ce83b384aa0214.jpg
وقال بالاكريشنان: "إذا استمر الوضع في التدهور أو إذا اتخذت إسرائيل خطوات أخرى لتقويض حل الدولتين، فسوف نضطر إلى إعادة النظر في موقفنا بشأن موعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية".وأوضح أن "سنغافورة لا يمكنها الاعتراف بأي ضم أحادي الجانب للأراضي المحتلة، لأن هذا يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".ودعا إلى "ضرورة إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك الحد من "الاستخدام الساخر" لحق النقض (الفيتو) من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن"، وفق تعبيره.وقي وقت سابق، أكد أن موقف سنغافورة ثابت بشأن حق الشعب الفلسطينى في تقرير المصير وإقامة دولته الخاصة.كما أعلن عزم سنغافورة، فرض عقوبات على قادة المنظمات الاستيطانية اليمينية المتطرفة المسؤولة عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل في هذا الشأن في وقت لاحق.في وقت سابق، وفي مؤتمر عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أعلنت أندورا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو وفرنسا اعترافها بدولة فلسطين. وفي 21 سبتمبر/أيلول، اعترفت أستراليا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال رسميًا بفلسطين. وقبل ذلك، كانت 147 دولة، بما فيها روسيا، قد اعترفت بدولة فلسطين.في اتصال مع زعيم أوروبي.. أردوغان يدعو لمنع نتنياهو من "تقويض جهود السلام"لافروف: نواجه محاولة انقلاب بهدف إبطال قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية
https://sarabic.ae/20250927/وزير-الخارجية-السعودي-حل-الدولتين-السبيل-الوحيد-لأمن-المنطقة-ويجب-وقف-العدوان-على-غزة-1105352592.html
https://sarabic.ae/20250927/نيوزيلندا-ترفض-الاعتراف-بدولة-فلسطين-في-الوقت-الراهن-1105319912.html
أخبار سنغافورة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/10/1049265421_265:0:1705:1080_1920x0_80_0_0_ad3071e410d4d506fc3888b89f8d0bdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار سنغافورة, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار سنغافورة, العالم العربي

سنغافورة قد تغير موقفها بشأن الاعتراف بدولة فلسطين بسبب إسرائيل

05:22 GMT 28.09.2025
مسيرات حاشدة في قطاع غزة تنديدا بمسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس، فلسطين 16 يونيو 2021
مسيرات حاشدة في قطاع غزة تنديدا بمسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس، فلسطين 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية السنغافوري، فيفيان بالاكريشنان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن سنغافورة ستعيد النظر في موقفها بشأن الاعتراف بفلسطين إذا حاولت إسرائيل تقويض حل الدولتين وتفاقم الوضع في الشرق الأوسط.
وقال بالاكريشنان: "إذا استمر الوضع في التدهور أو إذا اتخذت إسرائيل خطوات أخرى لتقويض حل الدولتين، فسوف نضطر إلى إعادة النظر في موقفنا بشأن موعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأشار إلى إن سنغافورة سوف تعترف بالدولة الفلسطينية عندما تصبح لديها حكومة فعالة تعترف "بدورها بحق إسرائيل في الوجود وتنبذ الإرهاب بشكل قاطع".

وأوضح أن "سنغافورة لا يمكنها الاعتراف بأي ضم أحادي الجانب للأراضي المحتلة، لأن هذا يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
وزير الخارجية السعودي: حل الدولتين السبيل الوحيد لأمن المنطقة ويجب وقف العدوان على غزة
أمس, 20:47 GMT
ودعا إلى "ضرورة إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك الحد من "الاستخدام الساخر" لحق النقض (الفيتو) من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن"، وفق تعبيره.

وقال إنه من الضروري تعزيز التفاعل بين مجلس الأمن والجمعية العامة لإنشاء "منظمة أمم متحدة أكثر تمثيلا وشاملا" تعكس الحقائق الحديثة وتعمل لصالح الناس.

وقي وقت سابق، أكد أن موقف سنغافورة ثابت بشأن حق الشعب الفلسطينى في تقرير المصير وإقامة دولته الخاصة.
مواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
نيوزيلندا ترفض الاعتراف بدولة فلسطين في الوقت الراهن
أمس, 06:24 GMT
كما أعلن عزم سنغافورة، فرض عقوبات على قادة المنظمات الاستيطانية اليمينية المتطرفة المسؤولة عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل في هذا الشأن في وقت لاحق.
في وقت سابق، وفي مؤتمر عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أعلنت أندورا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو وفرنسا اعترافها بدولة فلسطين. وفي 21 سبتمبر/أيلول، اعترفت أستراليا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال رسميًا بفلسطين. وقبل ذلك، كانت 147 دولة، بما فيها روسيا، قد اعترفت بدولة فلسطين.
في اتصال مع زعيم أوروبي.. أردوغان يدعو لمنع نتنياهو من "تقويض جهود السلام"
لافروف: نواجه محاولة انقلاب بهدف إبطال قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية
