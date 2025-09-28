https://sarabic.ae/20250928/مقتل-شخص-وإصابة-9-آخرين-في-إطلاق-نار-بكنيسة-مورمونية-في-ولاية-ميشيغان-الأمريكية-1105378939.html

مقتل شخص وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار بكنيسة مورمونية في ولاية ميشيغان الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 9 آخرين، جراء إطلاق نار استهدف كنيسة تابعة لطائفة المورمون في مدينة غراند بلانك بولاية ميشيغان، على بعد... 28.09.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت الشرطة تحييد المشتبه به في الحادث، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. ووفقا لتقارير إعلامية محلية، وقع الهجوم في كنيسة "يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة"، حيث أفاد رئيس شرطة غراند بلانك، ويليام ريني، بأن النيران أُضرمت في المبنى أيضا. وأوضحت السلطات أن الحادث لا يشكل تهديداً حالياً على السلامة العامة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حالة المصابين.وتقع الكنيسة في منطقة محاطة بمواقف سيارات ومساحات خضراء، بالقرب من أحياء سكنية وكنيسة "شهود يهوه" في غراند بلانك، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 8 آلاف نسمة على أطراف مدينة فلينت.وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت الأربعاء الماضي، بإصابة عدد من الأشخاص بإطلاق نار في مكتب إدارة الهجرة والجمارك في دالاس بولاية تكساس ومقتل منفذ العملية.وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أن المشتبه به في إطلاق النار في مركز تابع لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في دالاس - تكساس، قد انتحر.وذكرت الوزيرة أنه "في حين أن دوافع الهجوم ما تزال مجهولة، فإن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة يواجهون مستويات غير مسبوقة من العنف وهذا يجب أن يتوقف".

