سلطات: إصابة شخصين في قصف صاروخي أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية
صرح المحافظ فياتشيسلاف غلادكوف، بإصابة مدنيين اثنين يوم الأحد في قصف صاروخي أوكراني على مدينة بيلغورود غرب روسيا. 28.09.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088798469_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_fa8154f345e8ec2e45028f7a9e6d3d82.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقال غلادكوف عبر تلغرام، "أسفر قصف صاروخي على بيلغورود عن إصابة مدنيين اثنين. أصيب رجل بشظية في بطنه، ويُعتقد أن امرأة أصيبت. ويتم نقلهما بسيارة إسعاف إلى مستشفى المدينة رقم 2 في بيلغورود".تسبب القصف في انقطاع كبير في إمدادات الكهرباء، وتُبذل جهود لتحويل البنية التحتية الحيوية إلى التوليد الاحتياطي.وحذر غلادكوف من احتمال حدوث تأخير في تنبيهات هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة، داعيًا إلى توخي الحذر.وفي وقت لاحق من يوم الأحد، قال المحافظ إن مدينة بيلغورود تعرضت لهجوم أوكراني متكرر، مع توضيح المعلومات حول الخسائر والأضرار.
روسيا, أخبار أوكرانيا
