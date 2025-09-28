عربي
مقتل شخص وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار بكنيسة مورمونية في ولاية ميشيغان الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 9 آخرين، جراء إطلاق نار استهدف كنيسة تابعة لطائفة المورمون في مدينة غراند بلانك بولاية ميشيغان، على بعد نحو 50 ميلًا شمال ديترويت.
وأكدت الشرطة تحييد المشتبه به في الحادث، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، وقع الهجوم في كنيسة "يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة"، حيث أفاد رئيس شرطة غراند بلانك، ويليام ريني، بأن النيران أُضرمت في المبنى أيضا.
وأوضحت السلطات أن الحادث لا يشكل تهديداً حالياً على السلامة العامة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حالة المصابين.

وتقع الكنيسة في منطقة محاطة بمواقف سيارات ومساحات خضراء، بالقرب من أحياء سكنية وكنيسة "شهود يهوه" في غراند بلانك، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 8 آلاف نسمة على أطراف مدينة فلينت.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قاعة المحكمة في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، خلال جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
ترامب يطالب بتدخل الحرس الوطني والجيش الأمريكي لمواجهة "أعداء الداخل"
14 أكتوبر 2024, 08:48 GMT

من جانبها، عبّرت حاكمة ميشيغان، غريتشن ويتمر، عن حزنها العميق إزاء الحادث، مؤكدة أن "العنف في دور العبادة أمر غير مقبول على الإطلاق"، وأعربت عن تضامنها مع مجتمع غراند بلانك.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت الأربعاء الماضي، بإصابة عدد من الأشخاص بإطلاق نار في مكتب إدارة الهجرة والجمارك في دالاس بولاية تكساس ومقتل منفذ العملية.
الحرس الوطني الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
حاكم كاليفورنيا: ترامب أرسل الحرس الوطني ليصنع أزمة في لوس أنجلوس
8 يونيو, 18:45 GMT
وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أن المشتبه به في إطلاق النار في مركز تابع لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في دالاس - تكساس، قد انتحر.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأمن الداخلي الأمريكية، بإصابة 3 أشخاص على الأقل في إطلاق النار. وكتبت نويم على مواقع التواصل الاجتماعي: "وقع إطلاق نار في مركز احتجاز تابع لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في دالاس هذا الصباح. ما تزال التفاصيل ترد، لكن يمكننا تأكيد وجود العديد من الإصابات والوفيات".

وذكرت الوزيرة أنه "في حين أن دوافع الهجوم ما تزال مجهولة، فإن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة يواجهون مستويات غير مسبوقة من العنف وهذا يجب أن يتوقف".
