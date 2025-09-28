https://sarabic.ae/20250928/مصر-توقع-اتفاقية-إعفاء-متبادل-من-التأشيرات-مع-دولة-أفريقية-1105366601.html
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التوقيع جاء على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.يأتي توقيع الاتفاقية الثنائية تنفيذا لمخرجات لقاء القمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الرواندي بول كاجامي، خلال زيارته التي قام بها إلى مصر الأسبوع الماضي.وشهدت زيارة بول كاجامي إلى القاهرة توافقا بين قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون وبما يعكس متانة الروابط التاريخية بين الشعبين.وأشاد بدر عبد العاطي بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الرواندية والتطلع للارتقاء بالعلاقات الثنائية، مؤكدا الحرص على مواصلة التنسيق لتكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية.وخلال اللقاء الذي جرى في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الرواندي بول كاغامي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مصر ورواندا، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والطبية، مع التركيز على زيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات الدواء، المستلزمات الطبية، المنتجات الغذائية، والبنية التحتية.من جانبه، أشاد الرئيس كاغامي بالتعاون المثمر بين البلدين، معربًا عن تطلع رواندا لتوسيع هذا التعاون لتحقيق المزيد من المنافع المتبادلة لشعبي البلدين.وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، حيث بحث الرئيسان تطورات الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى، وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
مصر توقع اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات مع دولة أفريقية
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التوقيع جاء على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
يأتي توقيع الاتفاقية الثنائية تنفيذا لمخرجات لقاء القمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الرواندي بول كاجامي، خلال زيارته التي قام بها إلى مصر الأسبوع الماضي.
وشهدت زيارة بول كاجامي إلى القاهرة توافقا بين قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون وبما يعكس متانة الروابط التاريخية بين الشعبين.
وأشاد بدر عبد العاطي بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الرواندية
والتطلع للارتقاء بالعلاقات الثنائية، مؤكدا الحرص على مواصلة التنسيق لتكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن التنسيق الثنائي يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويخدم مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.
وخلال اللقاء الذي جرى في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
بنظيره الرواندي بول كاغامي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مصر ورواندا، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والطبية، مع التركيز على زيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات الدواء، المستلزمات الطبية، المنتجات الغذائية، والبنية التحتية.
من جانبه، أشاد الرئيس كاغامي بالتعاون المثمر بين البلدين، معربًا عن تطلع رواندا لتوسيع هذا التعاون لتحقيق المزيد من المنافع المتبادلة لشعبي البلدين.
وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، حيث بحث الرئيسان تطورات الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى، وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.