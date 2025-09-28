https://sarabic.ae/20250928/سنغافورة-قد-تغير-موقفها-بشأن-الاعتراف-بدولة-فلسطين-بسبب-إسرائيل-1105360024.html

سنغافورة قد تغير موقفها بشأن الاعتراف بدولة فلسطين بسبب إسرائيل

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية السنغافوري، فيفيان بالاكريشنان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن سنغافورة ستعيد النظر في موقفها بشأن الاعتراف بفلسطين إذا... 28.09.2025, سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم

أخبار سنغافورة

العالم العربي

وقال بالاكريشنان: "إذا استمر الوضع في التدهور أو إذا اتخذت إسرائيل خطوات أخرى لتقويض حل الدولتين، فسوف نضطر إلى إعادة النظر في موقفنا بشأن موعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية".وأوضح أن "سنغافورة لا يمكنها الاعتراف بأي ضم أحادي الجانب للأراضي المحتلة، لأن هذا يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".ودعا إلى "ضرورة إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك الحد من "الاستخدام الساخر" لحق النقض (الفيتو) من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن"، وفق تعبيره.وقي وقت سابق، أكد أن موقف سنغافورة ثابت بشأن حق الشعب الفلسطينى في تقرير المصير وإقامة دولته الخاصة.كما أعلن عزم سنغافورة، فرض عقوبات على قادة المنظمات الاستيطانية اليمينية المتطرفة المسؤولة عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل في هذا الشأن في وقت لاحق.في وقت سابق، وفي مؤتمر عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أعلنت أندورا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو وفرنسا اعترافها بدولة فلسطين. وفي 21 سبتمبر/أيلول، اعترفت أستراليا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال رسميًا بفلسطين. وقبل ذلك، كانت 147 دولة، بما فيها روسيا، قد اعترفت بدولة فلسطين.في اتصال مع زعيم أوروبي.. أردوغان يدعو لمنع نتنياهو من "تقويض جهود السلام"لافروف: نواجه محاولة انقلاب بهدف إبطال قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية

أخبار سنغافورة

