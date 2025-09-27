https://sarabic.ae/20250927/نيوزيلندا-ترفض-الاعتراف-بدولة-فلسطين-في-الوقت-الراهن-1105319912.html

نيوزيلندا ترفض الاعتراف بدولة فلسطين في الوقت الراهن

نيوزيلندا ترفض الاعتراف بدولة فلسطين في الوقت الراهن

على الرغم من اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية، رفضت نيوزيلندا الاعتراف بها في هذه المرحلة، ويعود ذلك جزئيًا إلى "عدم استيفائها لمعايير الدولة"

وقال بيترز: "تعتقد حكومة نيوزيلندا أن لديها خيارًا واحدًا فقط للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأنه سيكون من الحكمة القيام بذلك عندما توفر الظروف فرصة أكبر للسلام والتفاوض مما هي عليه حاليًا".وأشار إلى أنه لا توجد "علاقة واضحة" بين حل الدولتين لأزمة الشرق الأوسط والاعتراف الدولي الأوسع بفلسطين.وأوضح بيترز أنه "نظرا للحرب المستمرة، والتواجد المستمر لحماس، والافتقار إلى الوضوح بشأن الخطوات التالية، فإننا نعتقد أن الآن ليس الوقت المناسب لذلك".وتابع: "نحن قلقون أيضا من أن التركيز على الاعتراف في الظروف الحالية يمكن أن يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار من خلال دفع إسرائيل وحماس إلى اتخاذ مواقف أكثر تعنتا".وأوضحت عن الحكومة النيوزيلندية، يوم أمس الجمعة، أنها تأمل في الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت يوفر فيه الوضع على الأرض فرصا أكبر للسلام والتفاوض مما هو عليه الآن.وقال بيني هيناري، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب العمال، إن نيوزيلندا ستشعر بالخذلان من قبل الحكومة اليوم."طلب مسحه".. ما سر الرمز على بدلة نتنياهو في الأمم المتحدة؟... فيديوترامب: الاتفاق بشأن وقف الحرب في غزة وعودة الرهائن بات وشيكا

