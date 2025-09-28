سلطات: إصابة شخصين في قصف صاروخي أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية

عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
موسكو –سبوتنيك. وقال غلادكوف عبر تلغرام، "أسفر قصف صاروخي على بيلغورود عن إصابة مدنيين اثنين. أصيب رجل بشظية في بطنه، ويُعتقد أن امرأة أصيبت. ويتم نقلهما بسيارة إسعاف إلى مستشفى المدينة رقم 2 في بيلغورود".تسبب القصف في انقطاع كبير في إمدادات الكهرباء، وتُبذل جهود لتحويل البنية التحتية الحيوية إلى التوليد الاحتياطي.وحذر غلادكوف من احتمال حدوث تأخير في تنبيهات هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة، داعيًا إلى توخي الحذر.وفي وقت لاحق من يوم الأحد، قال المحافظ إن مدينة بيلغورود تعرضت لهجوم أوكراني متكرر، مع توضيح المعلومات حول الخسائر والأضرار.
22:36 GMT 28.09.2025
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© Sputnik . Anton Vergun
/
الانتقال إلى بنك الصور
صرح المحافظ فياتشيسلاف غلادكوف، بإصابة مدنيين اثنين يوم الأحد في قصف صاروخي أوكراني على مدينة بيلغورود غرب روسيا.
موسكو –سبوتنيك. وقال غلادكوف عبر تلغرام، "أسفر قصف صاروخي على بيلغورود عن إصابة مدنيين اثنين. أصيب رجل بشظية في بطنه، ويُعتقد أن امرأة أصيبت. ويتم نقلهما بسيارة إسعاف إلى مستشفى المدينة رقم 2 في بيلغورود".
تسبب القصف في انقطاع كبير في إمدادات الكهرباء، وتُبذل جهود لتحويل البنية التحتية الحيوية إلى التوليد الاحتياطي.
وحذر غلادكوف من احتمال حدوث تأخير في تنبيهات هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة، داعيًا إلى توخي الحذر.
وفي وقت لاحق من يوم الأحد، قال المحافظ إن مدينة بيلغورود تعرضت لهجوم أوكراني متكرر، مع توضيح المعلومات حول الخسائر والأضرار.
